Бекмамбетов обошёл "Аватар 3" и снова удивил Голливуд

Научно-фантастический триллер «Казнить нельзя помиловать» российско-казахстанского режиссёра Тимура Бекмамбетова возглавил американский прокат по итогам прошедших выходных. По данным отраслевого издания Variety, картина дебютировала с результатом 11,2 миллиона долларов, потеснив с первой строчки «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона. «Рамблер» рассказывает, что известно об этой картине.

© Amazon MGM Studios

Каков сюжет фильма

Действие триллера происходит в 2029 году в Лос-Анджелесе. В городе критическая ситуация с криминалом. Тех, кто совершает насильственные преступления, судит уголовный суд «Милость» — система на основе искусственного интеллекта (ИИ). Подозреваемым дают 90 минут, чтобы доказать свою невиновность, — в противном случае их казнят с помощью звукового удара.

Главного героя, полицейского Криса Рейвена, задерживают по подозрению в убийстве своей жены Николь. Его случаем занимается ИИ-судья Мэддокс.

© Amazon MGM Studios

Все улики свидетельствуют против Криса: на его одежде обнаружили кровь Николь, к тому же полицейский был дома незадолго до трагедии. У Рейвена есть всего 90 минут, чтобы избежать смертельного приговора. Ирония в том, что полицейский был одним из создателей «Милости».

Крис выясняет, что его покойная супруга встречалась с мужчиной по имени Патрик Берк. На помощь Рейвену приходит его напарница Жак Диалло: она разыскивает Берка, и тот утверждает, что женщина обращалась к нему, потому что не могла обсудить с мужем свои проблемы.

Когда-то Крис страдал от алкоголизма, а после убийства своего бывшего напарника снова принялся злоупотреблять. Выпив, он становился агрессивным по отношению к Николь, и женщина начала задумываться о разводе. К тому же она испытывала стресс из-за работы: в её компании кто-то воровал химикаты. Крису предстоит выяснить, кто этот таинственный вор и зачем ему понадобились химические вещества.

Кто снялся в картине

Роль полицейского Криса Рейвена сыграл Крис Пратт, известный по франшизе «Стражи Галактики», фильмам «Мир Юрского периода» и «Мир Юрского периода 2» и сериалу «Список смертников». В интервью американскому развлекательному ресурсу The Direct актёр пояснял, что «Казнить нельзя помиловать» затрагивает злободневные темы: применение искусственного интеллекта и жёсткие меры со стороны правоохранительных органов. Сильная сторона картины в том, как она поднимает эти вопросы, в то же время оставаясь развлечением в чистом виде, добавлял Пратт.

В разговоре с американским Forbes исполнитель отметил, что для него этот триллер стал «отличной возможностью» снова поработать с Тимуром Бекмамбетовым — одним из первых режиссёров, которые дали Крису шанс сниматься в кино (ранее Пратт играл небольшую роль в боевике Бекмамбетова «Особо опасен» 2008 года).

© Amazon MGM Studios

ИИ-судью Мэддокс исполнила звезда франшизы «Дюна» Ребекка Фергюсон. В беседе с Entertainment Weekly Крис Пратт признавался: сначала он выдвинул идею, чтобы этого персонажа сгенерировал искусственный интеллект. «Я предложил, почему бы не использовать ИИ для исполнения ИИ-судьи», — говорил он. Но съёмочная команда сочла, что это не лучшая мысль, и на роль пригласили Фергюсон.

Напарницу главного героя Жак Диалло сыграла Кали Реис — профессиональная боксёрша, дважды завоевавшая титул чемпионки мира. В кино она дебютировала в 2021 году в фильме «Заложница: Найти пропавшую», после чего сыграла в четвёртом сезоне сериала «Настоящий детектив» и драме «Асфальтовые джунгли». В интервью The Direct она также отметила, что «Казнить нельзя помиловать» — развлекательный фильм, который затрагивает актуальные темы. «Он поднимает много вопросов, <…> о том, как мы на самом деле воспринимаем ИИ, как воспринимаем технологии, как мы взаимодействуем с технологиями», — рассказала Реис.

Также в триллере снялись Аннабелль Уоллис (сериалы «Тюдоры» и «Острые козырьки») в роли Николь, Джефф Пьер (сериалы «Бесстыжие» и «Уокер») в роли Патрика Берка, Крис Салливан (сериалы «Больница Никербокер», «Очень странные дела») в роли коллеги Николь Роба Нельсона и Кайли Роджерс (сериал «Йеллоустоун») в роли дочери Криса и Николь Бритт.

Кто участвовал в создании фильма и каков бюджет картины

© Amazon MGM Studios

«Казнить нельзя помиловать» — проект студии Amazon MGM. Сценарий триллера написал британец Марко Ван Белль. Это второй его сценарный проект после британского фэнтези-фильма «Артур и Мерлин» (2015). Автором саундтрека стал Рамин Джавади, ранее сочинивший музыку для «Игры престолов», «Дома Дракона» и множества других фильмов и сериалов.

