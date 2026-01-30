Фунтик в кино и первый парк покемонов в мире — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений этой недели, которые вы могли пропустить.

© ТО «Экран»

Снимут фильм по мотивам мультика про поросёнка Фунтика

Весной 2026 года продюсерский центр «Вольга» и кинокомпания «КиноЦех» приступят к съёмкам полнометражного фильма по мотивам известного советского мультфильма «Приключения поросёнка Фунтика», говорится на сайте Бюллетеня кинопрокатчика. Несколько серий мультика про доброго и отважного поросёнка Фунтика и его друзей, которые были созданы Анатолием Солиным по сценарию Валерия Шульжика и Юрия Фридмана, выходили на экраны в 1986–1988 годах.

Новый проект будет сниматься под рабочим названием «Приключения Фунтика». Как отметил генеральный продюсер «КиноЦеха» Андрей Липов, чьи слова приводит Бюллетень кинопрокатчика, полнометражный фильм призван переосмыслить всеми любимого героя для нового поколения. По задумке Фунтик станет обычным мальчиком, который будет попадать в разные трудные ситуации и искать из них выход.

«Фунтик — это архетип чистого и искреннего ребёнка, который не боится быть собой и идти против несправедливости. И именно такой герой сегодня особенно нужен детской аудитории», — сказал режиссёр. Он добавил, чтобы найти актёра на эту роль, кинокомпания объявила всероссийский кастинг, принять участие в котором может любой ребёнок. Кто станет режиссёром, а также другие подробности о съёмочном процессе пока не раскрываются.

Триллер «Горничная» возглавил российский прокат

© Lionsgate

Психологический триллер «Горничная» стал лидером минувших выходных в России (с 23 по 26 января) и заработал 214,6 миллиона рублей, по данным портала kinobuisiness.com. Всего за всё время проката в России, с 8 января, он заработал 710 миллионов рублей. При этом, как отмечает американское издание Variety, с начала проката в мире (с 16 декабря) фильм собрал свыше 305 миллионов долларов, что является важной вехой для картины со средним бюджетом (её бюджет всего 35 миллионов долларов).

Картина рассказывает о молодой девушке Милли, которая устраивается горничной в дом богатой семьи Винчестер. Сперва всё идёт хорошо, но постепенно Милли понимает, что хозяева особняка скрывают страшную тайну. Главные роли в ленте сыграли Сидни Суини, Аманда Сайфред, Брэндон Скленар.

По данным Variety, фильм также стал самым кассовым в карьере Суини в качестве главной героини. До этого наиболее успешной её картиной была романтическая комедия 2023 года «Кто угодно, только не ты», заработавшая в мировом прокате 220,2 миллиона долларов.

«Союзмультфильм» хочет открыть парки развлечений по России

© Валерий Мельников/РИА Новости

В ближайшие три года кинокомпания «Союзмультфильм» планирует открыть новые парки развлечений в разных городах России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киностудии. При этом там отметили, что реализация идеи требует значительных инвестиций как на федеральном, так и на региональном уровнях.

На данный момент студия развивает индивидуальные концепции под каждый проект. В частности, уже разработаны идеи парковых зон на горном курорте «Манжерок» на Алтае и в Благовещенске. Также, по словам представителя пресс-службы, компания обсуждает открытие ещё одного уличного парка развлечений, не уточняя локацию. «И трёх-четырёх крытых парков площадью от 3500 кв. м на горизонте трёх лет», — говорится в сообщении.

Напомним, что первый тематический павильон «Союзмультпарк» был открыт на ВДНХ в 2020 году, а в 2021-м аналогичный проект был запущен в Казани. По данным «Интерфакса», в 2025 году центры посетили в общей сложности больше 200 тысяч человек (160 тысяч в Москве и 43 тысячи в Казани).

Криминальный боевик «Битва за битвой» получил 14 номинаций на премию BAFTA

© Warner Bros.

27 января в Лондоне были объявлены номинанты на премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Больше всего номинаций — 14 — собрал криминальный боевик режиссёра Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Полный список номинантов представлен на официальном сайте Британской киноакадемии.

В центре сюжета «Битвы за битвой» — бывший участник левой террористической группировки «Франция 75» Боб Фергюсон (Леонардо Ди Каприо). Он живёт в провинциальном американском городе со своей дочерью Уиллой. Однажды их начинает преследовать старый враг Боба полковник Локджоу. Среди номинаций картины на BAFTA — «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший адаптированный сценарий» и др. Также сыгравшие главные и второстепенные роли Леонардо Ди Каприо, Чейз Инфинити, Шон Пенн и Тейяна Тейлор заявлены в номинациях как лучшие актёры.

Ранее «Битва за битвой» получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм (драма)». Также он заявлен в 13 номинациях на «Оскар», церемония вручения которого пройдёт в марте 2026 года, в том числе как «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий», «Лучшие актёрские позиции» и так далее.

Вручение 79-й премии BAFTA пройдёт 22 февраля в Лондоне.

В Японии откроется первый в мире парк покемонов

© The Pokemon Company

6 февраля в токийском парке Yomiuri Land начнёт работу масштабный парк по вселенной покемонов PokéPark Kanto. Об этом сообщается на официальном сайте компании Pokémon. Дата открытия была назначена ещё в ноябре 2025 года, но подробности тогда не сообщались. А на днях журналистов пригласили на пресс-тур, чтобы показать готовый парк, уточняет американское издание Variety.

ПокéPark Kanto — первый в мире постоянный открытый парк покемонов. На территории в 26 тысяч квадратных метров для поклонников игр и мультсериала воссоздана целая вселенная с любимыми персонажами. Начинается парк с точной копии лаборатории профессора Оука, откуда гости попадают в Покемонский лес. Здесь среди высокой травы обитают Пикачу, Иви и десятки других существ: их можно трогать и фотографировать.

За лесом путь ведёт в город Седж-Таун с аттракционами. Среди них — карусели «Путешествие Иви» и «Рай Пикачу», где электрические покемоны приводят их в движение, а посетители могут выбрать кабинки с разными воплощениями магических существ. Далее можно проследовать в центр развлечений с добрыми покемонами, которые помогут найти забаву по душе. В парке много интерактивных экспонатов, тематических фотозон, большое разнообразие стрит-фуда. Создатели уверены, что он придётся по душе как взрослым, так и детям, любящим вселенную покемонов.

Обзор и рецензия на триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред: обсуждаем сюжет, игру актёров и ключевые темы