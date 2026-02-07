Сказки захватили кинотеатры: почему Россия подсела на детское кино

Российская киноиндустрия уверенно развернулась в сторону картин, которые подходят для семейного просмотра. Бум на сказки и мультфильмы берёт начало в ностальгии зрителей-родителей по персонажам из детства и родном культурном коде. Только за 2025 год, по данным ЕАИС государственного Фонда кино, вышло 14 киносказок. Это в 2,8 раза больше, чем в 2023 году. В числе наиболее успешных кинорелизов «Чебурашка», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», «Финист. Первый богатырь» и пр.

А уже этой весной продюсерский центр «Вольга» и кинокомпания «КиноЦех» планируют снять полнометражный фильм по мотивам мультфильма «Приключения поросёнка Фунтика». Вместо знакомого всем поросёнка зрители увидят обычного мальчика.

Автор «Рамблера» подготовил обзор самых ярких картин последних пяти лет, где герои книг и советской анимации обрели новую жизнь на экране.

1. Фэнтези «Чебурашка»

Трогательная история о дружбе одинокого садовника Гены (Сергей Гармаш) и загадочного зверька, принесённого ураганом на черноморское побережье, стала абсолютным рекордсменом отечественного проката. Первый фильм 2023 года, снятый Дмитрием Дьяченко, собрал в России более 7 миллиардов рублей и установил исторический максимум.

В январе 2026 года зрители увидели продолжение: у повзрослевшего Чебурашки (озвучивает Ольга Кузьмина), стремящегося к самостоятельности, начинают возникать конфликты с Геной. Но друзьям предстоит снова сплотиться, чтоб спасти дом Гены от несправедливого сноса.

Вторая часть почти повторила кассовый триумф первого фильма, преодолев рубеж в 5 миллиардов рублей всего за 12 дней. Так, франшиза о Чебурашке не только собрала в прокате свыше 12 миллиардов рублей, но и дважды подтвердила свою феноменальную популярность.

2. Сказка «Последний богатырь: Посланник тьмы»

Последняя часть трилогии о приключениях современного богатыря Ивана (Виктор Хориняк) в сказочном Белогорье вышла на экраны в 2021 году. Сюжет картины Дмитрия Дьяченко закручивается вокруг подготовки Ивана и Василисы (Мила Сивацкая) к свадьбе, которая прерывается похищением невесты коварной Галиной (Елена Валюшкина).

В пылу погони за злодейкой Иван и его верные друзья оказываются не где-нибудь, а в шумной и незнакомой им современной Москве. Там сказочные герои сталкиваются с пробками, такси, небоскрёбами и другими диковинками, что порождает множество комичных ситуаций. Заключительная часть стала самой кассовой в трилогии, собрав в прокате более 2 миллиардов рублей и практически в пять раз окупив свой бюджет.

3. Сказка «Финист. Первый богатырь»

Ещё один фильм Дмитрия Дьяченко занял лидирующее место по сборам во всей франшизе «Последний богатырь», превзойдя даже кассовый рекорд «Посланника тьмы». Картина, премьера которой состоялась в 2024 году, является одновременно спин-оффом и приквелом всего цикла. Она принесла создателям свыше 2,7 миллиарда рублей, что стало успехом при бюджете в 1,2 миллиарда.

В центре сюжета — культовая фигура самого удалого, сильного и красивого богатыря Белогорья — Финиста Ясного Сокола (Кирилл Зайцев). Гордость и самоуверенность порой заставляют его отказываться от скучных подвигов, но жажда всеобщего восхищения толкает его на новое опасное путешествие в восточные земли. Именно там герой постигает простую, но важную истину: один в поле не воин.

4. Фэнтези «Сказка о царе Салтане»

Очередная масштабная экранизация одноимённого произведения Пушкина от режиссёра Сарика Андреасяна готовится выйти на большой экран. Картина, премьера которой запланирована на 12 февраля 2026 года, обещает стать одним из главных кинособытий.

В центре сюжета — история любви царя Салтана и простой деревенской девушки Аннушки, чья удачливость вызывает жгучую зависть. Когда царь отправляется по делам, её мачеха и сестры, оказавшиеся при дворе, пускают в ход интриги. Они подделывают царский указ, согласно которому Аннушку с новорождённым сыном Гвидоном должны запечатать в бочке и бросить в морскую пучину. Эта жестокая ложь становится началом долгих испытаний для героев и запускает цепь волшебных событий.

5. Сказка «Конёк-Горбунок»

Премьера фэнтези-комедии режиссёра Олега Погодина состоялась в 2021 году. Яркая экранизация одноимённой сказки Петра Ершова повествует о простом парне Иване, которого все считают дураком. Когда у него появляется верный волшебный друг — Конёк-Горбунок, — они вместе отправляются на поиски Жар-птицы, чтобы преодолеть коварные испытания, победить врага и обрести настоящую любовь.

Главные роли исполнили Антон Шагин (Иван) и Паулина Андреева (Царь-девица), а в роли царя предстал Михаил Ефремов. История обрела актуальное звучание благодаря масштабным спецэффектам и зрелищным локациям. Фильм стал блокбастером, заработав в прокате свыше 1 миллиарда рублей.

6. Сказка «По щучьему веленью»

Семейный блокбастер Александра Войтинского представляет собой экранизацию русской народной сказки. Он рассказывает историю простого парня Емели (Никита Кологривый), который ловит волшебную Щуку и в обмен на её освобождение получает возможность загадать три желания. Первые два из них главный герой тратит на пустяки, поэтому третье приберегает. Емеля хочет добиваться руки царевны Анфисы (Алина Алексеева), поэтому здесь придётся полагаться на свои силы.

