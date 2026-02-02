«Возвращение в Сайлент Хилл»: что не так с ещё одной экранизацией хоррор-игры

В российский прокат вышел мелодраматический хоррор Кристофа Гана «Возвращение в Сайлент Хилл». Это экранизация знаменитой видеоигры Silent Hill 2 и уже третий фильм франшизы, которая стартовала 20 лет назад. Автор «Рамблера» рассказывает, почему фильм про романтическую историю в туманном городе, где водятся монстры, совершенно не пугает, а только ужасает посредственным сценарием и слабой компьютерной графикой.

© Davis Films

О чём сюжет

Художник Джеймс Сандерленд (Джереми Ирвин) не может оправиться от расставания с возлюбленной Мэри Крейн (Ханна Эмили Андерсон). Тоскующий парень с разбитым сердцем не выпускает из рук бутылку со спиртным и посещает психотерапевта (Николя Алексис) в надежде скоро обрести душевное равновесие. Джеймс и Мэри познакомились на автобусной остановке у курортного городка Сайлент Хилл в штате Массачусетс. В живописном местечке на берегу озера парочка провела несколько счастливых месяцев.

Нетрезвый Джеймс неожиданно получает записку от Мэри, которая хочет встретиться с возлюбленным в Сайлент Хилле. Художник садится за руль и мчится в город. Сайлент Хилл заметно изменился: вместо райского уголка Джеймс оказывается в густом тумане посреди заброшенных зданий. Город пережил страшную эпидемию неизвестной болезни, ливневые дожди и лесные пожары. Теперь c неба падает пепел.

Депрессивные пейзажи совершенно не пугают Джеймса, который решительно настроен отыскать Мэри. А пока чужаку встречаются бездомный (Маттео Пасквини), мрачная кладбищенская работница Анджела (Ханна Эмили Андерсон) и девочка в лохмотьях Лора (Иви Темплтон). Из тумана Джеймса атакуют то полчища тараканов с человеческими лицами, то Лежачие фигуры — монстры с вывернутыми ногами, примотанными к туловищу руками и дырой в груди, из которой льётся ядовитая жидкость. Джеймс посещает отель, больницу и квартиру Мэри — чудовища повсюду, возлюбленной не сыскать.

Кто работал над фильмом

© Davis Films

Silent Hill — культовая игровая хоррор-франшиза, новые части которой продолжают выходить на PlayStation и Xbox и сегодня. Первая часть серии появилась в 1999-м, продолжение — в 2001-м. После выхода третьей и четвёртой игры серии популярность Silent Hill пошла на убыль, но совсем недавно японская компания Konami вернулась к франшизе. Ремейк Silent Hill 2 вышел в 2024-м, а в 2027-м планируется релиз свежей версии первой части с улучшенной графикой. Параллельно появляются новые игры хоррор-франшизы — в 2025-м геймеры познакомились с Silent Hill f, действие которой было перенесено из американского Сайлент Хилла в японский город Эбисугаока. За десятки лет на рынке популярная линейка пугающих игр обзавелась культовым статусом.

Впервые хоррор компании Konami был перенесён на большие экраны в 2006 году. Французский режиссёр Кристоф Ган, прославившийся «Плачущим убийством» и «Братством волка», был большим поклонником Silent Hill и снял «Сайлент Хилл» по первой части игры. Фильм художественными приёмами во многом повторял игровую механику и, например, изобиловал съёмками от третьего лица и суматошными движениями камеры, а по сюжету Роуз (Рада Митчелл) искала в туманном городе свою дочь-школьницу Шерон (Джоделль Ферланд). В первой части игры пропавшую дочь пытался найти отец, но других сценарных отличий у оригинального произведения и адаптации не было. «Сайлент Хилл» не был прорывной картиной, но собрал неплохую кассу и был благосклонно встречен геймерами.

