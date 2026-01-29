Фильм про Гренландию и выставка про Москву: куда сходить 31 января — 1 февраля

Вторая часть фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером в главной роли, российская комедия «Папа может» с Александром Реввой, спектакль по сказкам Салтыкова-Щедрина в Театре сатиры, концерт Игоря Николаева в MT Music Bar и выставка про Москву конца XIX — начала ХХ века в Музее Москвы. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© CineMachine Media Works

Что посмотреть

Фильм-катастрофа «Гренландия-2. Миграция»

В российский прокат выходит продолжение фильма-катастрофы режиссёра Рика Романа Во о конце света «Гренландия-2. Миграция». Действие разворачивается через пять лет после события первой части, когда на Землю начали падать кометы, а избранные жители укрылись в убежищах. Люди думали, что всё позади, но астероиды вновь угрожают выжившему населению, и теперь им предстоит найти новое убежище.

Главные роли во второй части вновь исполнили Джерард Батлер («Законопослушный гражданин», «Рок-н-рольщик») и Морена Баккарин («Дэдпул», «Звёздные врата: Ковчег Истины»).

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно на сайте.

Комедия «Папа может»

© Наше кино

Успешный топ-менеджер Виктор получает максимум от жизни: у него престижная работа, верные друзья, любящая жена и четверо непоседливых детей. Вот только он считает, что забота о дочерях и сыновьях — дело нехитрое, и говорит об этом супруге. В ответ она обижается и уезжает на Мальдивы. Оставшись один на один с семейным бытом и маленькими сорванцами, Виктор понимает, насколько был неправ.

Главную роль в фильме сыграл известный российский комик, актёр и певец Александр Ревва. Также в комедии снялись Глафира Тарханова, Виталия Корниенко, Николай Наумов, Данила Якушев и другие.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Сны мальчика. Сказки Щедрина» в Театре сатиры

1 февраля в Театре сатиры пройдёт спектакль для взрослых по мотивам сказок Михаила Салтыкова-Щедрина «Сны мальчика. Сказки Щедрина». В основу спектакля легла «Рождественская сказка», ставшая своеобразным зеркалом, сквозь которое — в виде снов и фантазий — проходят сюжеты «Премудрого пискаря», «Верного Трезора», «Коняги» и «Дикого помещика».

История рассказывает о мальчике, который после школьного урока Богословия пытается применить услышанные прописные истины о добре и зле в реальной жизни. Но «взрослая» система норм и правил не укладывается в его детской голове. И эта мучительная встреча с миром взрослых навсегда меняет мировоззрение юного создания.

Приобрести билеты можно на сайте.

Выставка «Зарисовки забытой Москвы» в Музее Москвы

© mosmuseum.ru

В Музее Москвы проходит масштабная выставка, посвящённая истории столицы на рубеже конца XIX — начала ХХ веков. Экспозиция была вдохновлена знаменитой книгой Владимира Гиляровского «Москва и москвичи». На выставке собраны более 160 жанровых снимков из музейных фондов, на которых запечатлена повседневная жизнь города и его обитателей.

Отпечатки, сделанные со стеклянных негативов и малоформатных фотографий, покажут оживлённые улицы, площади, рынки и обычных горожан за их привычными делами. Значительная часть работ создана неизвестными авторами и будет представлена публике впервые.

Снимки фиксируют ключевые моменты городской истории. Например, на фото можно увидеть прокладку первых трамвайных линий на Триумфальной площади, Тверской и Арбате в 1900-е годы, утраченную Сухареву башню с шумным воскресным рынком у её подножия, оживлённую площадь у Брестского (ныне Белорусского) вокзала и так далее. Многие кадры сопровождаются цитатами из книги Гиляровского.

Продлится экспозиция до 15 марта. Приобрести билеты можно на сайте музея.

Что послушать

Концерт Игоря Николаева

31 января в MT Music Bar пройдёт концерт популярного российского исполнителя, автора песен и композитора Игоря Николаева. Его творческая карьера началась в 1980 году с работы клавишником и аранжировщиком в ансамбле «Рецитал» Аллы Пугачёвой. В 1983 году Николаев написал для Пугачёвой песни «Айсберг» и «Расскажите, птицы», а в 1985 году на фестивале «Песня года» исполнительница выступила с его композицией «Паромщик».

Сольная карьера Игоря Николаева началась в 1986 году с песни «Мельница» — его выступление показали в популярной программе «Утренняя почта». Сегодня на счету исполнителя более 20 сольных и совместных студийных альбомов, в которые вошли свыше сотни известных на всю Россию произведений.

31 января артист выступит с концертной программой «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ #ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ». Зрители услышат легендарные «Выпьем за любовь», «Малиновое вино», «Пять причин», «Разбитая чашка любви», «Как ты прекрасна» и другие песни, а также новые, не известные широкой публике композиции.

Приобрести билеты можно здесь.

Концерт классической музыки по произведениям Микаэла Таривердиева в Музее Пушкина

© Борис Кауфман/РИА Новости

1 февраля в Музее Пушкина пройдёт концерт классической музыки по произведениям известного советского композитора Микаэла Таривердиева. Маэстро оставил после себя грандиозное музыкальное наследие, в его копилке десятки органных концертов, хоралов, пронзительных симфоний и так далее. Но для большинства из нас его имя неразрывно связано с кинематографом: Таривердиев написал музыку к 132 фильмам.

Во время концерта зрители услышат мелодии из картин «Семнадцать мгновений весны», «Человек идёт за солнцем», «До свидания, мальчики!» и всеми любимой «Иронии судьбы, или С лёгким паром!». Исполнят композиции лауреаты международных конкурсов Ирина Шашкова-Петерсон (орган), Юрий Таштамиров (саксофон) и Даниил Борзенко (фортепиано) в тёмном зале при свечах.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Где погулять

Экскурсия по Киевскому вокзалу

31 января москвичей и гостей столицы приглашают на авторскую экскурсию «Путешествие на Киевский вокзал». Экскурсовод и москвовед Александр Пеньков расскажет об истории строительства одного из главных транспортных узлов страны и великом памятнике архитектуры конца XIX века.

Участники пройдут по парадным и рабочим залам, увидят, где раньше находились ресторан и багажное отделение. Смогут разглядеть в интерьерах византийские базилики и античных богов, а также знаменитые арочные перекрытия, созданные по проекту архитектора Шухова в 1918 году. Экскурсовод расскажет много интересных историй, связанных с этим местом. Также участники погуляют по окрестностям вокзала.

Кульминацией станет подъём на часовую башню, где часовщик заведёт уникальный швейцарский механизм, непрерывно отсчитывающий время с 1917 года.

Стоимость экскурсии — 1200 рублей. Забронировать место можно на сайте «Гуляем по Москве».

Интересные мультфильмы 2025 года: топовые новинки для всей семьи