«Сайлент Хилл»: эти киноляпы в культовом ужастике не замечали годами

В конце января в российском прокате вышел фильм ужасов «Возвращение в Сайлент Хилл». Это уже третья картина, созданная по мотивам популярной компьютерной игры Silent Hill, о заброшенном городе, населённом монстрами.

Первый фильм «Сайлент Хилл» вышел на большие экраны весной 2006 года и собрал в мировом прокате более 97,6 миллиона долларов, по данным портала kinobusiness.com, а также вошёл в число самых страшных фильмов ужасов всех времён. Но не обошлось в картине без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел картину и нашёл несколько моментов с несостыковками.

Интересные факты о фильме

Режиссёром первого фильма «Сайлент Хилл», как и третьего «Возвращение в Сайлент Хилл», выступил канадский режиссёр Кристоф Ган (режиссёром второй части, которая вышла в 2012 году, стал М. Дж. Бассет). В центре сюжета — девятилетняя девочка Шэрон, страдающая лунатизмом. Чтобы помочь дочери справиться с недугом, мама Роуз отправляется с ней в город Сайлент Хилл — именно о нём постоянно говорит Шэрон во сне. Выясняется, что город этот уже много лет заброшен после ужасного пожара. Герои оказываются в потустороннем мире, где обитают страшные монстры.

Как пишет портал «Кинориум», Кристоф Ган пять лет добивался разрешения на экранизацию игры Silent Hill. Съёмки картины начались в апреле 2005 года в нескольких городах Канады и длились три месяца. При этом за процессом внимательно следили разработчики классической игровой серии Team Silent: они вносили коррективы и утверждали или отвергали решения съёмочной группы.

Прототипом Сайлент Хилл выступил реальный город Централия в Пенсильвании, который был заброшен из-за неутихающего десятилетиями подземного пожара в шахтах. Хотя компьютерные технологии уже тогда входили в обиход, большинство персонажей — от медсестёр без лиц до Пирамидоголового монстра — сыграли реальные актёры и танцоры. Хореографом их движений выступил танцор Роберто Кампанелла. Он также примерил на себя роли Пирамидоголового, Мученика и уборщика Колина.

Девочку Шэрон, её юную мать Алессу и тёмную сторону последней сыграла юная актриса Джодель Ферланд. Роль Роуз — матери, которая, даже несмотря на жуткие страдания, старается спасти свою дочь, сыграла австралийская актриса Рада Митчелл. Также на эту роль рассматривались Мила Йовович и Мег Райан. Отважную полицейскую Сибил, которая помогала Роуз, воплотила на экране Лори Холден: ради роли она даже обрезала свои роскошные длинные волосы. Изначально вместо неё хотели взять Камерон Диас, но Холден убедила съёмочную группу в своём мастерстве.

Фильм вызвал большой интерес у зрителей по всему миру. Только в США за всё время проката его посмотрели больше 7 миллионов человек, свыше 800 тысяч — во Франции, больше 600 тысяч — в Испании, по данным Кинопоиска. В 2007 году Джодель Ферланд получила премию Fangoria Chainsaw Awards (вручается журналом Fangoria с 1992 года за достижения в жанрах ужасов и триллера) как «самый жуткий ребёнок». Также фильм был представлен в номинации лучшие спецэффекты, а Рада Митчел — в номинации «героиня, с которой не стоит связываться».

Вышедший в 2012 году «Сайлент Хилл 2» о 18-летней девушке Хизер, отправляющейся в Сайлент Хилл в поисках своего пропавшего отца, не имел такого же коммерческого успеха. По данным kinobuisiness.com, за всё время проката фильм заработал 52,3 миллиона долларов при бюджете в 20 миллионов долларов. Как пишет Бюллетень кинопрокатчика, в России и странах СНГ он собрал всего 410,5 тысячи рублей.

Киноляпы в фильме «Сайлент Хилл»

Странная авария

© Davis-Films

По пути в Сайлент Хилл Роуз с дочкой Шэрон замечают на дороге человека. Роуз не справляется с управлением, и машину несколько раз разворачивает, женщина ударяется головой о руль и теряет сознание. Но когда она приходит в себя, машина стоит прямо у обочины, как будто её просто припарковали.

Телефон Роуз

© Davis-Films

После пропажи Шэрон из машины Роуз обследует город и затем снова возвращается в машину. Она вытаскивает мобильник из бардачка. Но через секунду, когда женщина начинает звонить мужу, телефон уже закреплен на цепочку и висит у неё на шее.

Появляющаяся майка

© Davis-Films

В нескольких эпизодах под кофтой Роуз внезапно появляется белая майка. Например, когда полицейская Сибил ведёт её в участок, под кофтой майки нет. Через несколько минут на женщин нападает монстр и Роуз сбегает — под кофтой появляется майка. Ещё через несколько минут она забегает в школу — и майка вновь исчезает.

Свет от фонарика

© Davis-Films

В отеле Роуз, Сибил и горожанка ищут Шэрон. Горожанка указывает на картину «Первое сожжение», и Сибил светит на полотно фонариком. Затем она его убирает и отворачивается. Но когда Роуз начинает резать полотно ножом, на нём снова виден свет, как от фонарика.

Перчатки Сибил

© Davis-Films

Когда члены культа избивают офицера Сибил, на её руках надеты чёрные перчатки. Но когда чуть позже, в финальной сцене, она, привязанная к лестнице, говорит Шэрон, что всё будет хорошо, перчаток на руках уже нет.

Кофта Роуз

© Davis-Films

Ещё один ляп с одеждой Роуз. Весь фильм на женщине была надета кофта с длинными рукавами. Но когда после вселения в её тело «тёмной Алессы» Роуз приходит в церковь, на ней только кофта с короткими рукавами.

