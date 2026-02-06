«Здесь был Юра»: разбираем трогательное драмеди с Константином Хабенским

5 февраля в российском прокате стартовало драмеди «Здесь был Юра» режиссёра-дебютанта Сергея Малкина. Фильм удостоился Гран-при минувшего фестиваля «Маяк», а Константин Хабенский получил награду за лучшую мужскую роль. Автор «Рамблера» рассказывает, почему «Здесь был Юра» имеет все шансы стать настоящим народным хитом.

© Bosfor Pictures

О чём сюжет

Два тридцатилетних оболтуса Серёга (Кузьма Котрелёв) и Олег (Денис Парамонов) живут в коммунальной квартире и мечтают стать рок-звёздами. Парни привыкли возвращаться домой засветло, спать до обеда и бесить соседей. Обыденность героев пропитана юношеским аскетизмом — один из музыкантов спит на матрасе и не особо задумывается об удобствах — и инфантильной беспечностью. Но всё меняется вмиг, когда Олегу приходится присмотреть за своим 53-летним дядей Юрой (неузнаваемый Константин Хабенский).

Мужчина родился с ментальными особенностями. Он не отдаёт отчёт своим действиям, на все вопросы отвечает неуверенным кивком и абсолютно не приспособлен к самостоятельной жизни. На десять дней Юра переезжает в комнату к разгильдяю-племяннику, внося немного хаоса в и без того хрупкий мир ребят. Олег не слишком рад неожиданной роли «сиделки» и желает оставить дядю одного в родительской квартире. Но Серёга убеждает друга, что вместе они справятся. Впереди у группы важное выступление в рамках крупного музыкального фестиваля, поэтому им приходится брать Юру с собой на интервью и репетиции.

© Bosfor Pictures

Постепенно дуэт обаятельных лоботрясов проникается к мужчине с особенностями искренней любовью. Герои вместе пьют пиво и прогуливаются по ночному городу. Неговорящий Юра стал для ребят не обузой, как они изначально думали, а самым настоящим другом, который позволил им открыть лучшие стороны своей души и сделать важнейший шаг от инфантильной беспечности к осознанности.

Кто работал над фильмом

Режиссёром трогательного драмеди выступил дебютант Сергей Малкин — выпускник Московской школы кино (МШК). В МШК направление (альтернатива мастерским) «Режиссура» курирует российский режиссёр и сценарист Алексей Попогребский, который работал над такими картинами, как «Простые вещи», «Коктебель» и др. Среди продюсеров можно заметить Сергея Бадюка, приложившего руку к созданию «Хешера» — ещё одного драмеди о рокере-бунтаре — с Джозефом Гордоном-Левиттом и оскароносной Натали Портман в главных ролях.

В основу фильма легла реальная история из жизни молодого постановщика. Со сценарием Малкину помогала опытная автор Юлиана Кошкина («Втроём», «Завтрак у папы»). Но на съёмках многие сцены отдавались на откуп актёрам. Импровизация молодых артистов привнесла в картину не только необходимую энергетику, но и отличительные маркеры эпохи. Персонажи цитируют актуальные мемы, в шутку поют песни Басты и заглядывают в секонд-хенды в поисках модного лука для предстоящего выступления.

© Bosfor Pictures

Благодаря кажущимся на первый взгляд незначительным мелочам авторам удаётся не только зафиксировать хрупкую реальность мечтающих и сентиментальных парней, но и продемонстрировать портрет целого поколения, которое до сих пор застряло где-то между беззаботными 20 и приближающимися 40 годами.

Плюсы и минусы фильма

Малкин отказывается дистанцироваться от окружающей действительности. Серёга и Олег вместе сетуют на запредельную арендную плату в столице, продолжая жить в убитой коммуналке. Но репрезентация неприветливой реальности не ограничивается знакомым вокабулярием героев и завышенными ценами на недвижимость. Персонажам фильма свойственно почти документальное существование в кадре без лишней декламации и ненужного эмоционального надрыва. Ручная камера скользит по ландшафтам лиц ребят и Юры, а VHS-вставки (это визуальный эффект, имитирующий внешний вид старых аналоговых VHS-кассет — прим. «Рамблера») лишь подчёркивают интимность всего происходящего. Зрители словно заглянули в семейный видеоархив, вынырнув оттуда с расползающимся по телу чувством сияющей меланхолии.

© Bosfor Pictures

Режиссёру удалось найти идеальный баланс между хулиганской комедией о неприкаянных тридцатилетних парнях и трогательной гуманистической драмой о человеке с особенностями. Но не стоит ждать от фильма хрестоматийных для жанра душещипательных сцен. В фильме намеренно не проговаривается диагноз Юры, представшего любознательным и по-детски наивным мужчиной, который нуждается в дружбе и простом человеческом тепле, но уж точно не в жалости и снисходительных интонациях.

Блестящий актёрский выход Константина Хабенского делает Юру не шаблонным персонажем, появление которого нужно лишь для зрительских слёз, а уникальным героем, которому чудесным образом удаётся делать мир вокруг себя чуточку лучше. Как и в прошлогодней «Филателии» Натальи Назаровой, авторы наделяют особенного героя такой агентностью и субъектностью, что не возникает даже мысли примерять к нему позицию жертвы.

Стоит ли смотреть

Молодые артисты ни в чём не уступают звёздному статусу Константина Хабенского. Котрелёв и Парамонов до улыбки реалистично воплотили образы тридцатилетних лоботрясов. Броманс Олега и Серёги отзовётся чувством тёплой ностальгии (или умиления) у всех зрителей, кто когда-то делил квартиру с близким другом: ругался из-за последних съеденных сырников, будил соседа громкой песней и принимал судьбоносное решение с помощью игры «Камень, ножницы, бумага».

Малкину удалось снять трогательную гуманистическую оду, построенную на парадоксах. Шумный панк-рок противопоставлен скромной, почти беззвучной истории о принятии уникального родственника, молчаливый Юра — незатыкающимся пацанам, а кусачая реальность со злодейкой арендодателем и запредельной ценой на жильё — простой надежде на лучшее будущее. «За движение», — поднимая бокал, тостует Олег в одной из сцен фильма, отмечая не только скорый переезд в новую квартиру, но и первый неуверенно сделанный шажок от беспечности к осознанности.

© Bosfor Pictures

«Здесь был Юра» — крохотное драмеди с огромным сердцем, которое заставит зрителя заливаться звонким смехом и одновременно смахивать подступающие слёзы. В сегменте российского фестивального кино не так часто можно встретить талантливый арт-мейнстрим. Картина Малкина не только заполняет образовавшуюся нишу, но и рискует стать одним из немногих фильмов, которому удалось примирить между собой критиков и массового зрителя. А на карте отечественного кинопроизводства ярко загорелась новая звезда, за вектором развития которой будет крайне интересно наблюдать.

