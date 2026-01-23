Эксперты оценили, какие фильмы и актёры могут получить премию «Оскар»

Номинанты на «Оскар»-2026: фильмы, актёры и прогнозы экспертов
22 января были объявлены номинанты на 98-ю премию «Оскар». Лидером по количеству номинаций стали «Грешники», заявленные в 16 категориях, и «Битва за битвой», претендующая на 13 позолоченных статуэток. «Рамблер» расспросил экспертов, у каких актёров и фильмов самые большие шансы получить заветные статуэтки в этом году.
Лучший фильм
- «Бугония» Йоргоса Лантимоса. Речь в этой фантастической чёрной комедии идёт о двух сторонниках теории заговора Тедди и Доне, которые похищают главу крупной фармацевтической корпорации Мишель Фуллер. Они считают, что женщина принадлежит к инопланетной расе, решившей поработить человечество. Картина — ремейк южнокорейской чёрной комедии «Спасти зелёную планету!». Ранее «Бугония» номинировалась на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)».
- «F1» Джозефа Косински. Спортивная драма рассказывает о бывшей звезде «Формулы-1» Сонни Хейсе, который по просьбе старого друга возвращается на гоночный трек, чтобы тренировать перспективного новичка.
Кадр из фильма «F1»
- «Франкенштейн» Гильермо дель Торо. Новое прочтение знаменитого романа писательницы Мэри Шелли. Доктор Виктор Франкенштейн создаёт монстра, который в итоге оказывается человечнее своего творца. Ранее картина претендовала на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (драма)».
- «Гамнет» Хлои Чжао. Драматург Уильям Шекспир и его жена Агнес теряют 11-летнего сына. Женщина переживает смерть мальчика, пока Шекспир пишет в Лондоне одну из своих величайших пьес. «Гамнет» уже был отмечен «Золотым глобусом» в номинации «Лучший фильм (драма)».
Кадр из фильма «Гамнет»
- «Марти Великолепный» Джоша Сэфди. Марти Маузер играет в пинг-понг и мечтает выступить на международном турнире в Лондоне, но у него нет на это денег. Ради своей мечты парень готов обманывать и предавать своих близких. Авантюрная комедия была был заявлена в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» на премии «Золотой глобус».
- «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Бывший участник левой террористической группировки «Франция 75» Боб Фергюсон живёт в американской глубинке со своей дочерью Уиллой. Однажды его начинает преследовать старый враг Боба, полковник Локджоу, который когда-то спас подругу главного героя и мать Уиллы Перфидию. Боевик получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм (драма)».
Кадр из фильма «Битва за битвой»
- «Секретный агент» бразильского режиссёра Клебера Мендонсы Филью. Одна из двух иностранных картин, заявленных в этом году в категории «Лучший фильм». Действие драмы происходит в Бразилии в конце 1970-х, в последние дни военной диктатуры. Школьный учитель Марсело приезжает в небольшой город в поисках спокойной жизни. Но даже там ему не удаётся скрыться от своего загадочного прошлого. Ранее картина получила приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале и была отмечена «Золотым глобусом» как лучший фильм на иностранном языке.
- «Сентиментальная ценность» норвежского режиссёра Йоакима Триера. Вторая зарубежная работа в главной категории. У актрисы Норы Борг успешная карьера и несчастливая личная жизнь. Её самый близкий человек — замужняя и стабильная сестра Агнес. На поминки их матери внезапно приходит отец женщин, знаменитый режиссёр Густав Борг. Он предлагает Норе сняться в его новой картине. Когда она отказывается, Борг берёт на роль молодую американскую актрису Рэйчел Кэмп. На прошедшем «Золотом глобусе» «Сентиментальная ценность» фигурировала в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший фильм (драма)».
- «Грешники» Райана Куглера. Действие этого вампирского хоррора происходит в 1932 году в штате Миссисипи. Чернокожие братья-близнецы Смок и Стэк (обоих играет Майкл Б. Джордан) хотят открыть в родном городе музыкальный клуб для афроамериканцев. В первый же вечер на пороге заведения возникают трое белых людей. Они оказываются вампирами, которых привлекает пение кузена братьев Сэмми. Хоррор претендовал на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (драма)».
