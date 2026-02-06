Спилберг получил «Грэмми», а Безруков — «Золотых орлов» — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений этой недели, которые вы могли пропустить.

Стивен Спилберг получил премию «Грэмми»

1 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Одним из победителей стал легендарный голливудский режиссёр и продюсер Стивен Спилберг. Мастер получил статуэтку в номинации «Лучший музыкальный фильм» за продюсирование музыкальной картины «Музыка Джона Уильямса». Об этом сообщается на официальном сайте премии.

«Грэмми» стала первой в жизни Спилберга. Благодаря этой статуэтке 79-летнего режиссёра также включили в список ЭГОТ как обладателя четырёх самых престижных наград — «Эмми», «Грэмми», «Оскар», «Тони». На счету маэстро 13 премий «Эмми», три «Оскара» за картины «Список Шиндлера» 1993 года (лучший фильм и лучший режиссёр) и «Спасти рядового Райана» 1998 года (лучший режиссёр). В 2022 году Спилберг получил «Тони» за продюсирование мюзикла «Странная петля».

Как пишет РБК, сегодня статус ЭГОТ имеют всего 21 человек в мире (вместе со Спилбергом). Среди них актёры Одри Хепбёрн, Мел Брукс, Вупи Голдберг, Дженнифер Хадсон, певец и пианист Элтон Джон, композиторы Ричард Роджерс, Алан Менкен, Бендж Пасек и другие.

По информации американского издания Los Angeles Times, всего на церемонии «Грэмми» было вручено 95 наград. Главные статуэтки достались британской певице Оливии Дин, которая стала «Лучшим новым исполнителем». Награду за «Песню года» (Wildflower) получил дуэт Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл. Награда в категории «Запись года» была присвоена Кендрику Ламару за песню Luther, а статуэтку за «Альбом года» (Debí Tirar Más Fotos) взял Bad Bunny. Леди Гага стала победителем сразу в трёх номинациях: «Лучший поп-вокальный альбом» (Mayhem), «Лучшая запись с ремиксом» за композицию Abracadabra и «Лучшая танцевальная поп-запись» (Abracadabra).

В Москве вручили кинопремию «Золотой орёл»

30 января в Москве прошла XXIV церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орёл», учреждённой Национальной академией кинематографических искусств и наук России. Это одна из самых престижных российских премий наравне с премией «Ника».

Как отмечается на официальном сайте Академии наук, лучшим фильмом 2025 года был признан «Август» про контрразведчиков в лесах Белоруссии в 1941 году. Также драма получила статуэтки за лучшие визуальные эффекты, операторскую работу, монтаж и музыку. А сыгравшие главные роли Никита Кологривый, Сергей Безруков и Павел Табаков были признаны лучшими актёрами.

Больше всего наград — 7 — получила биографическая драма «Пророк. История Александра Пушкина» о великом русском поэте. Феликс Умаров получил статуэтку за лучшую режиссёрскую работу. Также картина была отмечена за лучшую работу звукорежиссёра, лучшую работу художника-постановщика, лучшую работу художника по костюмам, лучший сценарий. Сергей Гилёв стал лучшим актёром второго плана за роль шефа жандармов, осуществляющего надзор за поэтом, Александра Бенкендорфа. А Анна Чиповская, воплотившая образ графини Елизаветы Воронцовой, в которую был влюблён Пушкин, — лучшей актрисой второго плана.

Статуэтка за лучшую женскую роль досталась Елене Лядовой за фильм «Первый на Олимпе», где она сыграла наставницу и тренера легендарного гребца Юры Тюкалова — Веру Савримович. Лучшим телевизионным сериалом был признан «Атом» про создание ядерного оружия, а лучшим сериалом онлайн-платформы — «Плевако» (сервис Premier). За этот фильм Сергей Безруков, сыгравший знаменитого российского адвоката Фёдора Плевако, также получил статуэтку как «Лучший актёр онлайн-сериала».

Первый почётный приз «За вклад в российский кинематограф» получил актёр, сценарист, режиссёр Александр Адабашьян.

В «Ленкоме» открылась выставка картин актёра Александра Збруева

В московском театре «Ленком Марка Захарова» открылась выставка работ народного артиста РСФСР Александра Збруева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Экспозиция под названием «Збруев. А4» размещена в зрительском фойе. Она включает в себя 29 графических и живописных работ актёра, выполненных на обычных листах формата А4 в разные годы. Среди творений — портреты, зарисовки о буднях театра, навеянные фантазией этюды и многое другое.

Как признался в беседе с ТАСС сам Збруев, его рисунки — это впечатления от увиденных характеров и лиц, переосмысленные в неузнаваемых образах. По словам артиста, он давно увлечён художественным творчеством, но особенно активно рисует последние пять-семь лет, получая от этого процесса огромное удовольствие.

Посетить выставку можно по билету в театр. Сколько она продлится, пока не уточняется.

Трейлер второй части «Дьявол носит Prada» набрал рекордное количество просмотров за сутки

В Сети появился первый трейлер продолжения культовой комедии с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй про жестокий мир моды «Дьявол носит Prada». Всего за сутки (2 февраля) видео посмотрели 222 миллиона зрителей, тем самым оно установило рекорд по просмотрам трейлеров студии 20th Century, которая работала над картиной. Об этом сообщается на официальном сайте кинокомпании.

Во второй части снялись те же актёры, что и в первой. Действие происходит через 20 лет после событий первого фильма. Мир глянца рушится, а журнал «Подиум», возглавляемый Мирандой Пристли (Мерил Стрип), оказывается на грани краха. Спасительной ниточкой становится её бывшая помощница Эмили (Эмили Блант), которая теперь сама управляет крупным брендом. Но чтобы заручиться её поддержкой, вновь придётся обратиться к ставшей успешной журналистке Энди (Энн Хэтэуэй) — единственной, кто способен наладить отношения между этими двумя сильными женщинами. Выход фильма запланирован на 30 апреля.

Первая часть «Дьявол носит Prada» вышла на экраны в 2006 году. При скромном бюджете в 35 миллионов долларов картина заработала в мировом прокате 326,5 миллиона долларов, по данным «Кинопоиска». Фильм был номинирован на несколько престижных премий, включая «Оскар», а Мерил Стрип получила «Золотой глобус» за воплощение образа Миранды Пристли.

Гусли официально станут русским национальным инструментом

Древний русский народный инструмент — гусли — впервые будет официально признан национальным. Соответствующий меморандум планируется подписать 7 февраля в Москве на финале всероссийского конкурса «Ристалище гусляров России», сообщил ТАСС председатель оргкомитета конкурса Кирилл Богомилов.

Он заметил, что гусли — один из древнейших инструментов Евразии, упоминаемый в русских летописях с XI века. Его возрождение началось на рубеже XIX–XX веков, а затем снова кануло в Лету. По мнению Богомилова, подписание меморандума позволит гуслям занять законное место среди других национальных символов, таких как балалайка или русская гармонь. Также этот шаг откроет новые возможности: от введения уроков игры на гуслях в школах до использования инструмента в современной музыке и кино.

