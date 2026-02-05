Комедия про Бузову и спектакль про Раневскую: куда сходить в Москве 7–8 февраля

Комедия про новый бизнес Ольги Бузовой «Равиоли Оли», драмеди с Константином Хабенским «Здесь был Юра», спектакль-посвящение Фаине Раневской «Фаевская. Одинокая насмешница» в Центральном доме железнодорожников, открытие детского музыкального фестиваля в «Зарядье» и День робототехники на ВДНХ. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

Что посмотреть

Комедия «Равиоли Оли»

В прокат выходит российская комедия «Равиоли Оли». В центре сюжета — популярная певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова. На катке она знакомится с представительным немцем Генрихом и мечтает наконец обрести с ним счастье. Генрих предлагает Оле вложить её деньги в общий бизнес — производство пельменей в Нижних Теплышках. Но когда певица заключает сделку, жених сбегает с её деньгами. Чтобы вернуть капитал, Бузова отправляется в провинциальный город и налаживает производство пельменей.

Партнёром Бузовой по съёмочной площадке стал австрийский актёр Вольфганг Черни, который уже снимался в нескольких российских проектах («Последний богатырь», «Константинополь», «Пётр I: Последний царь и первый император»). Также в картине снялись Владимир Яглыч, Максим Лагашкин, Марина Федункив, Яна Смирнова, Эвелина Блёданс и другие.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Драмеди «Здесь был Юра» с Константином Хабенским

Ещё одна новинка российского проката — комедийно-драматический фильм режиссёра Сергея Малкина «Здесь был Юра». Трое друзей живут в коммуналке, играют в малоизвестной музыкальной группе и готовятся принять участие в локальном фестивале. Внезапно на них «сваливается» дядя одного из молодых людей — пятидесятилетний Юрий с ментальными особенностями (Константин Хабенский). Теперь музыканты вынуждены присматривать за родственником, которого ни на минуту нельзя оставить одного.

Премьера картины состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк» в октябре 2005 года в Геленджике и получила Гран-при. Критики отмечали хорошую проработку сценария и режиссёрскую работу, а роль дяди Юры называли одной из лучших в фильмографии Константина Хабенского.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно на сайте.

Спектакль «Раневская. Одинокая насмешница» в ЦДКЖ

7 февраля на сцене Центрального дома культуры железнодорожников (ЦДКЖ) состоится спектакль-посвящение легендарной советской актрисе театра и кино Фаине Раневской — «Раневская. Одинокая насмешница». Спектакль долгое время с успехом шёл в Санкт-Петербургском Академическом театре комедии имени Акимова, а теперь увидеть его могут жители столицы.

Действие происходит в последний год жизни артистки в её московской квартире. В окружении родных, друзей и знакомых Фаина Георгиевна в исполнении заслуженной артистки России Елены Липец будет «сыпать» знаменитыми афоризмами, шутками и цитатами. Зрители увидят сильную и одновременно тонкую и ранимую натуру Раневской, погрузятся в мир её печалей и радостей, заглянут в уголки души легендарной актрисы, которая, несмотря на толпы поклонников и воздыхателей, была одинокой женщиной.

Приобрести билеты можно на сайте.

Выставка «История кукольной мультипликации» в Музее Булгакова

В «Нехорошей квартире» (Музее Михаила Булгакова) открылась новая выставка — «История кукольной мультипликации», посвящённая созданию короткометражного кукольно-анимационного фильма «Булгаковъ» (2024).

Как отмечается на сайте музея, короткометражка была создана кинокомпанией «Синемаскоп» на площадках кинопарка «Союзмультфильм». Режиссёром и автором сценария выступил Станислав Соколов, а персонажей озвучил народный артист России Виктор Сухоруков. В картине рассказывается о становлении писателя, его работе в газете «Гудок», знакомстве с Алексеем Толстым, Ильёй Ильфом, Юрием Олешей и другими известными писателями.

На выставке зрители увидят куклы и декорации из фильма: комнату с фигурами Булгакова и кота Бегемота, фотоателье, бильярдную, здание издательства «Недра» и театр «Пале-Рояль», где какое-то время трудился писатель. Также на экспозиции будут представлены экспонаты из различных фондов: машинопись «Мастер и Маргарита» с пометками третьей жены писателя Елены, журнал «Москва» 1966 года издания с первой частью легендарного романа, чернильницу Булгакова, фотографию писателя и так далее.

Продлится выставка до 15 февраля. Вход осуществляется по билетам на постоянную экспозицию.

Что послушать

Открытие фестиваля «Детский голос» в Зарядье

7 февраля в большом концертном зале «Зарядье» состоится открытие музыкального фестиваля «Детский голос», который в этом году отмечает своё пятилетие. В этот день на площадке соберутся более 350 детских хоровых коллективов Москвы: многие являются лауреатами столичных и всероссийских конкурсов.

В сопровождении инструментальных ансамблей воспитанники станут исполнять шедевры русских и зарубежных композиторов, народные песни разных стран. Также выступления будут сопровождаться красочным видеорядом.

Приобрести билеты можно здесь.

Органные вечера в Коломенском

8 февраля в «Театральной Хромина» (Дворец царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское») пройдёт концерт классической музыки — «Органные вечера в Коломенском при свечах». Перед слушателями выступят лауреаты международных конкурсов Тамара Егорова (скрипка), Нина Лиманская (флейта) и Анастасия Быкова (орган).

Артисты исполнят известные произведения Генделя, Баха, Вивальди, Чайковского, Боэльмана, Бизе, Глюка. Среди них — «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» (Глюк), «Адажио» из балета «Щелкунчик» (Чайковский), концерт «Зима» из цикла «Времена года» (Вивальди) и другие композиции.

Приобрести билеты можно здесь.

Где погулять

Фестиваль робототехники на ВДНХ

7 февраля отмечается Всемирный день робототехники. В честь этого события ВДНХ подготовил для маленьких и взрослых любителей роботов развлекательную программу.

7 и 8 февраля на интерактивной выставке «Робостанция» гости познакомятся с передовыми отечественными и зарубежными решениями и узнают, как их применяют в реальной жизни. На экспозиции можно будет познакомиться с сервисными роботами, роботами-уборщиками и робособакой, увидеть 3D-печатную машинку и лошадь-качалку высотой 1,5 метра. Также здесь пройдёт лекторий, где выступят специалисты технологических компаний и вузов, а также юный блогер-изобретатель ЭлектроМакс (Максим Челохсаев). Для детей пройдут инженерные мастер-классы по 3D-моделированию, схемотехнике, радиоуправлению и основам киберспорта.

Интересную программу подготовила и мастерская «КулибинПро». Здесь состоятся открытые лекции и практические занятия для детей от шести лет, на которых можно будет научиться программированию и сборке радио. А также увлекательные шоу.

Ознакомиться с программой фестиваля и приобрести входные билеты можно на сайте ВДНХ.

