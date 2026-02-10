Флексят все: 15 фраз из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» на языке зумеров

В сентябре 1973 года на большие экраны вышла фантастическая советская комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». За всё время проката в СССР её, по данным портала Кино-Театр.Ру, посмотрели 60,7 миллиона зрителей, что сделало картину одной из самых просматриваемых в Советском Союзе. Многие фразы героев комедии стали крылатыми и до сих пор на языке у старшего поколения. Хотя сегодня они немного устарели. «Рамблер» отобрал выражения и попробовал перевести их на язык зумеров.

© Мосфильм

Крылатые фразы и современное прочтение

Жорж Милославский

«Это я удачно зашел…». — «Это я удачно зафармил…».

«Тьфу на вас! Тьфу на вас ещё раз!» — «Ливни, токсик!».

«Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть». — «Чечики, храните кэш в крипте. Если, конечно, он у вас есть».

«А что вы так на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нет и цветы не растут». — «Что ты чекаешь, олд? Я не твой краш».

«Фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл». — «Фамилия моя слишком имбовая, чтобы я её называл».

© Мосфильм

Иван Васильевич Бунша

«Меня терзают смутные сомнения… На вас такая-же куртка, как у Шпака» — «Это очень сасно. На вас такие же шмотки, как у Шпака».

«Здравствуйте, царь, очень приятно. Царь, очень приятно, царь». — «Прив, сигма, очень приятно. Сигма, очень приятно, сигма».

«Танцуют все!» — «Флексят все!»

«Я требую продолжения банкета!» — «Чилим дальше!»

© Мосфильм

Александр Тимофеев (Шурик)

«Если бы вы были моей женой, я бы повесился». — «Если бы вы были моей женой, это был бы зашквар».

«Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое чувство, что вы бредите». — «Когда вы говорите, Иван Васильевич, это такой кринж».

© Мосфильм

Иоанн Васильевич Грозный

«Ты почто боярыню обидел, смерд?» — «Ты за что тян кикнул, крип?»

«Ух, красота-то какая! Лепота!» — «Ауф, красота-то какая! Чиназес!»

«Оставь меня, старушка, я в печали». — «Оставь меня, милфа, я в тильте».

© Мосфильм

Кинорежиссёр Якин

«Я не узнаю вас в гриме!» — «Это глоу-ап на максималках!»

© Мосфильм

Интересные факты о съёмках

В основу сюжета комедии Гайдая легла пьеса Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Картина рассказывает о советском изобретателе Александре Тимофееве (Шурике), который придумал машину времени. Устройство открыло портал в XVI век, точнее, в палаты русского царя Иоанна Грозного. По стечению обстоятельств туда попадают тёзка и почти точная копия царя, управдом Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский. Сам царь оказывается в квартире Шурика.

На роль изобретателя Александра Тимофеева пробовались Олег Видов, Александр Демьяненко и Валерий Погорельцев. Но Леонид Гайдай в итоге отдал предпочтение Демьяненко, который на тот момент уже сыграл роль наивного студента Шурика в комедиях «Операция Ы» (1965) и «Кавказская пленница» (1967). Так актёр связал новую работу режиссёра с прошлыми фильмами.

На роль Ивана Васильевича Бунши и, соответственно, Иоанна Грозного приглашали Юрия Никулина, а роль квартирного вора Жоржа Милославского в паре с Никулиным должен был сыграть Андрей Миронов. Но Никулин отказался, и в итоге на роль царя и Бунши взяли Юрия Яковлева. А Миронова заменили Леонидом Куравлёвым.

Съёмки проходили в Ростове Великом Ярославской области и в Москве. Ростовский Кремль исполнил роль Московского Кремля XVI века, куда попали Бунша и Милославский. Например, здесь были отсняты сцены народного волнения, побег Бунши и Милославского от стрельцов по кремлёвским стенам и отъезд войска из Москвы.

Эпизоды современной жизни снимали в столице. Например, в доме из розового кирпича на Новокузнецкой улице между станциями метро «Новокузнецкая» и «Павелецкая» и с высотки на проспекте Калинина (сейчас — Новый Арбат): из здания открывались виды на Кутузовский проспект и Москву-реку, показанные в картине.

Премьера комедии состоялась в июне 1973 года на фестивале новых советских фильмов в Нью-Йорке во время визита в страну генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева. На большие экраны в СССР картина вышла в сентябре того же года. Как отмечает портал Кинопоиск, также фильм показывали в Финляндии, Аргентине, Германии, Польше, Венгрии, Швеции. Согласно международному рейтингу IMDb картина имеет высокую оценку — 8,2 пункта из 10.

