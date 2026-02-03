«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: чем впечатлит продолжение зомби-хоррора

Фильм «28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — четвёртая глава зомби-саги Дэнни Бойла и Алекса Гарленда, стартовавшей ещё в 2002 году. Главные роли в продолжении исполнили Рэйф Файнс и Джек О’Коннелл. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получилось продолжение.

© Columbia Pictures

О чём сюжет

Действие «Храма костей» начинается там же, где закончилась предыдущая часть. Сбежавший со Святого острова подросток Спайк (Элфи Уильямс) столкнулся с бандой головорезов-сатанистов в белоснежных париках и спортивных костюмах. Лидер группировки Джимми Кристал (Джек О’Коннелл) искренне верит, что он сын дьявола, а его главная цель — сеять в и без того агонизирующем мире хаос и разруху. Столкнувшись с бандой Джимми (каждый член носит имя своего предводителя), Спайк встаёт перед сложным выбором: убить или быть убитым.

Главарь отряда охотно примет в свои ряды юнца, если тот докажет свою ценность в ожесточённой дуэли на ножах с одним из его приспешников. По чистой случайности подростку удаётся одержать победу в смертельной схватке с превосходящим по габаритам соперником. Но Спайк не слишком рад потенциальной возможности стать частью секты и беспрекословно прислуживать обезумевшему маньяку. Симпатией к парню проникается одна из участниц банды (Эрин Келлиман), которая всё сильнее сомневается в лидере.

© Columbia Pictures

Параллельно доктор Келсон (Рэйфа Файнса), кажется, наконец-то изобрёл лекарство от охватившего Британию 28 лет назад вируса. Он заводит дружбу с альфой (эволюционировавшие зомби, отличающиеся большей яростью и выносливостью) Самсоном (Чи Льюис-Парри). При первой встрече с монстром Келсон всадил в него дротик с успокоительным, что положило начало неожиданным и трогательным взаимоотношениям.

Вопреки ожиданиям, Cамсон стал зависимым от морфина, перестал проявлять агрессию в отношении Келсона, и, кажется, впервые за долгие годы безумие в глазах и звериный оскал сменились полным человечности взглядом. Однажды две параллельно развивающиеся линии сойдутся в одной точке. И только дьявольский культ Джимми сможет помешать гуманистической миссии чудаковатого врача.

История франшизы

Премьера первого фильма франшизы состоялась в 2002 году. «28 дней спустя» стал смелым экспериментом, в котором режиссёр Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд не только переосмыслили сам мифологический код живых мертвецов — зомби в фильме дуэта предстали не глупые тихоходами, а бегущими сломя голову монстрами, — но и представили мощнейшее антимилитаристское высказывание, спрятанное за ярко выраженной жанровой конструкцией.

© Columbia Pictures

Спустя пять лет зрители увидели «28 недель спустя». Бойл и Гарленд остались в проекте лишь в качестве продюсеров, что, несомненно, сказалось на качестве картины. Во многом проблемный и необязательный сиквел едва не поставило крест на франшизе. Поэтому новую главу саги пришлось ждать долгие 17 лет. В прошлом году состоялась премьера «28 лет спустя», через семь месяцев до экранов добрался «28 лет спустя: Часть II. Храм костей». А новая часть зомби-сериала уже находится в разработке.

Кто работал над фильмом

К работе над франшизой вернулись Дэнни Бойл и Алекс Гарленд. Второй выступил сценаристом новой трилогии. Бойл же снял «28 лет спустя», и уже подтверждено, что вновь займёт кресло постановщика в предстоящем триквеле. В «28 лет спустя» сеттинг зомби-апокалипсиса стал территорией для разговора о последствиях выхода Великобритании из Европейского союза, а также для душещипательного романа взросления.

Картина подкупала не только выверенной драматургией, но и блестящим визуальным оформлением. Фильм снимался на iPhone постоянным оператором Бойла Энтони Додом Мэнтлом. «28 лет спустя» поражал экспрессионистским монтажом, а также органичным вплетением в нарративное ядро пугающих хроникальных кадров.

© Columbia Pictures

В «Храме костей» Бойл остался лишь в качестве продюсера. Режиссёрское кресло заняла американка Ниа ДаКоста («Капитан Марвел 2») — большая поклонница оригинальной картины. Вместе с ней в проект пришли оператор Шон Боббитт («12 лет рабства») и оскароносная композитор Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»). Поэтому не стоит ждать от фильма такого же стремительного монтажа и эстетики контрастов, которыми славятся работы Бойла. К чести ДаКосты, она решила не мимикрировать под стиль Бойла. Но режиссёрские перестановки не сказались на качестве картины.

Плюсы и минусы фильма

«Храм костей» оказался почти философским размышлением о человеческой жестокости. В предыдущем фильме доктору Келсону была отведена яркая, но всё же второстепенная роль. Джимми Кристал и вовсе появлялся лишь в прологе — во время начала эпидемии он был мальчишкой, на глазах которого зомби растерзали его отца-священника. А в финале ленты в«Храме костей» оба персонажа выходят на авансцену.

Келсон — гуманист, который отказывается убивать даже зомби, не теряя веру в то, что ему удастся найти вакцину от вируса. На протяжении почти трёх десятилетий мужчина чтит память о каждом погибшем, предавая их тела праху.

В свою очередь, Джимми — воплощение алогичного насилия, порождённого телевидением. Безумец постоянно цитирует телепузиков, а его внешний вид напрямую отсылает к сэру Джимми Сэвилу. Получивший рыцарское звание мужчина вёл на британском телевидение детскую передачу Jim’ll Fix It. Но за позитивным образом экранного чудика в трениках и со светлыми длинными волосами скрывался жестокий маньяк. На его счету более 200 сексуализированных преступлений против детей, в том числе как минимум 34 изнасилования.

© Columbia Pictures

Но во вселенной «28 лет спустя», охваченной эпидемией с 2002 года, персонажи ещё не догадываются о преступлениях Сэвила. Вся чудовищная правда стала известна лишь после смерти телеведущего в 2011 году. Тем самым авторы лишь сильнее подсвечивают пагубное влияние извращённой поп-культуры и её идолов на неокрепшие детские умы.

Джек О’Коннелл второй год кряду оказывается невероятно органичен в образе харизматичного лидера-негодяя с извращённой идеологией. Рэйф Файнс же в очередной раз демонстрирует, что остаётся одним из величайших актёров современности, незаслуженно обделённым премией «Оскар». Выход Келсона под композицию Iron Maiden — ярчайший эпизод за всю историю франшизы. Актёры самозабвенно отдаются ролям, поэтому каждая совместная сцена Келсона и Джимми практически искрит от напряжения.

Стоит ли смотреть

Противостояние персонажей оказывается драматургическим ядром фильма. Благодаря фактурным артистам авторам удаётся продолжить основные идеи франшизы. На осколках разрушенной, населённой зомби цивилизации монстры могут оказаться самыми безобидными обитателями развалин. Любой вирус с годами можно вылечить с помощью веры и сострадания, а вот от насилия вакцины нет до сих пор.

«28 лет спустя. Часть II. Храм костей» не привносит в жанр радикально новой оптики, но напоминание о простой истине в турбулентные для человечества времена оказывается куда более действенным, чем любой ревизионистский взгляд. Авторы напоминают, что даже в самые тёмные времена важно не терять человечности.

Рецензия на фильм «Аватар: Пламя и пепел»: анализ сюжета, персонажей и визуальных эффектов