Возвращение в страну Оз: каким получился сказочный мюзикл «Злая. Часть 2»

«Злая. Часть 2» — сиквел экранизации мюзикла о Злой ведьме Запада Эльфабе, основанной на одноимённом романе Грегори Магвайра. Первая «Злая» стала народным хитом и даже получила два технических «Оскара»: за лучшую работу художника-постановщика и лучшие костюмы. Сиквел ждали с большим нетерпением — финал «Злой» обещал эпичную битву за освобождение страны Оз от волшебника-тирана. Автор «Рамблера» рассказывает, получилось ли у нового мюзикла подарить зрителям достойное завершение истории Эльфабы.

© Marc Platt Productions

Каков сюжет фильма

«Злая. Часть 2» стартует ровно там, где завершилась часть первая. Зеленокожая Эльфаба (Синтия Эриво), будущая Злая ведьма Запада, смиряется с судьбой изгоя. Теперь она — главный враг страны Оз. Крылатые обезьяны Волшебника (Джефф Голдблюм) устроили за ней охоту. Не отстают и простые жители — каждый хочет засадить колдунью в тюрьму. Лишь говорящие животные продолжают оставаться на стороне Эльфабы. Но и тут есть свои исключения — Трусливый лев (Колман Доминго) совсем не рад такому лидеру.

© Marc Platt Productions

В то же время лёгкая и звонкая Глинда (Ариана Гранде), будущая Добрая ведьма Юга, обретает достойное место в волшебном правительстве. Теперь она — главная звезда страны Оз. Местные преклоняются перед красотой и невозмутимостью девушки. Даже красавчик Фиеро (Джонатан Бэйли), кажется, перешёл на её сторону, позабыв о чувствах к Эльфабе.

Всё меняется, когда Глинда и Фиеро под давлением общества планируют пышную свадьбу. Зеленокожая злодейка решает воспользоваться церемонией, чтобы вновь обратиться к народу.

Как фильмы о Злой воскрешают забытый тренд

Вышедшая в прошлом году «Злая: Сказка о ведьме Запада» воскресила давно позабытый тренд, который в середине 2010-х начала компания Disney, выпустив несколько «злодейских» спин-оффов своих классических сказок «Спящая красавица» и «101 далматинец». Первый рассказывал о непростой судьбе рогатой колдуньи Малефисенты (Анджелина Джоли), обрекшей принцессу Аврору на вечный сон. Второй — о злобной карьеристке Круэлле (Эмма Стоун), мечтающей сшить пятнистое манто из собак. Каждая история предлагала нетрадиционный взгляд на персонажей, которые исконно считались плохими.

© Marc Platt Productions

В «Удивительном волшебнике из страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума Злая ведьма Запада Эльфаба предстаёт невероятно гнусной личностью, а затем и вовсе погибает в страшных муках. Спустя десятилетия писатель Грегори Магвайр значительно переосмыслил злодейку, подарив ей сложную судьбу и решительный, волевой характер. Его роман «Злая» стал основой для музыкальной постановки, захватившей Бродвей в начале нулевых, а потом и вовсе перекочевал в Голливуд.

Режиссёром обеих «Злых» стал Джон Чу, снявший «Безумно богатых азиатов» и сиквел «Иллюзии обмана». На главные роли взяли исключительно поющих актрис — Синтию Эриво («Гарриет») и Ариану Гранде, для которой роль в «Злой» стала дебютом на большом экране.

Меньше танцев и больше серьёзности

Если первая часть «Злой» была снята в духе старорежимной школьной комедии — с танцами, подростковым бунтом, девичьим соперничеством и первой влюблённостью, то вторая больше похожа на помпезную политическую сатиру в пластиковых, фэнтезийных декорациях. И оригинальная «Злая», и её сиквел в той или иной мере являются торжеством хромакея над практическими эффектами, как в своё время «Волшебник страны Оз» Виктора Флеминга стал первопроходцем цветного изображения в мире чёрно-белых фильмов.

© Marc Platt Productions

Визуал продолжает оставаться самой сильной стороной «Злой» и во второй части, но знаковых элементов мюзикла — песенных хитов и хореографии — на экране стало заметно меньше. И на это есть причина: герои пытаются вывести зрителей на серьёзный разговор.

Лейтмотивом второй «Злой» становится медийная пропаганда, которая разворачивается против неугодной правительству Эльфабы. Что-то подобное уже было в «Гарри Поттере и Ордене Феникса», но в мюзикле куда большие масштабы. Несмотря на стоические стремления героини достучаться до народа, большая часть людей упорно продолжает видеть в ней врага — и лишь Фиеро с Глиндой знают правду, но не решаются выступить против всесильного Волшебника.

© Marc Platt Productions

Как и прежде, динамической силой сюжета остаются амбивалентные отношения «хорошей девочки» Глинды и «вечного изгоя» Эльфабы, которые, как две идеальные противоположности, учат друг друга настоящей дружбе и любви. Первой суждено найти себя, второй — навсегда потеряться. Каждая обретает покой там, где всегда его искала.

Стоит ли смотреть

Несмотря на очевидное стремление создателей «Злой» пожурить общество за лицемерие и двойные стандарты, политическая сатира у мюзикла получается довольно беззубая — как обычно и бывает в больших студийных блокбастерах. Герои осознанно обходят все острые углы, долгожданное кровопролитие не наступает, самые драматические моменты мастерски исчезают при монтаже — всё ради того, чтобы не расстроить самых маленьких зрителей. В конце концов, не стоит забывать, что «Злая» — это всего лишь сказка, пусть и с амбициями «Властелина колец».

Обзор и рецензия на триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред: обсуждаем сюжет, игру актёров и ключевые темы