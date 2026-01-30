«Дорогая, я уменьшаюсь»: стоит ли смотреть фильм с Жаном Дюжарденом

Драма «Дорогая, я уменьшаюсь» — экранизация романа американского писателя Ричарда Мэтисона и ремейк фильма Джека Арнольда «Невероятно худеющий человек». Картина стала третьей совместной работой постановщика Яна Кунена и французского актёра Жана Дюжардена, звезды «99 франков» и «Права на „лево“». Автор «Рамблера» рассказывает, кому понравится фильм, в котором переплелось несколько жанров.

© Amazon Prime Video

О чем сюжет

Действие романа 1956 года перенесено в современную Францию. Главный герой картины — мужчина средних лет по имени Поль (Жан Дюжарден), работник верфи и счастливый семьянин. Его жизни можно только позавидовать: любящая жена Элиз (Мари-Жозе Кроз), очаровательная дочь Мия (Дафне Ришар), кошка, рыбка и собственный дом на побережье. Однажды во время выхода в море мужчина подвергается воздействию радиоактивного тумана, после чего его рост начинает стремительно уменьшаться. Врачи в недоумении разводят руками, жена пытается понять причину происходящего, а сам Поль прячется под кроватью — для этого ему почти не приходится нагибаться.

Достигнув роста в пять сантиметров, миниатюрный герой переселяется в кукольный домик дочери, а домашняя кошка Тофу теперь представляет для Поля смертельную опасность. Однажды, спасаясь от собственного питомца, мужчина попадает в подвал, из которого ему не выбраться самостоятельно. Привычная обстановка становится для крошечного героя настоящей полосой испытаний: того и гляди будешь съеден гигантским пауком или утонешь в аквариуме! Вооружившись швейной иглой, Поль начинает борьбу за выживание.

© Amazon Prime Video

Несмотря на легкомысленное название, отсылающее к семейной комедии Джо Джонстона «Дорогая, я уменьшил детей» 1989 года, смешные моменты в картине Кунена можно пересчитать по пальцам. Конечно, утопающий в огромном кресле Жан Дюжарден в начале фильма вызывает улыбку, и всё же перед нами не комедия, а затянутая философская притча с элементами фантастики. Режиссёр бережно относится к первоисточнику: открывающую сцену предваряет цитата Мэтисона, а рассуждения главного героя о месте человека во Вселенной звучат на протяжении всего фильма. Кунена, как и самого Поля, мало интересует научное обоснование происходящей с героем метаморфозы: куда важнее приспособиться к новому микромиру и осознать себя частью мироздания.

Триллер о выживании

Конечно, картину можно смело назвать хрестоматийным триллером о выживании. Благодаря умеренному и точному применению спецэффектов подвал превращается в неизведанный мир: крышка от бутылки становится для Поля неподъёмным тазом, картонная коробка заменяет дом, а сырной крошкой из мышеловки можно наесться на весь день. У насмотренного зрителя сразу возникает множество ассоциаций: это и вышеупомянутая комедия Джонстона, и антиутопия Александра Пэйна «Короче», и супергеройский «Человек-муравей» Пейтона Рида.

© Amazon Prime Video

Ещё чаще уменьшенные герои адаптируются к микромиру в сказках — от «Чудесного путешествия Нильса с дикими гусями» и «Алисы в Стране чудес» до «Дюймовочки» и «Путешествий Гулливера». Ян Кунен создает реалистичное и неуютное замкнутое пространство, в котором главный герой проходит все стадии принятия неизбежного.

Для французского комика Дюжардена роль лилипута-робинзона стала возможностью проявить себя во всей красе: Поль успевает и настрадаться экзистенциальным кризисом, и ужаснуться неизведанной болезни, и превратиться в пятисантиметрового дикаря. Трансформация становится карой небесной для неблагодарного героя, который до уменьшения принимал жизнь как данность и сравнивал счастье с парфюмом: «Сперва оно овладевает нами, а потом мы привыкаем». Правда, жестокий урок в подвале стал для Поля не столько поводом к переосмыслению ценностей, сколько порталом в новую жизнь, где нет привязанности к материальным вещам и обществу.

© Amazon Prime Video

Стоит ли смотреть картину

Как и в культовой экранизации Джека Арнольда, Кунен сохраняет оригинальную концовку романа. Герой смиряется с неизбежным: «Когда не остаётся ничего, кроме финала, остаётся хотя бы финал. Мы можем сделать его прекрасным». На этой пафосной ноте Поль перелистывает страницу и вступает в новый этап своей удивительной жизни, а зритель остаётся в смешанных чувствах. Отчасти комедия, отчасти триллер, чрезмерно приправленная философскими рассуждениями притча и фантастическая робинзонада — кажется, даже на языке нескольких жанров Кунен так и не сказал ничего нового.

