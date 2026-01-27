Легенда рэпа и звёзды Голливуда: какие актёры-иностранцы играли в русском кино

В феврале 2026 года на экраны выйдет комедия Андрея Никифорова «Равиоли Оли». По сюжету главная героиня в исполнении Ольги Бузовой мечтает выйти замуж за немецкого предпринимателя Генриха, но тот оказывается аферистом. Роль жениха-обманщика в картине исполнил австрийский актёр Вольфганг Черни. «Рамблер» вспомнил, какие зарубежные артисты снимались в российских фильмах и сериалах за последние 15 лет.

Аугуст Диль

Немецкий актёр, известный по фильму Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», снялся в роли Воланда в экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Сам режиссёр, чьи слова приводило информационное агентство ТАСС, пояснял: по мнению создателей фильма, они нашли идеальное воплощение Воланда в этом исполнителе. «В разборе роли Август проявил потрясающее знание книги "Мастер и Маргарита" и понимание, как передать всю многогранность характера и ума этого персонажа», — отмечал Михаил Локшин.

В разговоре с «Кинопоиском» в ноябре 2021 года Диль упоминал, что читал роман Булгакова три раза. Впервые он прочёл его в возрасте 18–20 лет. Актёр признался, что с первого раза «не особо понял» это произведение: оно показалось ему «слишком психоделическим, слишком громоздким».

Позднее Аугуст перечитал книгу в новом переводе Александра Нетцберга «и пришёл в абсолютный восторг», прежде всего от языка Булгакова.

«В нём есть невероятный юмор, поэзия, наглость — уникальное сочетание для русской литературы», — говорил актёр в интервью «Кинопоиску».

Кристофер Ламберт

Французско-американский актёр, звезда франшизы «Горец» сыграл коменданта концлагеря Собибор Карла Френцеля в военной драме Константина Хабенского «Собибор» (2018). Картина рассказывает о советском офицере Александре Печерском, который в октябре 1943 года организовал в этом лагере смерти восстание, закончившееся массовым побегом заключённых.

На пресс-конференции картины Хабенский пояснял, что идея пригласить Ламберта в этот фильм принадлежала продюсерам, писало новостное агентство «Москва 24». Решение было связано не только с тем, что Ламберт — выдающийся актёр, но и с европейским прокатом.

«Нужна была величина, которая помогала бы нам с продвижением», — отмечал Хабенский.

Роль в «Собиборе» стала единственной в карьере Ламберта, где исполнителю нужно было идти против своей природы, рассказывал сам актёр в сентябре 2019 года на пресс-конференции XVII международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» (Владивосток). По словам кинозвезды, которые приводило интернет-издание Prim.News, Кристоферу было очень трудно «даже просто надеть» костюм нациста.

Вольфганг Черни

В фильмографии австрийского актёра значится свыше 30 российских проектов. Первым из них стал сериал Зиновия Ройзмана и Сергея Усачёва «Снайперы: Любовь под прицелом» (2012). Речь в нём шла о немецком юноше Александре и советской девушке Кате, которые в 1939 году влюбились друг в друга. Во время Великой Отечественной войны оба возглавили снайперские группы враждующих сторон.

В интервью англоязычному киножурналу Indie Cinema Magazine в январе 2024 года Черни вспоминал, что от съёмок в «Снайперах» у него остались тёплые воспоминания. «Я чувствовал себя там очень, очень ценным. И вокруг были очень приятные люди», — делился он. Черни понравилось сниматься в России. Его партнёрша по «Снайперам» Татьяна Арнтгольц порекомендовала ему поработать с её агентом Романом Власовым, рассказывал исполнитель Indie Cinema Magazine.

В отечественных проектах Вольфгангу доставались разноплановые роли. Например, он сыграл русского богатыря Алёшу Поповича в фэнтези-блокбастерах «Последний богатырь» (2017) и «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021) Дмитрия Дьяченко. В сериале «Пётр I» (2022) персонажем Черни был российский государственный и военный деятель, ближайший сподвижник русского императора Франц Лефорт.

В спортивно-биографической драме Андрея Богатырёва «Легенда о самбо» (2023) Вольфганг получил роль одного из создателей самбо — Василия Ощепкова. А в сериале Okko «Разочарованные» (2025) — норвежского шеф-повара Хенрика, с которым одна из героинь заводит роман.

Кроме того, в российской фильмографии Черни много военных фильмов: «Собибор», «Т-34» (2019) Алексея Сидорова, «Зоя» (2020) Максима Бриуса и Леонида Пляскина и другие. В интервью Indie Cinema Magazine актёр отмечал, что «многому научился» в России.