Режиссёр картины Тимур Бекмамбетов также взял на себя продюсерские функции. В числе продюсеров значится Чарльз Ровен, работавший над множеством нашумевших фильмов, в том числе «Тёмным рыцарем», «Аферой по-американски» и оскароносным «Оппенгеймером».

По данным Variety, бюджет фильма составил 60 миллионов долларов без учёта расходов на глобальный маркетинг.

Как и где снимали фильм

Основные съёмки картины проходили с апреля по май 2024 года в Лос-Анджелесе. В беседе с Forbes Крис Пратт отметил, что ему очень понравилось сниматься в этом городе. «В Лос-Анджелесе снимается всё меньше и меньше фильмов, но мы твёрдо решили, что съёмки должны проходить именно там, и наняли множество лос-анджелесских актёров и членов съёмочной группы», — рассказал актёр.

По сюжету герой Пратта проводит большую часть времени в замкнутом помещении прикованным к креслу и общается с судьёй Мэддокс с помощью экрана. На пресс-конференции фильма на нью-йоркском фестивале Comic-Con актёр признался, что попросил пристегнуть его к креслу за руки и ноги, чтобы ему не пришлось притворяться, писал журнал People. «Когда тебя пристегивают к чему-то, ты естественным образом испытываешь чувство клаустрофобии, и это на самом деле помогло», — говорил Пратт, чьи слова цитировал People.

© Amazon MGM Studios

На съёмках Пратт и Фергюсон не пересекались лицом к лицу и общались друг с другом только через наушник. В разговоре с Forbes актриса поясняла, что перед Праттом транслировались те же самые образы, которые зрители позже увидели в фильме. «Что касается меня, то я нахожусь в компьютере. <…> Я снималась в замкнутом пространстве с очень небольшим количеством декораций. Было довольно темно, за мной был зелёный экран, но это было замкнутое пространство, что также резонирует с персонажами и взаимодействием ИИ и человека», — вспоминала Фергюсон.

На площадке не обошлось без травм. На четвёртый день съёмок Крис Пратт повредил лодыжку, зацепившись ногой за металлический штырь. Он выложил фото травмированной ноги в своих соцсетях.

Дата релиза, кассовые сборы и отзывы

Специальные показы для зрителей сетей кинотеатров AMC в рамках и Regal Cinemas прошли 19 января 2026 года. Светская премьера «Казнить нельзя помиловать» состоялась 20 января 2026 года в кинотеатре сети AMC в Линкольн-центре в Нью-Йорке. В ряде европейских, латиноамериканских и ближневосточных стран фильм начал выходить в кинотеатрах с 21 января 2026 года.

В США картина появилась в широком прокате 23 января 2026 года и за первые выходные заработала 11,2 миллиона долларов. Как отмечало издание Variety, этого оказалось достаточно, чтобы положить конец пятинедельному господству «Аватар: Пламя и пепел» — в эти же выходные блокбастер Джеймса Кэмерона собрал в американских кинотеатрах 7 миллионов долларов.

Хотя результат сборов нового фильма Бекмамбетова в США нельзя расценить как кассовую бомбу, сумма всё равно впечатляет, учитывая, что фильм стартовал в прокате во время масштабной снежной бури, которая сейчас накрывает снегом большую часть США, писало Variety. Предупреждения о низких температурах, сильном ветре и метели, выпущенные в 37 штатах, привели к закрытию кинотеатров по всей стране, поясняло издание. На зарубежных рынках фильм в совокупности заработал 11,6 миллиона долларов, и его общемировые сборы по итогам выходных составили 22,8 миллиона долларов.

© Amazon MGM Studios

Реакция критиков на «Казнить нельзя помиловать» была более чем прохладной. На сайте — агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes лишь 22% из 125 рецензий оказались положительными.

Например, кинообозреватель издания The New York Times назвал фильм «бессмысленной, лишенной острых ощущений мешаниной из блестяще упакованных клише из боевиков». «Благодаря подробному изображению новых уголовных процессов и призывам к жёсткой борьбе с преступностью этот фильм всё же имеет что сказать. Проблема в том, что Бекмамбетов, работая над сценарием Марко ван Белле, не может определиться, что именно он хочет сказать», — отмечал автор издания The Washington Post. А кинокритик газеты San Francisco Chronicle счёл, что «Казнить нельзя помиловать» «настолько отвлекает своей формой», что зритель едва ли успеет обдумать содержание.

Зато зрители оказались более милосердны к новому фильму Бекмамбетова. На Rotten Tomatoes 82% из более чем 500 пользователей, посмотревших картину, поставили ей 3,5 балла и выше.

Когда фильм выйдет в России

© Amazon MGM Studios

Пока неизвестно, выйдет ли «Казнить нельзя помиловать» в российских кинотеатрах. Но в Сети можно посмотреть русскоязычный трейлер фильма.

