«Сайлент Хилл»: эти киноляпы в культовом ужастике не замечали годами

Киноляпы в фильме «Сайлент Хилл»: разбираем ошибки, которые допустили создатели культового ужастика
В конце января в российском прокате вышел фильм ужасов «Возвращение в Сайлент Хилл». Это уже третья картина, созданная по мотивам популярной компьютерной игры Silent Hill, о заброшенном городе, населённом монстрами.
Первый фильм «Сайлент Хилл» вышел на большие экраны весной 2006 года и собрал в мировом прокате более 97,6 миллиона долларов, по данным портала kinobusiness.com, а также вошёл в число самых страшных фильмов ужасов всех времён. Но не обошлось в картине без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел картину и нашёл несколько моментов с несостыковками.
Интересные факты о фильме
Режиссёром первого фильма «Сайлент Хилл», как и третьего «Возвращение в Сайлент Хилл», выступил канадский режиссёр Кристоф Ган (режиссёром второй части, которая вышла в 2012 году, стал М. Дж. Бассет). В центре сюжета — девятилетняя девочка Шэрон, страдающая лунатизмом. Чтобы помочь дочери справиться с недугом, мама Роуз отправляется с ней в город Сайлент Хилл — именно о нём постоянно говорит Шэрон во сне. Выясняется, что город этот уже много лет заброшен после ужасного пожара. Герои оказываются в потустороннем мире, где обитают страшные монстры.
Как пишет портал «Кинориум», Кристоф Ган пять лет добивался разрешения на экранизацию игры Silent Hill. Съёмки картины начались в апреле 2005 года в нескольких городах Канады и длились три месяца. При этом за процессом внимательно следили разработчики классической игровой серии Team Silent: они вносили коррективы и утверждали или отвергали решения съёмочной группы.
Прототипом Сайлент Хилл выступил реальный город Централия в Пенсильвании, который был заброшен из-за неутихающего десятилетиями подземного пожара в шахтах. Хотя компьютерные технологии уже тогда входили в обиход, большинство персонажей — от медсестёр без лиц до Пирамидоголового монстра — сыграли реальные актёры и танцоры. Хореографом их движений выступил танцор Роберто Кампанелла. Он также примерил на себя роли Пирамидоголового, Мученика и уборщика Колина.
Девочку Шэрон, её юную мать Алессу и тёмную сторону последней сыграла юная актриса Джодель Ферланд. Роль Роуз — матери, которая, даже несмотря на жуткие страдания, старается спасти свою дочь, сыграла австралийская актриса Рада Митчелл. Также на эту роль рассматривались Мила Йовович и Мег Райан. Отважную полицейскую Сибил, которая помогала Роуз, воплотила на экране Лори Холден: ради роли она даже обрезала свои роскошные длинные волосы. Изначально вместо неё хотели взять Камерон Диас, но Холден убедила съёмочную группу в своём мастерстве.
Фильм вызвал большой интерес у зрителей по всему миру. Только в США за всё время проката его посмотрели больше 7 миллионов человек, свыше 800 тысяч — во Франции, больше 600 тысяч — в Испании, по данным Кинопоиска. В 2007 году Джодель Ферланд получила премию Fangoria Chainsaw Awards (вручается журналом Fangoria с 1992 года за достижения в жанрах ужасов и триллера) как «самый жуткий ребёнок». Также фильм был представлен в номинации лучшие спецэффекты, а Рада Митчел — в номинации «героиня, с которой не стоит связываться».
Вышедший в 2012 году «Сайлент Хилл 2» о 18-летней девушке Хизер, отправляющейся в Сайлент Хилл в поисках своего пропавшего отца, не имел такого же коммерческого успеха. По данным kinobuisiness.com, за всё время проката фильм заработал 52,3 миллиона долларов при бюджете в 20 миллионов долларов. Как пишет Бюллетень кинопрокатчика, в России и странах СНГ он собрал всего 410,5 тысячи рублей.
Киноляпы в фильме «Сайлент Хилл»
Странная авария
По пути в Сайлент Хилл Роуз с дочкой Шэрон замечают на дороге человека. Роуз не справляется с управлением, и машину несколько раз разворачивает, женщина ударяется головой о руль и теряет сознание. Но когда она приходит в себя, машина стоит прямо у обочины, как будто её просто припарковали.
Телефон Роуз
После пропажи Шэрон из машины Роуз обследует город и затем снова возвращается в машину. Она вытаскивает мобильник из бардачка. Но через секунду, когда женщина начинает звонить мужу, телефон уже закреплен на цепочку и висит у неё на шее.
Появляющаяся майка
В нескольких эпизодах под кофтой Роуз внезапно появляется белая майка. Например, когда полицейская Сибил ведёт её в участок, под кофтой майки нет. Через несколько минут на женщин нападает монстр и Роуз сбегает — под кофтой появляется майка. Ещё через несколько минут она забегает в школу — и майка вновь исчезает.
Свет от фонарика
В отеле Роуз, Сибил и горожанка ищут Шэрон. Горожанка указывает на картину «Первое сожжение», и Сибил светит на полотно фонариком. Затем она его убирает и отворачивается. Но когда Роуз начинает резать полотно ножом, на нём снова виден свет, как от фонарика.
Перчатки Сибил
Когда члены культа избивают офицера Сибил, на её руках надеты чёрные перчатки. Но когда чуть позже, в финальной сцене, она, привязанная к лестнице, говорит Шэрон, что всё будет хорошо, перчаток на руках уже нет.
Кофта Роуз
Ещё один ляп с одеждой Роуз. Весь фильм на женщине была надета кофта с длинными рукавами. Но когда после вселения в её тело «тёмной Алессы» Роуз приходит в церковь, на ней только кофта с короткими рукавами.