© Davis Films

В 2011-м на экраны вышел «Сайлент Хилл 2», который снял не Кристоф Ган, а менее известный М. Дж. Бассетт. Бюджет был заметно меньше, критики и зрители признали сиквел неудачным. В самом начале 2026-го появляется третий фильм франшизы — «Возвращение в Сайлент Хилл». Проект интриговал не только новой попыткой запустить серию ужастиков, но и вторым пришествием Гана. Французский автор продолжает интересоваться загадочным туманным городом, где снова и снова пропадают люди. Это экранизация Silent Hill 2, сохранены все имена знакомых по игре персонажей.

Бюджет «Возвращения в Сайлент Хилл» составил всего лишь 23 миллиона долларов, что для современного зрительского кино — копейки. Как писал портал Bloody Disgusting, cъёмки проходили в Сербии и Германии, а на втором плане появляются неизвестные европейские актёры. Музыку к фильму написал японский композитор Акира Ямаока, сочинявший композиции для оригинальных игр.

Стоит ли смотреть

© Davis Films

В фильме 2006 года Сайлент Хилл находился в Западной Вирджинии, в картине 2026-го туманный город с мрачным прошлым теперь расположился в Массачусетсе. В остальном заметных изменений в облике населённого пункта нет. Это всё ещё депрессивный город с мрачной атмосферой, куда ехать по собственной воле точно не хочется. Если к Джеймсу приближаются монстры, у него начинает болеть голова, а на радиоволнах слышны помехи. По улицам города то и дело разносятся звуки сирен, словно бы здесь объявлено чрезвычайное положение. Как и в первом фильме, когда из динамиков слышен рёв, Сайлент Хилл проваливается в параллельное измерение: стены покрываются кровью, машины ржавеют, полы и потолки ветшают.

Картина Гана развивается в двух временных пластах. В настоящем зрители следят за Джеймсом в поисках Мэри, и это не очень страшный хоррор. В прошлом перед публикой разворачивается романтическая история пары — чересчур ванильная мелодрама с топорными диалогами. Из-за постоянных перескоков во времени у картины рваный ритм, а напряжение в кадре не растёт. В «Сайлент Хилле» 2006 года зрители вслед за главной героиней медленно проваливались в тягучий кошмар. Новый фильм Гана так и не может определиться с жанром, а бесконечные отсылки к прошлому только вызывают раздражение.

© Davis Films

«Сайлент Хилл» двадцатилетней давности был снят по всем заветам ужастиков того времени — резкие появления монстров в кадре, темнота и динамичное повествование. Сюжет точно не был сильной стороной хоррора Гана — мать хаотично бегала по городу вслед за дочерью и укрывалась от чудовищ. В «Возвращении в Сайлент Хилл» толком стилистически ничего не поменялось — теперь по туманному местечку в поисках возлюбленной носится художник Джеймс. Причинно-следственные связи в фильме прописаны слабо и напоминают компьютерную игру — герой встречает монстра в одном месте и по неведомому стечению обстоятельств оказывается в другой локации. Трюк повторяется снова и снова.

Беда «Возвращения в Сайлент Хилл» в неловких диалогах, плохой актёрской игре и неестественности мира вокруг. Как и 20 лет назад, монстры в новой части не нарисованы на компьютере, а сыграны актёрами, движения которых оттачивал хореограф. Реалистичные прыжки и ходьба чудовищ — редкое достоинство «Возвращения в Сайлент Хилл». Компьютерная графика сделана на уровне нулевых, так что локации выглядят пластмассовыми, а отдельные сцены вызывают не ужас, а смех.

За 20 лет кинематограф заметно продвинулся вперёд, режиссёр Кристоф Ган стоит на месте и не может зрителям предложить ничего нового. «Возвращение в Сайлент Хилл» может порадовать или по крайней мере заинтриговать поклонников игровой хоррор-франшизы любимыми локациями и знакомыми монстрами, но геймерам известен главный сюжетный поворот фильма. Правда, картина французского автора снята настолько небрежно и дёшево, что даже шокирующая концовка не вызывает никаких эмоций. Увы, «Возвращение в Сайлент Хилл» запомнится как одно из главных разочарований 2026-го.