Кадр из фильма «Грешники»
- «Сны поездов» Клинта Бентли. Главный герой этой драмы Роберт Грейниер валит лес и помогает строить железную дорогу вдали от своего дома. На протяжении многих лет он наблюдает, как меняется его страна и какой ценой даются эти перемены обычным людям.
Что говорят эксперты
Лучшим фильмом, предположительно, станет «Битва за битвой», считает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина.
«Но у него есть два главных конкурента — “Марти Великолепный” и “Гамнет”», — отмечает она.
Кадр из фильма «Марти Великолепный»
О том, что наиболее вероятным победителем в номинации станет «Битва за битвой», говорит и главный редактор портала «Кино-Театр. Ру» Жан Просянов.
«Пол Томас Андерсон — один из величайших ныне живущих режиссёров. К тому же в этой картине интересно переосмысляется современная американская повестка. Это глубокое, увлекательное кино», — поясняет он.
Удивительно, что в категорию «Лучший фильм» не попала картина знаменитого иранского режиссёра Джафара Панахи «Простая случайность», которая в прошлом году получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, добавляет Вероника Скурихина.
«Можно предположить, что киноакадемия оказалась не готова номинировать сразу три зарубежных фильма в главном конкурсе», — поясняет она.
Прогнозы букмекеров.
По прогнозам аналитиков букмекерской компании GoldDerby, специализирующейся на ставках на результаты премий в области шоу-бизнеса, самая высокая вероятность получить «Оскар» — у «Битвы за битвой» (77,1%). Далее следуют «Грешники» (17,9%) и «Гамнет» (1,9%).
Лучший режиссёр
- Хлоя Чжао («Гамнет»).
- Джош Сэфди («Марти Великолепный»).
- Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»).
- Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»).
- Райан Куглер («Грешники»).
Что говорят эксперты
Наиболее вероятным победителем в этой номинации Жан Просянов называет Джоша Сэфди.
«Его “Марти Великолепный” — первый фильм, который Джош снимает без участия своего брата и соавтора Бенни, — смотрится на одном дыхании и кажется новой ступенью в развитии киноязыка», — считает он.
Джош Сэфди
Прогнозы букмекеров.
По прогнозам аналитиков GoldDerby, самая высокая вероятность получить «Оскар» в этой номинации — у Пола Томаса Андерсона (91,6%). Далее следуют Райан Куглер (5,9%) и Хлоя Чжао (1,6%).
Лучший актёр
- Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»). Ранее он был отмечен за неё «Золотым глобусом» в категории «Лучший актёр (комедия или мюзикл)».
- Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»).
- Майкл Б. Джордан («Грешники»).
- Вагнер Моура («Секретный агент»). Ранее он получил за неё «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр (драма)» и приз Каннского кинофестиваля.
- Итан Хоук за роль поэта-песенника Лоренца Харта в биографической драме Ричарда Линклейтера «Голубая луна».
Что говорят эксперты
Скорее всего, премию за лучшую мужскую роль вручат Тимоти Шаламе, полагает Жан Просянов.
«Актёр не просто хорошо сыграл в этом фильме, а сделал его заметным явлением в поп-культуре», — отмечает он.
Тимоти Шаламе
Вероника Скурихина также считает Тимоти Шаламе самым вероятным победителем. Главным соперником этого исполнителя она называет Вагнера Моуру. «Причина, по которой Шаламе могут не дать “Оскара”, — его возраст. Киноакадемики любят вручать награду актёрам, которые ждут её годами», — поясняет она и приводит в качестве примера Леонардо Ди Каприо.
Впервые он был номинирован на эту премию в 1994 году за роль второго плана в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа?». Затем последовали три номинации за главные роли в «Авиаторе» (2005), «Кровавом алмазе» (2007) и «Волке с Уолл-стрит» (2014). Но свою первую статуэтку Ди Каприо получил лишь в 2016 году за роль в драме «Выживший».
Прогнозы букмекеров
По прогнозам аналитиков GoldDerby, самые высокие шансы в этой категории — у Тимоти Шаламе (79,9%). За ним следуют Вагнер Моура (9,6%) и Леонардо Ди Каприо (4,6%).
