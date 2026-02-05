Скандальный режиссёр и злая критика: что известно о фильме «Мелания» про жену Трампа

30 января в международный прокат вышел документальный фильм «Мелания» о супруге президента США Дональда Трампа Мелании Трамп. Критики разгромили картину, назвав её пропагандистской, но первые результаты проката оказались впечатляющими. «Рамблер» рассказывает, что известно о фильме про Меланию Трамп.

© Amazon MGM Studios

Содержание фильма «Мелания»

«Мелания» рассказывает о 20 днях накануне второй инаугурации Дональда Трампа с точки зрения его супруги. Мелания Трамп путешествует между частной резиденцией Трампов Мар-а-Лаго во Флориде, башней «Трамп-Тауэр» в Нью-Йорке и Белым домом в Вашингтоне, выбирает для церемонии инаугурации наряд, цвет конвертов для пригласительных билетов, советуется по поводу дизайна бокалов и тарелок. Она присутствует на похоронах 39-го президента США Джимми Картера, вспоминает о своей матери, скончавшейся в 2024 году, делится впечатлениями о покойном музыканте Майкле Джексоне и рассказывает о тёплых отношениях с сыном Бэрроном.

Вторая часть документального фильма посвящена самой инаугурации, состоявшейся 20 января 2025 года. Хронометраж картины составляет 104 минуты.

История создания фильма

По информации британской газеты Times, на создание документального фильма Меланию Трамп вдохновили тёплые отзывы публики о её мемуарах «Мелания», выпущенных в октябре 2024 года. Информация о том, кто именно подал эту идею кинопродюсерам, остаётся противоречивой.

Как отмечало отраслевое издание The Hollywood Reporter, на старте проекта пресса сообщала, что сама Мелания Трамп во время ужина в Мар-а-Лаго в декабре 2024 года предложила основателю и владельцу Amazon Джеффу Безосу снять о ней документальную картину. Но старший советник и менеджер первой леди США Марк Бекман в беседе с The Hollywood Reporter утверждал, что Мелания сначала озвучила эту идею ему, а далее он вёл переговоры с киностудиями и в итоге заключил сделку с Amazon.

© Amazon MGM Studios

По данным американского новостного портала Puck News, наряду с Amazon за права на будущую картину конкурировали Disney, Netflix и Paramount Pictures. Amazon предложил 40 миллионов долларов, что на 26 миллионов больше, чем его ближайший конкурент Disney, отмечала газета The New York Times.

На мировой премьере документального фильма, состоявшейся 29 января 2026 года в Трамп-Кеннеди-центре (до декабря 2025 года — Кеннеди-центре) в Вашингтоне, Мелания Трамп заявила, что приняла предложение Amazon, потому что оно включало в себя не только показ на стриминговой платформе, но и кинотеатральный прокат и последующие съёмки документального сериала, писало британское издание The Guardian.

Кто работал над картиной

Режиссёром документального фильма стал Бретт Ратнер, известный по франшизе «Час пик», триллеру «Красный Дракон» и супергеройскому боевику «Люди Икс: Последняя битва». Этот выбор удивил общественность, поскольку в 2017 году Ратнера «отменили» в Голливуде в связи с обвинениями в домогательствах и неправомерных действиях.

Как напоминало The Hollywood Reporter, тогда шесть женщин, включая актрис Оливию Манн и Наташу Хенстридж, рассказали изданию Los Angeles Times о домогательствах со стороны Ратнера. Режиссёр всё отрицал, судебных исков не последовало, писало The Hollywood Reporter. Тем не менее кинокомпания Warner Bros. разорвала с ним контракт, и на протяжении почти десяти лет он не снимал фильмов. «Мелания» стала его первой работой с момента «отмены».

Сама Мелания Трамп также выступила исполнительным продюсером картины. Она контролировала процесс монтажа, участвовала в подборе музыки, создании трейлера, а также разработала заставку фильма, отмечал телеканал CNN. По данным The Hollywood Reporter, гонорар Мелании за этот фильм составил 28 миллионов долларов.

© Amazon MGM Studios

Также Amazon выделил дополнительные 35 миллионов долларов на маркетинговую кампанию картины, отмечало издание со ссылкой на собственные источники. Бывший руководитель киноподразделения Amazon Тед Хоуп в комментарии газете The New York Times отметил, что «Мелания» — это, «пожалуй, самый дорогой документальный фильм из когда-либо снятых, за исключением музыкальных». Хоуп также задался вопросом, как такое «можно не сравнивать с заискиванием или откровенной взяткой».

Фильм снимался в январе 2025 года. В работе над некоторыми сценами было занято до 80 членов съёмочной команды, писало The Hollywood Reporter. В числе постоянных участников команды были Данте Спинотти, часто работавший с режиссёром Майклом Манном, и любимый оператор Дэвида Финчера Джефф Кроненвет.