«Я очень благодарен за то, сколько всего я смог там сделать, со сколькими людьми я работал, с кем мне довелось сотрудничать и встречаться», — признавался он.

Шэрон Стоун

Голливудская кинозвезда участвовала в съёмках романтической комедии Марюса Вайсберга и Дэвида Додсона «Любовь в большом городе 3» (2013). Она сыграла роль эксцентричной рок-певицы, в которую влюбляется герой Филиппа Киркорова — святой Валентин.

По сюжету три друга — Сауна, Артём и Игорь — ухаживают за своими маленькими детьми, пока жёны героев отдыхают на курорте. Устав от хлопот, мужчины мечтают, чтобы малыши поскорее выросли. На следующее утро обнаруживается, что дети внезапно повзрослели, что грозит их родителям проблемами. Исправить всё может только святой Валентин, но ему для этого нужно поцеловать женщину своей мечты — героиню Шэрон Стоун.

По данным информагентства «РИА Новости», актриса снималась два дня в Лас-Вегасе и за каждый съёмочный день запросила 200 тысяч долларов. Изначально она должна была играть саму себя. Но Стоун предложила, чтобы её героиня была именно рок-звездой.

Снуп Догг

Американский рэпер и актёр исполнил эпизодическую роль в комедии Павла Худякова «Одноклассники.ru. НаCLICKай удачу!» (2013). По сюжету главный герой Лёша пытается покорить Москву, но испытывает ряд неудач. Его не берут на работу и выгоняют из съёмной квартиры. Лёша мечтает, чтобы все проблемы в жизни решались нажатием одной кнопки. Эту мечту и исполняет Снуп Догг, который в этой картине появляется в роли самого себя.

Также в комедии сыграл Тимати, для которого Худяков ранее снял несколько клипов, в том числе Groove On с участием Снуп Догга. Для «Одноклассники.ru. НаCLICKай удачу!» оба рэпера специально написали композицию Magical. Снуп Догг также посетил российскую премьеру фильма в московском кинотеатре «Октябрь».

Милла Йовович

Голливудская актриса с русскими корнями исполнила главную женскую роль в комедии Левана Габриадзе «Выкрутасы» (2011). Её героиня Надя бросает своего московского жениха Даниила ради провинциального школьного учителя Вячеслава.

Сняться в картине Йовович пригласил продюсер «Выкрутасов» Тимур Бекмамбетов. Четырьмя годами ранее он звал актрису в свой режиссёрский проект «Ирония судьбы: Продолжение», но Йовович отказалась. На пресс-конференции «Выкрутасов» Милла поясняла: тогда у неё еще не было дочери, и актриса очень боялась делать русское кино, поскольку переживала за свой русский.

«Я подумала, что не смогу, что в России меня просто убьют, если буду плохо говорить и плохо сыграю. А с рождением ребёнка у меня появилась какая-то уверенность в себе, новые силы», — рассказывала актриса, чьи слова цитировал кинопортал «ПрофиСинема».

Поэтому когда Бекмамбетов позвонил ей с предложением сняться в «Выкрутасах», она согласилась, сочтя, что роль не такая большая. Правда, была удивлена, увидев, сколько текста ей нужно будет выучить, признавалась Йовович на пресс-конференции.

Бурак Озчивит

Турецкий актёр, запомнившийся российским зрителям по сериалу «Великолепный век», исполнил роль самого себя в новогодней комедии «Ёлки 11» (2025) Александра Карпиловского, Александра Котта и других режиссёров. В интервью «Комсомольской правде» Карпиловский рассказал, что, хотя Бурак не говорит по-русски и по-английски, взаимодействие с ним на съёмочной площадке удалось наладить без слов.

Он назвал Озчивита «настоящим профессионалом». «В четыре утра прилетел, а в девять часов мы уже начали снимать. Он почти не спал. У него был очень тяжёлый рабочий день, но он выдержал всё это стоически», — говорил Карпиловский.

Также исполнитель снялся в роли самого себя в романтическом сериале «Я к тебе надолго» (2024). Речь в проекте идёт о поклоннице турецких сериалов Марине, дома у которой однажды поселяется Бурак Озчивит. Он помогает героине искать плюсы в любых жизненных ситуациях.

«Этот проект является особенным для меня, потому что он учит зрителей вместе с главными героями находить радость в мелочах», — рассказал актёр в интервью «Комсомольской правде».