Но у него находится верная спутница — сама Щука, которая превращается в девушку Василису (Мила Ершова). Фильм со множеством узнаваемых персонажей оказался невероятно успешен в прокате. Он собрал почти 2,5 миллиарда рублей, став одним из самых кассовых российских проектов 2023 года.

7. Сказка «Последний богатырь. Колобок»

Новый спин-офф франшизы «Последний богатырь» расширит знакомую многим сказочную вселенную. Премьера картины «Последний богатырь. Колобок» запланирована на 13 августа 2026 года.

В центре сюжета — самый необычный герой, который когда-либо боролся за свою судьбу. Колобок мечтает стать настоящим человеком, чтобы обрести наконец силу и свободу. Но его путь к воплощению принимает неожиданный оборот: пытаясь вселиться в могучего воина, он по ошибке оказывается в теле скромного и добродушного пекаря по имени Тихон.

Героям предстоит вести постоянную борьбу за контроль над одним телом, учась взаимодействовать друг с другом. Но вскоре эта неловкая парочка понимает, что их внутреннему конфликту угрожает куда более серьёзная и реальная опасность извне.

8. Сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»

Свежую экранизацию сказки Александра Волкова снял режиссёр Игорь Волошин. Девочка Элли (Екатерина Червова) и её собачка Тотошка (озвучивает Денис Власенко) из-за колдуньи Гингемы попадает в Волшебную страну. Чтобы вернуться обратно домой, ей придётся вместе со Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом отправиться по дороге из жёлтого кирпича в Изумрудный город.

Фильм стал одним из самых кассовых, собрав более 3,3 миллиарда рублей. У картины будет продолжение. Премьера сказки «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный» запланирована на 1 января 2027 года.

9. Семейная комедия «Простоквашино»

Картина режиссёра Сарика Андреасяна стала одной из главных кинопремьер января 2026 года, на сегодня собрав в прокате свыше 2,2 миллиарда рублей. Фильм, созданный как ремейк легендарных советских мультфильмов, с большой точностью повторяет знакомую историю о мальчике, который сбежал в деревню с говорящим котом Матроскиным.

Главные роли исполнили Роман Панков (Дядя Фёдор), Павел Прилучный (папа), Лиза Моряк (мама) и Иван Охлобыстин (почтальон Печкин), а голоса Матроскину и Шарику подарили Антон Табаков и Павел Деревянко.

10. Сказка «Буратино»

Новая экранизация сказки Алексея Толстого и её литературного первоисточника — книги Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» наряду с «Чебурашкой 2» и «Простоквашино» стала одной из самых ожидаемых картин начала 2026 года. Создатели новой сказки во главе с режиссёром Игорем Волошиным, впрочем, обновили классический сюжет.

Картина представляет собой вольную интерпретацию: папа Карло (Александр Яценко) с помощью волшебного ключа получает деревянного сына Буратино (озвучивает Виталия Корниенко). Чтобы стать настоящим мальчиком и доказать это отцу, Буратино отправляется в большое, полное опасностей приключение. Фильм блеснул по-настоящему звёздным составом: роли в нём также исполняют Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Марк Эйдельштейн и др. Эта добрая музыкальная история собрала за каникулы более 2 миллиардов рублей.

Сказочный феномен

Сооснователь кинокомпании Vision media postproduction Полина Ильина видит несколько ключевых причин феномена современных сказок. Прежде всего это сила культурного кода.

«Когда мы берём за основу советскую классику или русский фольклор, мы обращаемся к тому, что живёт в памяти каждого: к образам, интонациям, архетипам, которые передаются из поколения в поколение. Зритель приходит в кино не просто посмотреть историю: он хочет почувствовать связь с чем‑то родным», — считает эксперт.

Вторым важным фактором Ильина называет семейный формат. Сказки и мультфильмы — один из немногих жанров, который собирает в зале и детей, и родителей, и даже бабушек с дедушками. Кинотеатры получают повышенную заполняемость, продюсеры — предсказуемую кассу, считает она.

«Семейная аудитория остаётся самой устойчивой: в кино идут не по одному, а по двое-четверо, и это сразу меняет экономику проекта», — соглашается ведущий эксперт факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Олег Иванов.

Кроме того, на выпуск фильмов определённых жанров сильное влияние оказывает Фонд кино, причём с задержкой на два-три года. Поэтому российские зрители по факту смотрят в кинотеатрах те картины, которые были отобраны для поддержки несколько лет назад, продолжает Иванов.

«Окупаемость сказок обеспечивается сочетанием нескольких факторов: высокий средний чек, длинный прокат в каникулы, продажи на стриминги и ТВ, мерчандайзинг. Это жанр с предсказуемой драматургией и понятной моралью — для продюсера это управляемый риск», — добавляет Олег Иванов и подчёркивает, что в нестабильной среде именно такие проекты становятся якорными.

В отечественной киноиндустрии есть перекос в сторону картин со сказочными сюжетами, констатирует Полина Ильина. Но, по её мнению, ситуация будет выравниваться.

«Во‑первых, аудитория требует разнообразия. Да, сказки популярны, но люди хотят и других историй: драм, комедий, мелодрам, даже боевиков. Во‑вторых, государство поддерживает не только сказки, но и историческое кино, биографические ленты, авторское кино. В‑третьих, технологии снижают порог входа. С развитием ИИ, облачных рендеринговых ферм и доступных инструментов постпродакшена независимые авторы могут создавать качественные проекты с меньшими бюджетами».

Олег Иванов придерживается иного мнения, отмечая, что сказочный бум будет продолжаться ещё долго. «Не ожидаю быстрой перенастройки нашего кинематографа на жанровое разнообразие. Пока запрос есть только со стороны зрителей, а киноделам хочется заработать побольше, да ещё и с гарантированным доходом. Поэтому их заявки почти все на одно лицо», — подчёркивает он.

