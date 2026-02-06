Олимпиаду-2026 покажут в российских кинотеатрах

Онлайн-кинотеатр Okko, ставший официальным и эксклюзивным вещателем в России зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине — 2026, и объединённая киносеть «Синема Парк и Формула Кино» покажут Олимпиаду в кинотеатрах. Зрители смогут увидеть ключевые события зимних Олимпийских игр, в том числе самые ожидаемые старты и церемонии, в прямом эфире на больших экранах.

В рамках показа Олимпиады-2026 в кинотеатрах Okko представит в залах «Синема Парк и Формула Кино» церемонию открытия 6 февраля, соревнования по фигурному катанию среди мужчин 13 февраля и среди женщин 19 февраля, мужской масс-старт на 50 км в лыжных гонках 21 февраля, финальный матч олимпийского хоккейного турнира 22 февраля, а также церемонию закрытия Игр.

Трансляции в кинотеатрах будут сопровождать профессиональные комментарии и экспертная аналитика от спортивной редакции Okko. В её составе на Олимпиаде-2026 работают легенды отечественного спорта: заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, многократный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков и многие другие известные российские атлеты и тренеры.

Вместе с экспертами разобраться в деталях соревнований поможет GigaChat — ИИ-помощник по зимним видам спорта и спонсор трансляций Okko. Искусственный интеллект Сбера возьмёт на себя функцию развлечения аудитории в перерывах между трансляциями с помощью викторин, прогнозов на исходы событий и интересных фактов.

Показ Олимпиады в киносети «Синема Парк и Формула Кино» позволит болельщикам почувствовать атмосферу одного из главных спортивных событий года, увидеть ключевые моменты Игр на большом экране и поддержать выступающих российских спортсменов.

В Олимпиаде-2026 участвуют 13 российских атлетов. Среди них — лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов и другие спортсмены, представляющие шорт-трек, конькобежный, санный и горнолыжный спорт.

Билеты на показы Олимпийских игр — 2026 в кинотеатрах «Синема Парк и Формула Кино» будут доступны в десятках городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфу, Краснодар, Сочи, Самару, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь. Приобрести билеты можно на сайте киносети, а также в приложении «Кинотеатры».

Okko запускает круглосуточный канал с Олимпийскими играми—2026