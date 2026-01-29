Повторяет сам себя: что не так с фильмом «Аватар: Огонь и пепел»

В третьей части истории «Аватар: Огонь и пепел» режиссёр отправляет главных героев в новые рискованные путешествия, но расставляет на их пути препятствия, которые кажутся подозрительно знакомыми. За всеми искусными спецэффектами и диалогами с многочисленными отсылками к прошлым фильмам кроется закольцованность сюжета, которая порой больше похожа на ограниченность. «Рамблер» рассказывает, какой получилась третья часть франшизы и почему её стоит смотреть только на большом экране.

Как Кэмерон опередил время

Первый «Аватар» вышел на экраны в 2009 году, став настоящим событием: он получил статус самого кассового фильма всех времён, во многих технических аспектах опередив своё время. Чтобы правдоподобно перенести на экран события картины, которые происходят на придуманной Кэмероном планете Пандора, спутнике Полифема в созвездии Альфа Центавры, и показать её жителей, трёхметровых человекоподобных существ на’ви, создателям фильма пришлось использовать технологию захвата движений, особую систему визуальной съёмки и прибегать к ряду других хитростей.

С момента премьеры первой картины франшиза на удивление не потеряла статуса одной из самых зрелищных и масштабных. Компьютерные спецэффекты всё так же ювелирно оформлены, богатство флоры и фауны выдуманных локаций поражают воображение, а сюжетные линии практически молниеносно сменяют друг друга, не давая аудитории заскучать или отвлечься от экранов.

О чём сюжет

Действие третьей части «Аватара», которая получила расшифровку «Огонь и пепел», начинается практически сразу после завершения сюжета второй. И тут кроется один из сомнительных аспектов картины: зрителю, незнакомому с содержанием «Пути воды», будет очень непросто понять специфику и нюансы сюжета. Безусловно, ряд событий герои проговаривают, чтобы ввести «новичков» в курс дела и напомнить фанатам о ключевых сюжетных поворотах. Но что-то наверняка останется между строк. Поэтому в кинотеатр стоит идти подготовленными — если не пересмотрев две предыдущие части, то хотя бы ознакомившись с содержанием двух фильмов.

В третьей картине продолжают тлеть конфликты предыдущих частей и появляются новые. Так, возлюбленная главного героя Джейка Салли (Сэм Уортингтон) Нейтири (Зои Салдана) скорбит по их погибшему сыну Нетейаму. В это время на семью Джейка и Нейтири продолжает охотиться мстительный полковник Куоритч. С полковником их связывает подросток Майлз по прозвищу Паук — сын Куоритча, который может находиться на Пандоре только в особой маске. Причина этого заключается в том, что Паук, будучи человеком, не приспособлен к атмосфере Пандоры. После того как из-за неисправности маски Паук чуть не погибает, герои решают отправить его обратно к людям.

Чтобы проследить, что с Пауком всё будет в порядке, семья отправляется в путешествие вместе с ним и с кочевниками, которых называют «торговцами ветром», на специальных дирижаблях. Во время полёта на героев нападает племя Мангкван, получившее прозвище Пепельный народ. Главная движущая сила их лидера, суровой чародейки Варанг (Уна Чаплин) и основной антагонистки картины, — ненависть к другим племенам на’ви. Это роднит её с Куоритчем, и их союз повлечёт множество неприятностей как для семьи Джека, так и для других обитателей Пандоры.

Что не так с картиной

Несмотря на динамичную завязку и новых действующих лиц, «Аватар 3» повторяет сюжетные ходы первых частей. Зритель всё так же наблюдает за борьбой на’ви против злых алчных людей, только на этот раз к ним присоединяется новое племя Мангкван. Из-за отсутствия сюжетной новизны и довольно хаотичного действия хронометраж картины в более чем три часа кажется излишним. Кроме того, из-за мощного противостояния знакомых зрителям на’ви и племени под предводительством Варанг действие превращается в бесконечный кровавый и жестокий аттракцион ярости.

Многочисленные сцены столкновений делают картину больше похожей на компьютерную игру, чем на художественное кинопроизведение. Порой кажется, что смотришь высокобюджетный шутер, а не научно-фантастическую историю с глубоким сюжетом. А между тем в «Аватаре» по-прежнему скрыто множество отсылок к древним культурам, мифам, сказаниям, но они часто теряются за очередной перестрелкой и громкими звуками борьбы.

Впрочем, визуальное пиршество зрителям всё равно обеспечено: водные пейзажи сменятся на вулканические, трансформация некоторых героев наверняка изумит многих, а плавность движений компьютерных на’ви и ловкость необычных животных Пандоры заставят спорить о новых технических изобретениях Кэмерона.

Кому понравится новинка

Со всем этим связана ещё одна особенность фильма. Эту часть, даже в сравнении с художественными новшествами предыдущих, стоит смотреть именно на большом экране. Всеобъемлющий замысел постановщика проще понять, смотря в кинозале на то, как многометровые герои сражаются за свои убеждения в изумительных декорациях. Картина наверняка понравится преданным поклонникам франшизы и тем, кто соскучился по зрелищным видам и экшену, который качественно снят и встроен в сюжет.