Как сообщало издание The Rolling Stone, позже две трети съёмочной группы попросило убрать свои имена из финальных титров. Один из работавших над «Меланией» рассказал, что его немного смутила «пропагандистская часть» этого проекта, но худшей частью съёмок был Бретт Ратнер. По словам одного из собеседников The Rolling Stone, режиссёр бросил свою жвачку в его кофейный стаканчик. Другой рассказал, что Ратнер ел на виду у всех в неположенном месте в тот день, когда всей съёмочной группе так и не разрешили перекусить.

Кто написал музыку

Над оригинальным саундтреком, включая заглавную композицию Melania's Waltz, работал итальянский пианист, аранжировщик и композитор Тони Нейман. Он известен как автор музыки к фильмам «Вратарь Галактики» и «МК-Ультра» и сериалу «Исторические убийства». Также в документальной картине использовались песни Ареты Франклин, Элвиса Пресли, Джеймса Брауна, групп The Rolling Stones, Boney M и других популярных коллективов и исполнителей.

Как на фильм отреагировали критики

«Мелания» получила крайне негативные отзывы критиков. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes лишь 5% из 37 рецензий оказались положительными. Большинство кинообозревателей ругали картину за чрезмерную комплиментарность в адрес первой леди и отмечали, что фильм больше напоминает пропагандистский ролик.

Например, автор журнала о кино Empire Уильям Томас назвал «Меланию» «политической пропагандой в её самом отчётливом проявлении — циничной, бессмысленной и очень, очень скучной». «Как и её платья, весь фильм производит впечатление созданного в точности по заказу героини и поэтому кажется полностью оторванным от какой-либо объективной реальности», — писал автор.

Обозреватель Variety Оуэн Глиберман счёл, что фильм «временами безвкусный», но «в основном инертный». «Создаётся впечатление, что его смонтировали из самых безобидных моментов реалити-шоу. В нём нет никакой драмы», — отмечал журналист.

© Amazon MGM Studios

Обозреватель американской версии мужского журнала GQ Винс Манчини назвал «Меланию» «сплошной скукой, двумя часами отражения безэмоциональной женщины», которая бесконечно садится в самолёты и выходит из них, и всё это обрамлено бессмысленными монтажными врезками, демонстрирующими её богатство. «Если фильм "Мелания" и примечателен чем-то, так это тем, что это один из наименее информативных документальных фильмов, когда-либо снятых. Она и её муж разговаривают и взаимодействуют с той же интимностью, что и генеральный директор, обращающийся к своим сотрудникам по Zoom на общем собрании компании», — иронизировал Манчини.

Главный телеобозреватель британской газеты The Independent Ник Хилтон напомнил, что фильм вышел в кинотеатрах в то время, когда улицы Америки по-прежнему полны гнева и скорби (за три недели до светской премьеры «Мелании» в Миннеаполисе вспыхнули протесты против действий федеральных служб, направленных на выявление и задержание нелегальных мигрантов — прим. «Рамблера»). Журналист отметил, что на этом фоне «вульгарный, позолоченный образ Трампов заставляет их выглядеть как Мария-Антуанетта, скрывающаяся в своём замке, полном пирожных».

В то же время зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes составил 99%. Американский журнал Forbes отметил большую разницу между оценками критиков и зрителей и выразил сомнение в том, что зрительские оценки — подлинные. Автор издания обратил внимание на то, насколько хвалебными были некоторые зрительские отзывы, и на основе этого усомнился в их достоверности.

Сколько собрал фильм «Мелания» в американском кинопрокате

По данным The Hollywood Reporter, в первые выходные проката «Мелания» заработала «неожиданно внушительные семь миллионов долларов в 1778 кинотеатрах». Это стало лучшим результатом за последнее десятилетие для документального фильма, за исключением фильмов-концертов и документальных картин Disney о природе, отметило издание.

«Мелания» обогнала остросюжетный боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом, заработавший в первые выходные 5,5 миллиона долларов, констатировало The Hollywood Reporter. Глава отдела американского кинопроката студии Amazon MGM Кевин Уилсон, чьи слова цитирует Variety, отметил, что этот результат «превзошёл их ожидания».

Когда фильм «Мелания» выйдет в России

Помимо США, документальная лента вышла в странах Латинской Америки, например Аргентине и Бразилии, ряде европейских государств, в том числе в родной для Мелании Трамп Словении, в Австралии и Новой Зеландии, в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. В России «Меланию» пока не планируют выпускать в прокат. 3 февраля представители Министерства культуры РФ сообщили информационному агентству ТАСС, что заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм «Мелания» в ведомство не поступало.

