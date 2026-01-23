Эксперты оценили, какие фильмы и актёры могут получить премию «Оскар»

22 января были объявлены номинанты на 98-ю премию «Оскар». Лидером по количеству номинаций стали «Грешники», заявленные в 16 категориях, и «Битва за битвой», претендующая на 13 позолоченных статуэток. «Рамблер» расспросил экспертов, у каких актёров и фильмов самые большие шансы получить заветные статуэтки в этом году.

Лучший фильм

«Бугония» Йоргоса Лантимоса. Речь в этой фантастической чёрной комедии идёт о двух сторонниках теории заговора Тедди и Доне, которые похищают главу крупной фармацевтической корпорации Мишель Фуллер. Они считают, что женщина принадлежит к инопланетной расе, решившей поработить человечество. Картина — ремейк южнокорейской чёрной комедии «Спасти зелёную планету!». Ранее «Бугония» номинировалась на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)».

«F1» Джозефа Косински. Спортивная драма рассказывает о бывшей звезде «Формулы-1» Сонни Хейсе, который по просьбе старого друга возвращается на гоночный трек, чтобы тренировать перспективного новичка.

© Warner Bros. Pictures; Apple Original Films

Кадр из фильма «F1»

«Франкенштейн» Гильермо дель Торо. Новое прочтение знаменитого романа писательницы Мэри Шелли. Доктор Виктор Франкенштейн создаёт монстра, который в итоге оказывается человечнее своего творца. Ранее картина претендовала на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (драма)».

«Гамнет» Хлои Чжао. Драматург Уильям Шекспир и его жена Агнес теряют 11-летнего сына. Женщина переживает смерть мальчика, пока Шекспир пишет в Лондоне одну из своих величайших пьес. «Гамнет» уже был отмечен «Золотым глобусом» в номинации «Лучший фильм (драма)».

© Focus Features

Кадр из фильма «Гамнет»

«Марти Великолепный» Джоша Сэфди. Марти Маузер играет в пинг-понг и мечтает выступить на международном турнире в Лондоне, но у него нет на это денег. Ради своей мечты парень готов обманывать и предавать своих близких. Авантюрная комедия была был заявлена в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» на премии «Золотой глобус».

«Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Бывший участник левой террористической группировки «Франция 75» Боб Фергюсон живёт в американской глубинке со своей дочерью Уиллой. Однажды его начинает преследовать старый враг Боба, полковник Локджоу, который когда-то спас подругу главного героя и мать Уиллы Перфидию. Боевик получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм (драма)».

© Warner Bros.

Кадр из фильма «Битва за битвой»

«Секретный агент» бразильского режиссёра Клебера Мендонсы Филью. Одна из двух иностранных картин, заявленных в этом году в категории «Лучший фильм». Действие драмы происходит в Бразилии в конце 1970-х, в последние дни военной диктатуры. Школьный учитель Марсело приезжает в небольшой город в поисках спокойной жизни. Но даже там ему не удаётся скрыться от своего загадочного прошлого. Ранее картина получила приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале и была отмечена «Золотым глобусом» как лучший фильм на иностранном языке.

«Сентиментальная ценность» норвежского режиссёра Йоакима Триера. Вторая зарубежная работа в главной категории. У актрисы Норы Борг успешная карьера и несчастливая личная жизнь. Её самый близкий человек — замужняя и стабильная сестра Агнес. На поминки их матери внезапно приходит отец женщин, знаменитый режиссёр Густав Борг. Он предлагает Норе сняться в его новой картине. Когда она отказывается, Борг берёт на роль молодую американскую актрису Рэйчел Кэмп. На прошедшем «Золотом глобусе» «Сентиментальная ценность» фигурировала в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший фильм (драма)».

«Грешники» Райана Куглера. Действие этого вампирского хоррора происходит в 1932 году в штате Миссисипи. Чернокожие братья-близнецы Смок и Стэк (обоих играет Майкл Б. Джордан) хотят открыть в родном городе музыкальный клуб для афроамериканцев. В первый же вечер на пороге заведения возникают трое белых людей. Они оказываются вампирами, которых привлекает пение кузена братьев Сэмми. Хоррор претендовал на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (драма)».

