Козловский против Галустяна и Джоли в паре с Гаррелем: главные фильмы февраля

Данила Козловский и Михаил Галустян устроят интеллектуальную борьбу в комедии «Уволить Жору», а Саша Бортич и Гоша Токарев покажут, что такое «универсальный» ромком, в картине «Счастлив, когда ты нет». Анджелина Джоли и Луи Гаррель будут исследовать мир моды в драме «Кутюр», а Джейкоб Элорди и Марго Робби появятся в новом прочтении «Грозового перевала». «Рамблер» рассказывает о самых любопытных кинопремьерах февраля.

© LuckyChap

«Уволить Жору»

В комедии «Уволить Жору» Марюса Вайсберга Данила Козловский будет соревноваться в изобретательности с Михаилом Галустяном.

Герой Козловского Макс — беспринципный и ушлый провинциал, работа которого заключается в том, чтобы увольнять неугодных большим корпорациям сотрудников и помогать по-тихому захватывать доли акций для заказчиков. Его очередной целью становится ИТ-разработчик Жора (Галустян).

Начальники Жоры хотят «убрать» своего главного технического работника. Макс уверен в своих силах и приступает к задаче. Но оказывается, что Жора не так прост и уволить его практически невозможно. Макс испытывает на Жоре все свои рабочие приёмы, а после случайно знакомится с его сестрой.

Миловидная и обаятельная девушка меняет представления Макса о хорошем и порядочном. Пройдя череду неловких, лиричных и драматичных ситуаций, главный герой будет вынужден переоценить свои взгляды.

© Vice Films

Премьера фильма намечена на 12 февраля.

«Счастлив, когда ты нет»

«Универсальный» ромком «Счастлив, когда ты нет», в котором сыграли Саша Бортич и Гоша Токарев, с необычного ракурса покажет романтические отношения.

Главные герои истории носят одно и то же имя. Кроме этого их объединяют сложный характер и непростая личная жизнь. Евгений испытывает чувства к невесте своего лучшего друга, а Евгения страдает из-за бесперспективных отношений со своим боссом. Герои встречаются на вечеринке и сразу воспринимают друг друга в штыки.

Если противоположности притягиваются, то одинаковые личности испытывают неприязнь. Впрочем, после совместно проведённой ночи им придётся не только мириться с итогами спонтанного поступка, но и попытаться найти ответ на вопрос: возможно ли счастье со своим антиподом?

Фильм, который выходит ко Дню святого Валентина, будет любопытен как зрителям, которые находятся в счастливых отношениях, так и тем, кто скептически относится к любым романтическим атрибутам.

© A1

Премьера намечена на 12 февраля.

«Грозовой перевал»

Ещё одна новинка ко Дню всех влюблённых — долгожданная экранизация романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» с Джейкобом Элорди и Марго Робби.

Картина посвящена непростой истории любви капризной Кэтрин Эрншоу и мстительного мрачного Хитклиффа, которого фактически усыновил отец Кэтрин. Действие развивается в двух временных промежутках: одна часть посвящена героям, когда они росли и начали испытывать чувства друг к другу, вторая повествует об их взрослых жизнях.

Фильм, который ещё до релиза называют скандальным из-за несоответствия оригиналу и провокационному видеоряду, сняла Эмеральд Феннелл, автор неоднозначных картин «Девушка, подающая надежды» и «Слоуберн».

© LuckyChap

Мировая премьера картины запланирована на 14 февраля.

«Ловушка для кролика»

Детективный триллер Брина Чейни «Ловушка для кролика» испугает зрителей визуалом и покажет неприглядные тайны тихого британского городка.

История происходит в 1976 году, когда семейная пара Дарси и Дафна приезжают в небольшую английскую деревушку по работе. Дафна — композитор, которая сочиняет мелодии, а Дарси — звукорежиссёр, он записывает треки на портативный микрофон.

Во время одной из таких музыкальных сессий Дарси падает в своеобразную волшебную зону, а после этого перед домом героев появляется местный подросток и начинает втираться к ним в доверие. Он рассказывает о себе и заодно — про таинственные и странные местные легенды. Герои постепенно осознают, что оказались в опасном месте, а выбраться им будет непросто.

© Bankside Films

Премьера запланирована на 19 февраля.

«Король и Шут. Навсегда»

Музыкальное приключенческое фэнтези «Король и Шут. Навсегда» погрузит зрителей во вселенную знаменитой группы.

По сюжету сказочному миру грозит гибель от сподвижников Некроманта. Победить его могут только Горшок и Князь. Им придётся переместиться в сказку, чтобы защитить волшебный мир и спасти своих друзей и родных.

К своим ролям из сериала вернутся Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплёв (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса) и другие. Также на экране — Илья Гришин, который стал антагонистом, и Гоша Куценко, перевоплотившийся в психоаналитика.

© Плюс Студия, Лунапарк

Премьера запланирована на 19 февраля.

«Кто-то должен умереть»

Ироничный триллер «Кто-то должен умереть» объединит в одном кадре Юлию Снигирь, Павла Деревянко, Дениса Прыткова и удивит неожиданным финалом.

Главным героям, двум семейным парам, предстоит отдых на природе. Но в загородном доме начинает разворачиваться драма: одна из жён узнаёт о неверности супруга и решает жестоко разыграть мужа и его любовницу. «Провинившиеся» должны доказать прочность своих чувств, иначе кто-то из них погибнет.

По задумке режиссёра Евгения Григорьева актёры до финальных сцен не знали, чем закончится история. Поэтому зрителей ждут настоящие эмоциональные качели на протяжении показа.

© All Media

Премьера намечена на 19 февраля.

«Кутюр»

Автор «Проксимы» Алис Винокур с помощью Анджелины Джоли и Луи Гарреля расскажет историю о служебном романе в антураже высокой моды.

В центре драмы «Кутюр» — постановщица из Америки Максин, которая приезжает во французскую столицу по работе. Она намерена сделать фильм о закулисье Недели моды. Чтобы лучше понять всю кухню, Максин погружается в пучину показов, вечеринок, знакомится с людьми со всего мира, которых привлекает фешен-индустрия.

Помогает Максин узнать неприглядную изнанку моды привлекательный оператор Антон. Постепенно герои сближаются, а их профессиональные отношения становятся личными.

© Canal+

Премьера запланирована на 26 февраля.