Лучшая актриса
- Эмма Стоун («Бугония»).
- Джесси Бакли («Гамнет»). Ранее она получила за эту роль «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса (драма)».
- Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).
- Роуз Бирн за роль матери, вынужденной в одиночку ухаживать за своей больной дочерью и решать бытовые проблемы в фильме Мэри Бронштейн «Я бы тебя пнула, если бы могла». Ранее Бирн была отмечена за эту роль «Золотым глобусом» в номинации «Лучшая актриса (комедия или мюзикл)».
- Кейт Хадсон за роль певицы Клэр Сардин в музыкально-биографической драме Крэйга Брюэра «Мелодия их мечты».
Что говорят эксперты
Наиболее вероятная победительница в этой номинации — Джесси Бакли, считает Вероника Скурихина.
«Она одна из самых ярких драматических актрис последних лет, способная выдать невероятную палитру эмоций. Учитывая, что “Гамнет” сама по себе очень сильная работа, сомнений в победе Бакли минимум», — полагает она.
По мнению Жана Просянова, «Оскар» за лучшую женскую роль, скорее всего, достанется Ренате Реинсве.
«”Сентиментальная ценность” — фильм о женской природе, и Ренате отлично сумела отразить эту природу», — считает он.
Ренате Реинсве
Прогнозы букмекеров
По прогнозам аналитиков GoldDerby, самые высокие шансы в этой категории — у Джесси Бакли (90,0%). На втором и третьем местах — Роуз Бирн (7,2%) и Ренате Реинсве (1,4%).
Лучший международный фильм
- «Сентиментальная ценность» (Норвегия).
- «Секретный агент» (Бразилия).
- «Сират» (Испания).
- «Голос Хинд Раджаб» (Тунис).
- «Простая случайность» (Франция).
Что говорят эксперты
Лучшим международным фильмом, скорее всего, станет «Секретный агент», считает Вероника Скурихина. «Его очень полюбили на разных фестивалях и премиях», — отмечает она.
По мнению Жана Просянова, борьба в этой категории развернётся между двумя сильными конкурентами. «Это трогательная “Сентиментальная ценность” и яркий, громкий “Сират”, где звучит рейв, который напоминает зрителям, каково это — быть на рейве», — полагает он.
Кадр из фильма «Сентиментальная ценность»
Прогнозы букмекеров
По прогнозам аналитиков GoldDerby, наиболее высокие шансы на победу — у фильма «Сентиментальная ценность» (62,84%). За ним следуют «Секретный агент» (33,22%) и «Простая случайность» (2,77%).
Лучший короткометражный анимационный фильм
В этом году данная номинация стала особенной для российских зрителей. В ней представлена работа петербургского режиссёра Константина Бронзита «Три сестры» о трёх немолодых сёстрах, чью жизнь на отдалённом острове меняет внезапно поселившийся здесь моряк. Ранее на награду претендовали его короткометражные мультфильмы «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).
Сам режиссёр в беседе с ТАСС назвал свою третью номинацию на «Оскар» «чудом» и отметил, что «чувствует радость». В разговоре с Радио РБК Бронзит выразил мнение, что его шансы на эту награду «как никогда велики».
Насколько высока вероятность того, что «Три сестры» получат «Оскар», говорить пока сложно, считает Вероника Скурихина. Журналисты и кинокритики обычно смотрят короткометражную анимацию уже ближе к церемонии вручения, так что оценивать эту работу по сравнению с другими сейчас не представляется возможным, поясняет эксперт.
«Но Константин Бронзит — большой автор, это не первая его номинация на “Оскар”. И то, что его работа снова претендует на эту награду, уже даёт мультфильму шанс», — отмечает она.
Кадр из мультфильма «Три сестры»
По прогнозам аналитиков GoldDerby, шанс «Трёх сестёр» на выигрыш — 2%. Шансы конкурирующих мультфильмов аналитики GoldDerby оценивают следующим образом: «Бабочка» — 78,49%, «Девочка с жемчужными слезами» — 13,97%, «Вечнозелёный» — 2,9%, «План отступления» — 2,63%.
98-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 15 на 16 марта 2026 года. Ведущим второй раз станет комик Конан О’Брайен.