© Warner Bros. Picturesl; Proximity Media

Кадр из фильма «Грешники»

«Сны поездов» Клинта Бентли. Главный герой этой драмы Роберт Грейниер валит лес и помогает строить железную дорогу вдали от своего дома. На протяжении многих лет он наблюдает, как меняется его страна и какой ценой даются эти перемены обычным людям.

Что говорят эксперты

Лучшим фильмом, предположительно, станет «Битва за битвой», считает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина.

«Но у него есть два главных конкурента — “Марти Великолепный” и “Гамнет”», — отмечает она.

© A24

Кадр из фильма «Марти Великолепный»

О том, что наиболее вероятным победителем в номинации станет «Битва за битвой», говорит и главный редактор портала «Кино-Театр. Ру» Жан Просянов.

«Пол Томас Андерсон — один из величайших ныне живущих режиссёров. К тому же в этой картине интересно переосмысляется современная американская повестка. Это глубокое, увлекательное кино», — поясняет он.

Удивительно, что в категорию «Лучший фильм» не попала картина знаменитого иранского режиссёра Джафара Панахи «Простая случайность», которая в прошлом году получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, добавляет Вероника Скурихина.

«Можно предположить, что киноакадемия оказалась не готова номинировать сразу три зарубежных фильма в главном конкурсе», — поясняет она.

Прогнозы букмекеров.

По прогнозам аналитиков букмекерской компании GoldDerby, специализирующейся на ставках на результаты премий в области шоу-бизнеса, самая высокая вероятность получить «Оскар» — у «Битвы за битвой» (77,1%). Далее следуют «Грешники» (17,9%) и «Гамнет» (1,9%).

Лучший режиссёр

Хлоя Чжао («Гамнет»).

Джош Сэфди («Марти Великолепный»).

Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»).

Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»).

Райан Куглер («Грешники»).

Что говорят эксперты

Наиболее вероятным победителем в этой номинации Жан Просянов называет Джоша Сэфди.

«Его “Марти Великолепный” — первый фильм, который Джош снимает без участия своего брата и соавтора Бенни, — смотрится на одном дыхании и кажется новой ступенью в развитии киноязыка», — считает он.

© Stuart C. Wilson/Getty Images

Джош Сэфди

Прогнозы букмекеров.

По прогнозам аналитиков GoldDerby, самая высокая вероятность получить «Оскар» в этой номинации — у Пола Томаса Андерсона (91,6%). Далее следуют Райан Куглер (5,9%) и Хлоя Чжао (1,6%).

Лучший актёр

Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»). Ранее он был отмечен за неё «Золотым глобусом» в категории «Лучший актёр (комедия или мюзикл)».

Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»).

Майкл Б. Джордан («Грешники»).

Вагнер Моура («Секретный агент»). Ранее он получил за неё «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр (драма)» и приз Каннского кинофестиваля.

Итан Хоук за роль поэта-песенника Лоренца Харта в биографической драме Ричарда Линклейтера «Голубая луна».

Что говорят эксперты

Скорее всего, премию за лучшую мужскую роль вручат Тимоти Шаламе, полагает Жан Просянов.

«Актёр не просто хорошо сыграл в этом фильме, а сделал его заметным явлением в поп-культуре», — отмечает он.

© imageSPACE/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Тимоти Шаламе

Вероника Скурихина также считает Тимоти Шаламе самым вероятным победителем. Главным соперником этого исполнителя она называет Вагнера Моуру. «Причина, по которой Шаламе могут не дать “Оскара”, — его возраст. Киноакадемики любят вручать награду актёрам, которые ждут её годами», — поясняет она и приводит в качестве примера Леонардо Ди Каприо.

Впервые он был номинирован на эту премию в 1994 году за роль второго плана в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа?». Затем последовали три номинации за главные роли в «Авиаторе» (2005), «Кровавом алмазе» (2007) и «Волке с Уолл-стрит» (2014). Но свою первую статуэтку Ди Каприо получил лишь в 2016 году за роль в драме «Выживший».

Прогнозы букмекеров

По прогнозам аналитиков GoldDerby, самые высокие шансы в этой категории — у Тимоти Шаламе (79,9%). За ним следуют Вагнер Моура (9,6%) и Леонардо Ди Каприо (4,6%).

Лучшая актриса

Эмма Стоун («Бугония»).

Джесси Бакли («Гамнет»). Ранее она получила за эту роль «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса (драма)».

Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).

Роуз Бирн за роль матери, вынужденной в одиночку ухаживать за своей больной дочерью и решать бытовые проблемы в фильме Мэри Бронштейн «Я бы тебя пнула, если бы могла». Ранее Бирн была отмечена за эту роль «Золотым глобусом» в номинации «Лучшая актриса (комедия или мюзикл)».

Кейт Хадсон за роль певицы Клэр Сардин в музыкально-биографической драме Крэйга Брюэра «Мелодия их мечты».

Что говорят эксперты

Наиболее вероятная победительница в этой номинации — Джесси Бакли, считает Вероника Скурихина.

«Она одна из самых ярких драматических актрис последних лет, способная выдать невероятную палитру эмоций. Учитывая, что “Гамнет” сама по себе очень сильная работа, сомнений в победе Бакли минимум», — полагает она.

По мнению Жана Просянова, «Оскар» за лучшую женскую роль, скорее всего, достанется Ренате Реинсве.

«”Сентиментальная ценность” — фильм о женской природе, и Ренате отлично сумела отразить эту природу», — считает он.

© CraSH/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Ренате Реинсве

Прогнозы букмекеров

По прогнозам аналитиков GoldDerby, самые высокие шансы в этой категории — у Джесси Бакли (90,0%). На втором и третьем местах — Роуз Бирн (7,2%) и Ренате Реинсве (1,4%).

Лучший международный фильм

«Сентиментальная ценность» (Норвегия).

«Секретный агент» (Бразилия).

«Сират» (Испания).

«Голос Хинд Раджаб» (Тунис).

«Простая случайность» (Франция).

Что говорят эксперты

Лучшим международным фильмом, скорее всего, станет «Секретный агент», считает Вероника Скурихина. «Его очень полюбили на разных фестивалях и премиях», — отмечает она.

По мнению Жана Просянова, борьба в этой категории развернётся между двумя сильными конкурентами. «Это трогательная “Сентиментальная ценность” и яркий, громкий “Сират”, где звучит рейв, который напоминает зрителям, каково это — быть на рейве», — полагает он.

© Mer Film; Eye Eye Pictures; MK Productions; BBC Film; Lumen Production; Komplizen Film; Zentropa; Zentropa Sweden; Film i Väst; Alaz Film

Кадр из фильма «Сентиментальная ценность»

Прогнозы букмекеров

По прогнозам аналитиков GoldDerby, наиболее высокие шансы на победу — у фильма «Сентиментальная ценность» (62,84%). За ним следуют «Секретный агент» (33,22%) и «Простая случайность» (2,77%).

Лучший короткометражный анимационный фильм

В этом году данная номинация стала особенной для российских зрителей. В ней представлена работа петербургского режиссёра Константина Бронзита «Три сестры» о трёх немолодых сёстрах, чью жизнь на отдалённом острове меняет внезапно поселившийся здесь моряк. Ранее на награду претендовали его короткометражные мультфильмы «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).

Сам режиссёр в беседе с ТАСС назвал свою третью номинацию на «Оскар» «чудом» и отметил, что «чувствует радость». В разговоре с Радио РБК Бронзит выразил мнение, что его шансы на эту награду «как никогда велики».

Насколько высока вероятность того, что «Три сестры» получат «Оскар», говорить пока сложно, считает Вероника Скурихина. Журналисты и кинокритики обычно смотрят короткометражную анимацию уже ближе к церемонии вручения, так что оценивать эту работу по сравнению с другими сейчас не представляется возможным, поясняет эксперт.

«Но Константин Бронзит — большой автор, это не первая его номинация на “Оскар”. И то, что его работа снова претендует на эту награду, уже даёт мультфильму шанс», — отмечает она.

© Polydontfilms

Кадр из мультфильма «Три сестры»

По прогнозам аналитиков GoldDerby, шанс «Трёх сестёр» на выигрыш — 2%. Шансы конкурирующих мультфильмов аналитики GoldDerby оценивают следующим образом: «Бабочка» — 78,49%, «Девочка с жемчужными слезами» — 13,97%, «Вечнозелёный» — 2,9%, «План отступления» — 2,63%.

98-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 15 на 16 марта 2026 года. Ведущим второй раз станет комик Конан О’Брайен.

