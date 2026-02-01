Боевик про отцов-домохозяев и ужастик о метро: премьеры февраля, которые нельзя пропустить

Японский хоррор по знаменитой видеоигре, драмеди о съёмках прославленного фильма Годара и комедия о разведённых родителях, отправляющихся в отпуск с сыном, — каждый месяц в онлайн-кинотеатре Okko выходят новые кинохиты для всей семьи. «Рамблер» рассказывает о главных кинопремьерах в феврале. Все новинки доступны по подписке СберПрайм.

© Toho

«Выход 8»

Режиссёр: Гэнки Кавамура.

Год: 2025.

Страна: Япония.

Дата премьеры: 3 февраля.

© Toho

Психологический хоррор о молодом человеке, который попадает в загадочный переход токийского метро. Согласно табличке на стене, выбраться из этого места можно только через выход 8.

Но для этого нужно внимательно следить за всеми аномалиями в окружающей обстановке, например неправильными надписями. Если пропустить хотя бы одну, то путешествие по переходу придётся начинать сначала.

В основу фильма легла популярная видеоигра The Exit 8. «Выход 8» стоит посмотреть поклонникам минималистичных фильмов ужасов, где чувство страха вызывают не монстры, а атмосфера неопределённости. А также любителям экранизаций видеоигр.

«Новая волна»

Режиссёр: Ричард Линклейтер.

Год: 2025.

Страна: Франция, США.

Дата премьеры: 8 февраля.

© Canal+

Чёрно-белая комедийная драма о том, как режиссёр Жан-Люк Годар снимает свою дебютную полнометражную картину «На последнем дыхании» с Жан-Полем Бельмондо и Джин Сиберг.

В ходе работы над фильмом команда сталкивается с техническими сложностями, Годар на ходу меняет сценарий и спорит с актёрами. Кажется, что из затеи не получится ничего хорошего. Но затем «На последнем дыхании» станет классикой французской новой волны.

Картина наверняка понравится тем, кто интересуется историей кинематографа, и почитателям творчества Жан-Люка Годара.

«Отпуск по семейным обстоятельствам»

Режиссёр: Эммануэль Пулен-Арно.

Год: 2025.

Страна: Франция, Бельгия.

Дата премьеры: 26 февраля.

© Canal+

Главные герои этой семейной комедии, Антуан и Крис, давно разведены. Они не очень хорошо ладят друг с другом, но вынуждены вместе отправиться в отпуск на море со своим сыном, начинающим сёрфингистом Мило.

У подростка обнаруживается генетическое заболевание, и родителям придётся пройти непростой путь к смирению с этим. А заодно попасть в несколько курьёзных ситуаций и вспомнить о былых чувствах друг к другу.

Картину стоит посмотреть тем, кто любит светлые лирические фильмы, красивые морские пейзажи и истории о поддержке и умении прислушиваться к близким.

«Убойная суббота»

Режиссёр: Люк Гринфилд.

Год: 2025.

Страна: США.

Дата премьеры: 27 февраля.

© Nickel City Pictures

Безработный бухгалтер Брайан занимается домом и присматривает за пасынком Лукасом, пока его жена зарабатывает на жизнь. На прогулке Брайан и Лукас знакомятся с другим отцом-домохозяином Джеффом и его сыном Си Джеем.

Мальчики быстро находят общий язык, а мужчины решают провести совместный выходной, чтобы развлечь детей. Но в итоге все четверо оказываются втянуты в разборки наёмных убийц с погонями и взрывами.

Этот комедийный боевик можно порекомендовать всем, кого увлекают смешные истории об отцах и детях, а также любителям экшена и закрученных сюжетов.

«Выход 8» (16+), «Новая волна» (18+), «Отпуск по семейным обстоятельствам» (16+), «Убойная суббота» (16+)

