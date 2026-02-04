Блоха, ха-ха: чем поражает фильм «Левша» с Юрием Колокольниковым

В российских кинотеатрах идёт фильм «Левша» режиссёра Владимира Беседина с Юрием Колокольниковым и Фёдором Федотовым в главных ролях. Название картины отсылает к одноимённой повести Николая Лескова, но по факту в этой смеси шпионского триллера и исторической драмы от первоисточника остались только имя и выдающиеся технические навыки главного героя. Автор «Рамблера» рассказывает, чем поражает новый «Левша» и почему он вряд ли станет одним из лучших образцов отечественного экшена.

© Legio Felix

Каков сюжет фильма

Действие картины происходит не в обозначенную в повести Лескова эпоху правления Александра I, а затем и Николая I, а более полувека спустя при Александре III (в фильме его играет Артур Иванов). Россия развивается, но ей «гадит англичанка»: британцы боятся потерять свои азиатские колонии, поэтому раздувают конфликт в Афганистане. Петербург заполнен британскими шпионами, а в императорском дворце обнаруживают крохотную металлическую блоху, которая явно запущена туда с недобрыми целями.

«Разъяснять» блоху берётся молодой офицер Пётр Огарёв (Фёдор Федотов) — племянник одного из министров (Алексей Гуськов), увлекающийся живописью и страдающий от детской травмы. Его отец, высокопоставленный чиновник, погиб в пожаре вместе с матерью Огарёва на глазах у мальчика. Причина смерти родителей станет одной из детективных составляющих фильма, и зрителям некоторое время придётся гадать, почему взрослый Огарёв повторяет, что ненавидит своего отца.

© Legio Felix

Взяв мини-механизм, Огарёв отправляется в Тульскую губернию, где живёт народный умелец Николай Сурин по прозвищу Левша (Юрий Колокольников). Обросший волосами детина почти двухметрового роста и с протезом вместо левой руки обитает в подвале деревенского дома, топя в спиртном семейную драму: жена умерла, а детей забрали в приют. Заливает горе он весьма изобретательно: один механизм по часам протягивает Левше рюмочку, другой жарит картофельные дольки в масле, а компанией служит говорящий робот.

В блохе Левша определяет подслушивающее устройство, но в Петербург ехать отказывается. Впрочем, Огарёву удаётся довольно быстро его уговорить, надавив на чувствительные струны отцовской души: заступничество государя поможет вернуть изобретателю детей. Вместе они отправляются в столицу, где парочке предстоит вывести всех шпионских блох из императорского дворца, вычислить предателя в ближайшем окружении самодержца и спасти Александра III от нападения во время церемонии открытия первой в стране электростанции.

Кто работал над фильмом

«Левша» — полнометражный режиссёрский дебют Владимира Беседина, ранее снявшего короткометражку «Майор Гром» и работавшего над сценарием блокбастера «Майор Гром. Чумной доктор». Сценаристами картины выступили Илья Куликов (сериалы «Перевал Дятлова», «Отмороженные» и «Камбэк») и Валерия Подорожнова (сериалы «Глухарь. Продолжение», «Глухарь. Возвращение», «Жека Рассел»).

© Legio Felix

Вдохновением для фильма стала знаменитая повесть Николая Лескова «Левша», написанная в 1881 году. Но сценаристы не стали следовать букве оригинала. Вместо этого они создали вольную интерпретацию, сохранив лишь общий мотив противостояния русского мастера и западной инженерной мысли.

Погони и любовь

Пытаясь превратить небольшую повесть русского классика в почти двухчасовой размашистый блокбастер, создатели впихнули в картину множество сюжетных линий. В результате действие скачет как блоха от одного к другому.

Вот Огарёв с Левшой затевают драку в поезде с комичным толстяком под вспышки камер восторженных репортёров. Вот гонятся за шпионом на карете-самоходе, разнося попутно полгорода. Вот офицер любезничает с восторженной барышней Татьяной (Леонела Мантурова), которая вообще-то хотела быть пианисткой, но волею батюшки работает секретаршей в Министерстве внутренних дел. Вот Татьяну заставляет шпионить за Огарёвым коварный министр Ноздрин (Ян Цапник), брезгливо бросающий плачущей девушке: «Приберегите слёзы».

© Legio Felix

Герои мельтешат в кадре в постоянных драках и погонях, отчего зритель не успевает уследить за перипетиями сюжета. Кульминацией становится атака на город стаи механических блох во главе с управляемой главным злодеем блохой-гигантом — выглядит это не столько устрашающе, сколько не по-хорошему смешно. Понятно, что механическая блоха — одна из главных деталей повести Лескова. Непонятно, зачем так сильно завязывать на этом малосимпатичном насекомом киносюжет.

Удача фильма — дуэт Федотова и Колокольникова. У первого хорошо получается изображать аристократичного, но при этом способного постоять за себя и отчизну офицера, который легко может и картину нарисовать, и противнику кулаком в нос заехать.

Второй отлично разыгрывает образ умельца из народа: несколько неотёсанный, без обиняков способный зайти в кабинет императора со странным приспособлением, при этом саркастичный, ловкий и изобретательный. Вместе они составляют весёлую разудалую парочку, подобную Шерлоку и Ватсону из «Шерлока Холмса» Гая Ричи.

© Legio Felix

Остальные персонажи выглядят упрощённо, равно как и некоторые фрагменты сюжета. Например, Александр III предстаёт добродушным царём-батюшкой, попасть на приём к которому легко могут и офицер в нечищеных ботинках, и скромная служащая ведомства, и талантливый деревенщина. Главный злодей ненавидит императора просто потому, что ненавидит, — чем в действительности мешает развитию страны государь, приветствующий прогресс и собственноручно открывающий первую в стране электростанцию, остаётся загадкой.

Когда Огарёв исполняет мечту своей возлюбленной поиграть на фортепиано в концертном зале, хоть и пустом, над парочкой начинают порхать розовые бабочки. А на ящике с британским оружием, которое доставили в Петербург контрабандой, стоит отчётливый штамп British Military, чтобы даже самый недогадливый зритель понял, что это посылка от коварных врагов.

Стоит ли смотреть

Хотя в картине есть ряд удачных моментов, вроде опережающих время изобретений Левши и хорошо поставленных сцен погонь и драк, она получается настолько перенасыщенной экшеном и сюжетными линиями, что оставляет крайне сумбурное впечатление. В голове не остаётся ничего, кроме заезженных схем: правитель хороший и радеет за народ, в самом народе полно талантов, Родину нужно любить и не поддаваться на происки империалистов.

К тому же в фильме столько патриотического пафоса, что порой становится и смешно, и тошно, — особенно когда император в финале провозглашает открытие первого в стране института высоких технологий. «Левшу» нельзя назвать провалом. Скорее это среднее кино на один раз — посмотреть, удивиться, «что наши-то умеют», и забыть при выходе из кинотеатра.

Рецензия на фильм «Возвращение в Сайлент Хилл»: разбираем сюжет, визуальные решения и соответствие знаменитой хоррор-игре