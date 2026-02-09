«Отец, мать, сестра, брат»: рецензия на новый фильм Джима Джармуша

В российском прокате идёт фильм-лауреат Венецианского кинофестиваля 2025 года. Картина «Отец, мать, сестра, брат» американского постановщика Джима Джармуша состоит из трёх новелл, каждая из которых рассказывает об отдельной семье. Том Уэйтс, Адам Драйвер, Шарлотта Рэмплинг, Кейт Бланшетт, Вики Крипс и другие иллюстрируют, какими неуклюжими, странными и иногда бестактными могут быть разговоры между близкими людьми. «Рамблер» рассказывает, почему картина заслужила главную награду Венеции и почему она стоит внимания.

© Screen Ireland

Исповедь Джармуша

Первый за шесть лет фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля 2025 года и снова доказал, что мастер независимого американского кинематографа по-прежнему с помощью простых приёмов может превратить буквально любую историю в исповедь или притчу. На этот раз под его прицелом — семейные отношения. Картина представляет собой триптих: три истории связаны темой, но различаются по темпераменту и эмоциональному накалу (или его отсутствию).

История № 1

© Screen Ireland

В первой истории брат и сестра Джефф и Эмили в исполнении Адама Драйвера и Маим Бялик отправляются в заснеженный пригород Нью-Йорка, чтобы навестить своего престарелого отца (Том Уэйтс). Он живёт в полузаброшенном коттедже, ведёт затворническое существование и чрезмерно рад видеть своих отпрысков. Правда, несмотря на это, разговор за стаканами воды, а затем чашками чая не клеится. А полноценное раскрытие персонажей в финале этой истории по-настоящему окажется удивительным.

История № 2

© Screen Ireland

Во второй части две дочери, Тимофея и Лилит (Кейт Бланшетт и Вики Крипс) едут в дублинский особняк к своей матери-писательнице (Шарлотта Рэмплинг). Холодная хозяйка дома приветлива, но одновременно с этим легко наводит ужас не только на своих дочерей, но даже через экран — на зрителей. Несмотря на то что героини не виделись практически год, за чаепитием со множеством десертов и сладких закусок царит молчание, и управляет, а точнее, дирижирует этой тишиной именно Рэмплинг.

История № 3

© Screen Ireland

Третья история посвящена брату и сестре Билли и Скай (Лука Саббат и Индия Мур). Они отправляются в парижскую квартиру своих погибших родителей, чтобы мысленно проститься с местом своего детства. Брат и сестра, вспоминая о беззаботных годах, своих родственниках, ведут меланхоличные разговоры, которые помогают им примириться с действительностью.

Смешение жанров

На протяжении всего фильма Джармуш делает то, что у него получается, пожалуй, лучше всего: наблюдает. Он смешивает роуд-муви, камерные трагикомедии в одном кадре и создаёт неповторимый портрет семейной немоты. Героев объединяют неуверенность в себе, боязнь ранить близких людей или страх быть непонятыми. Своим молчанием или недомолвками они проливают свет на характер взаимоотношений в своих семьях.

Вероятнее всего, в любом другом фильме семейные распри показывались бы через драму, крики, скандал. У Джармуша же персонажи просто не могут правильно начать разговор по душам, что превращается в набор бессодержательных реплик, несчитываемых намёков, неловких фраз и странных интонаций. Но при всей своей карикатурности они выглядят естественными и наверняка будут узнаваемы многими зрителями в любом кинозале мира.

В итоге повторяющиеся паттерны из каждой новеллы (везде появляются скейтбордисты, катающиеся по автодороге, каждая семья пьёт воду или чай, обсуждает состав напитков, а также часы Rolex) создают смысловой объём всей истории. Режиссёр делает ставку не на одну драматургическую арку, а акцентирует внимание на нюансах: взглядах, жестах, интонациях, часто несмешных шутках.

Стоит ли смотреть фильм

© Screen Ireland

Актёрские работы помогают превратить всё это в нечто осязаемое. Том Уэйтс — таинственный тип, с первых кадров становится понятно, что его герой, очевидно, что-то скрывает. Идеальный тандем с ним составляет Адам Драйвер: его тревожность и напряжение прячутся за еле заметной мимикой и немного нервными движениями.

Шарлотта Рэмплинг захватывает кадр с первого появления: её тон, будь он мягкий или суровый, скрывает опыт и власть, которые она не стесняется использовать по отношению к дочерям. Кейт Бланшетт снова доказывает, что не просто так считается «актрисой-хамелеоном»: в картине она ловко и органично меняет личины. А в третьей истории Индия Мур и Лука Саббат убедительно воплощают явление разницы поколений — они проживают свои эмоции открыто, не стесняясь, разительно подчёркивая контраст с тем, как эмоции переживает старшее поколение.

Картина определённо понравится любителям авторского кинематографа. Действия развиваются неспешно, в фильме большое количество молчаливых пауз. Главное здесь — не быстрота меняющихся сцен и декораций, а проживаемые героями эмоции, подтексты их слов и недосказанность.

Фильм идёт в российском прокате.

Главные премьеры кино: обзор интересных российских и зарубежных фильмов, которые покажут в феврале