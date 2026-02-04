Козловский против Галустяна и Джоли в паре с Гаррелем: главные фильмы февраля

Главные премьеры кино: обзор интересных российских и зарубежных фильмов, которые покажут в феврале
Данила Козловский и Михаил Галустян устроят интеллектуальную борьбу в комедии «Уволить Жору», а Саша Бортич и Гоша Токарев покажут, что такое «универсальный» ромком, в картине «Счастлив, когда ты нет». Анджелина Джоли и Луи Гаррель будут исследовать мир моды в драме «Кутюр», а Джейкоб Элорди и Марго Робби появятся в новом прочтении «Грозового перевала». «Рамблер» рассказывает о самых любопытных кинопремьерах февраля.
«Уволить Жору»
В комедии «Уволить Жору» Марюса Вайсберга Данила Козловский будет соревноваться в изобретательности с Михаилом Галустяном.
Герой Козловского Макс — беспринципный и ушлый провинциал, работа которого заключается в том, чтобы увольнять неугодных большим корпорациям сотрудников и помогать по-тихому захватывать доли акций для заказчиков. Его очередной целью становится ИТ-разработчик Жора (Галустян).
Начальники Жоры хотят «убрать» своего главного технического работника. Макс уверен в своих силах и приступает к задаче. Но оказывается, что Жора не так прост и уволить его практически невозможно. Макс испытывает на Жоре все свои рабочие приёмы, а после случайно знакомится с его сестрой.
Миловидная и обаятельная девушка меняет представления Макса о хорошем и порядочном. Пройдя череду неловких, лиричных и драматичных ситуаций, главный герой будет вынужден переоценить свои взгляды.
Премьера фильма намечена на 12 февраля.
«Счастлив, когда ты нет»
«Универсальный» ромком «Счастлив, когда ты нет», в котором сыграли Саша Бортич и Гоша Токарев, с необычного ракурса покажет романтические отношения.
Главные герои истории носят одно и то же имя. Кроме этого их объединяют сложный характер и непростая личная жизнь. Евгений испытывает чувства к невесте своего лучшего друга, а Евгения страдает из-за бесперспективных отношений со своим боссом. Герои встречаются на вечеринке и сразу воспринимают друг друга в штыки.
Если противоположности притягиваются, то одинаковые личности испытывают неприязнь. Впрочем, после совместно проведённой ночи им придётся не только мириться с итогами спонтанного поступка, но и попытаться найти ответ на вопрос: возможно ли счастье со своим антиподом?
Фильм, который выходит ко Дню святого Валентина, будет любопытен как зрителям, которые находятся в счастливых отношениях, так и тем, кто скептически относится к любым романтическим атрибутам.
Премьера намечена на 12 февраля.
«Грозовой перевал»
Ещё одна новинка ко Дню всех влюблённых — долгожданная экранизация романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» с Джейкобом Элорди и Марго Робби.
Картина посвящена непростой истории любви капризной Кэтрин Эрншоу и мстительного мрачного Хитклиффа, которого фактически усыновил отец Кэтрин. Действие развивается в двух временных промежутках: одна часть посвящена героям, когда они росли и начали испытывать чувства друг к другу, вторая повествует об их взрослых жизнях.
Фильм, который ещё до релиза называют скандальным из-за несоответствия оригиналу и провокационному видеоряду, сняла Эмеральд Феннелл, автор неоднозначных картин «Девушка, подающая надежды» и «Слоуберн».
Мировая премьера картины запланирована на 14 февраля.
«Ловушка для кролика»
Детективный триллер Брина Чейни «Ловушка для кролика» испугает зрителей визуалом и покажет неприглядные тайны тихого британского городка.
История происходит в 1976 году, когда семейная пара Дарси и Дафна приезжают в небольшую английскую деревушку по работе. Дафна — композитор, которая сочиняет мелодии, а Дарси — звукорежиссёр, он записывает треки на портативный микрофон.
Во время одной из таких музыкальных сессий Дарси падает в своеобразную волшебную зону, а после этого перед домом героев появляется местный подросток и начинает втираться к ним в доверие. Он рассказывает о себе и заодно — про таинственные и странные местные легенды. Герои постепенно осознают, что оказались в опасном месте, а выбраться им будет непросто.
Премьера запланирована на 19 февраля.
«Король и Шут. Навсегда»
Музыкальное приключенческое фэнтези «Король и Шут. Навсегда» погрузит зрителей во вселенную знаменитой группы.
По сюжету сказочному миру грозит гибель от сподвижников Некроманта. Победить его могут только Горшок и Князь. Им придётся переместиться в сказку, чтобы защитить волшебный мир и спасти своих друзей и родных.
К своим ролям из сериала вернутся Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплёв (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса) и другие. Также на экране — Илья Гришин, который стал антагонистом, и Гоша Куценко, перевоплотившийся в психоаналитика.
Премьера запланирована на 19 февраля.
«Кто-то должен умереть»
Ироничный триллер «Кто-то должен умереть» объединит в одном кадре Юлию Снигирь, Павла Деревянко, Дениса Прыткова и удивит неожиданным финалом.
Главным героям, двум семейным парам, предстоит отдых на природе. Но в загородном доме начинает разворачиваться драма: одна из жён узнаёт о неверности супруга и решает жестоко разыграть мужа и его любовницу. «Провинившиеся» должны доказать прочность своих чувств, иначе кто-то из них погибнет.
По задумке режиссёра Евгения Григорьева актёры до финальных сцен не знали, чем закончится история. Поэтому зрителей ждут настоящие эмоциональные качели на протяжении показа.
Премьера намечена на 19 февраля.
«Кутюр»
Автор «Проксимы» Алис Винокур с помощью Анджелины Джоли и Луи Гарреля расскажет историю о служебном романе в антураже высокой моды.
В центре драмы «Кутюр» — постановщица из Америки Максин, которая приезжает во французскую столицу по работе. Она намерена сделать фильм о закулисье Недели моды. Чтобы лучше понять всю кухню, Максин погружается в пучину показов, вечеринок, знакомится с людьми со всего мира, которых привлекает фешен-индустрия.
Помогает Максин узнать неприглядную изнанку моды привлекательный оператор Антон. Постепенно герои сближаются, а их профессиональные отношения становятся личными.
Премьера запланирована на 26 февраля.