Томас Кречман

Голливудский актёр немецкого происхождения, известный по фильмам «Пианист», «Операция “Валькирия”» и многим другим проектам, исполнил роль немецкого офицера Петера Кана в военной драме Фёдора Бондарчука «Сталинград» (2013). Речь в фильме идёт об обороне стратегически важного дома в ходе Сталинградской битвы. Герой Кречмана влюбляется в русскую девушку Машу.

Сначала на роль Кана хотели взять немецкую кинозвезду Тиля Швайгера. Но Швайгер отказался и порекомендовал продюсерам своего коллегу. Кречман в начале кинокарьеры уже сыграл в фильме «Сталинград» (1993) немецкого режиссёра Йозефа Фильсмайера.

«Я помню, как мне позвонил Фёдор, который боялся, что я не соглашусь второй раз сниматься в фильме про Сталинград. А мне, наоборот, было интересно ещё раз окунуться в эту историю, раскрыть её с другой стороны, с русской точки зрения», — говорил артист в интервью газете «Коммерсантъ».

На премьере картины в Киеве Фёдор Бондарчук рассказал, что Кречман отнёсся к работе очень серьёзно.

«В процессе съёмок он звонил режиссёру немецкого „Сталинграда“ и консультировался на тему особенностей немецкого языка 70-летней давности», — привёл пример режиссёр, чьи слова цитировал портал «Кино Mail.Ru».

Вместе с Кречманом в драме сыграли другие немецкие актёры, например Хайнер Лаутербах и Кристоф Гавенда.

Филипп Рейнхардт

Ещё одним иностранным актёром, сыгравшим в «Сталинграде», стал швейцарец Филипп Рейнхардт. Но его путь в российском кино начался ещё раньше. Филипп исполнил небольшую роль немецкого солдата в военной драме «Матч» (2012) Андрея Малюкова о «матче смерти», состоявшемся летом 1942 года в Киеве между киевскими футболистами и немецкими зенитчиками.

«Если на съёмки “Матча” я попал по воле случая, то в “Сталинграде” оказался по настоянию Фёдора Бондарчука. Он искал актёра на роль немецкого солдата, участвующего в войне не по своей воле», — рассказывал Филипп в апреле 2014 года в интервью русскоязычному швейцарскому интернет-СМИ «Наша газета».

Исполнитель побывал на премьере «Сталинграда» в Москве и в разговоре с «Нашей газетой» признался: по его мнению, «никто так хорошо не относится к актёрам, как русские».

«Нигде я не видел столько интереса и уважения», — отмечал он.

После «Сталинграда» Рейнхардта начали часто приглашать в российские фильмы и сериалы. Например, он сыграл немецкого жениха Гельмута в комедии «Жених» (2016) Александра Незлобина, надсмотрщика Зигфрида в «Собиборе», пленного немецкого солдата Цимса в исторической драме «Тобол» (2020) Игоря Зайцева.

В 2023 году вышел сериал Филиппа Файберга и Ксении Мирошник «Теория больших денег», где швейцарцу досталась роль Йонаса — партнёра лидера букмекерской мафии Романова. Всего в российской фильмографии Рейнхардта насчитывается около 20 фильмов и сериалов.

Ларс Айдингер

В биографической драме Алексея Учителя «Матильда» (2017) об отношениях российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской роль русского царя сыграл немецкий актёр Ларс Айдингер. До этого он снимался в различных немецких и международных проектах, например немецком хорроре «Год 2016: Конец ночи» и картинах французского режиссёра Оливье Ассайаса «Зильс-Мария» и «Персональный покупатель».

В интервью газете «Культура» Учитель рассказывал, что сначала планировал пригласить Айдингера на роль врача.

«Он приехал и ушёл примерять бороды, раздался крик: “Это он!” Ошалевшая художница по гриму потащила меня в свой кабинет, где из всех зеркал на меня смотрел Николай II», — вспоминал режиссёр.

После этого Ларсу устроили пробы на эту роль и утвердили его.

В июне 2017 года в интервью ТАСС актёр рассказывал, что «был счастлив тому», что у него появилась возможность поработать в Москве и составить собственное представление о России.

Своим главным впечатлением от съёмок он назвал особую манеру работы Алексея Учителя.

«Он практически всегда снимал сцены без пауз — одним кадром. Это, конечно, производило невыразимое впечатление, это было искусно», — пояснял Айдингер.

А самой большой трудностью Ларс счёл своё незнание русского языка.

