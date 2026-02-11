«Равиоли Оли»: чем обернулся дебют Ольги Бузовой в романтической комедии

В российский прокат вышла музыкальная романтическая комедия «Равиоли Оли», в которой популярная певица и бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Ольга Бузова проверяет сердце на прочность, а мужчин — на верность и любовь. Автор «Рамблера» рассказывает, как одной из самых известных артисток России удалось справиться с новой для неё ролью актрисы кино и что из этого получилось.

© МайВэйСтудия, ТНТ

О чём сюжет

Ольга Бузова (в роли самой себя) встречает в торговом центре прекрасного иностранца Генриха (Вольфганг Черни) и тут же в него влюбляется. События развиваются стремительно: артистка совсем не хочет узнавать нового бойфренда и готова доверить ему абсолютно всё, даже деньги, отложенные на недвижимость. На свидании в роскошном ресторане Генрих делает Ольге бизнес-предложение о покупке завода по производству пельменей в Нижних Теплышках. В паре с договором идут обручальное кольцо и клятвенное обещание жениться. Недолго думая, Ольга приобретает завод и начинает готовиться к свадьбе, но вскоре узнаёт о том, что любимый Генрих оказался аферистом.

В мрачных мыслях Ольга отправляется в Нижние Теплышки, чтобы выяснить, что за предприятие она приобрела и, главное, как его обратно продать. Местные жители — простодушные и не избалованные столичными привилегиями — встречают певицу настороженно, новоиспечённые подчинённые и вовсе смотрят на неё волком. Оказывается, вся экономика Нижних Теплышек держится на производстве этих самых пельменей. Если Бузова продаст завод, сотни людей останутся без работы и средств к существованию.

© МайВэйСтудия, ТНТ

Среди сотрудников завода особенно выделяется работяга Антон (Владимир Яглыч), который в одиночку воспитывает дочь-школьницу Риту (Ева Смирнова), по случайному совпадению оказавшуюся поклонницей творчества Бузовой. Между Ольгой и Антоном летят искры, но ситуация с заводом мешает им перейти на новый уровень отношений. Тем временем мэр Нижних Теплышек (Максим Лагашкин) связывается с Генрихом, чтобы рассказать о внезапном приезде поп-звезды.

Кто работал над фильмом

Режиссёром романтической комедии «Равиоли Оли» выступил Андрей Никифоров («Как друзья Захара женили», «Полярный», «Тур с Иванушками»). В написании сценария ему помогали создатели ситкома ТНТ «На работу!» Роман Иванов, Ольга Малышева, Никита Панков и Дмитрий Казначеев. По словам Никифорова, идея «Равиолей Оли» появилась ещё несколько лет назад, он стремился совместить в одном фильме два всенародно любимых образа. Так в кадре сошлись Ольга Бузова и пельмени. Съёмки комедии проходили не только в павильонах, но и на территории действующих российских заводов по производству пельменей.

© МайВэйСтудия, ТНТ

Компанию Ольге Бузовой, для которой «Равиоли Оли» стали первой главной ролью в большом кино, составил Владимир Яглыч («Мы из будущего», «Колл-центр», «Гудбай, Америка» и др.), который перевоплотился в её возлюбленного Антона. Нечестного на руку чиновника сыграл зрительский любимчик Максим Лагашкин («Жуки», «Иван Васильевич меняет всё»).

Эпизодическую роль в картине также исполнила популярная комедийная актриса Мария Федункив («Реальные пацаны»). Звезда ситкома «Папины дочки. Новые» Ева Смирнова примерила образ экранной дочери Владимира Яглыча Риты. Австрийцу Вольфгангу Черни досталась роль проходимца Генриха, который обманом вынудил Ольгу отдать все свои деньги. Черни снимается в российском кино с 2012 года, в разное время его можно было видеть в фильмах «Собибор», «Красный призрак», «Нюрнберг» и др.

Плюсы и минусы фильма

«Равиоли Оли» — редкий отечественный представитель жанра ромкома, который работает на территории метамодерна (термин, который обозначает обобщение изменений и состояний культуры с 1990-х годов до настоящего времени — прим. «Рамблера»). Ольге Бузовой не нужно вживаться в образ, потому что она фактически играет саму себя — скандально популярную звезду экрана, находящуюся в вечном поиске любви. В фильме нередко вымышленное встречается с реальным, обыгрываются разные элементы биографии певицы, её неудачные отношения с футболистом Дмитрием Тарасовым и блогером Давидом Манукяном.

© МайВэйСтудия, ТНТ

История с покупкой пельменного завода — плод фантазии сценаристов, как и многочисленные жители Нижних Теплышек, с которыми своенравной Ольге приходится иметь дело. Сюжет «Равиолей Оли» развивается в классическом тропе «попаданца», когда известный персонаж оказывается в новых для него реалиях и учится адаптироваться. Для Бузовой провинциальные Нижние

Теплышки выглядят как параллельный мир, с которым она, будучи богатой жительницей столицы, никогда не пересекается. Создатели фильма сталкивают гламурный шик с обыденностью провинции, провоцируя множество неловких ситуаций разной степени комичности.

© МайВэйСтудия, ТНТ

«Равиоли Оли» собирают заезженные клише романтических комедий, отчего и без того не самый оригинальный и вдумчивый сюжет начинает казаться анекдотическим. Заявленный хронометраж «Равиолей Оли» кажется слишком большим для этой картины, потому что ближе ко второму акту сценарий начинает рассыпаться, а персонажи ходят кругами, не предлагая зрителям ни развития, ни интересных тем для диалога.

Каждый сюжетный поворот «Равиолей Оли» можно легко предугадать — ни сценаристы, ни режиссёр, ни даже сама Ольга Бузова не пытаются вылезти из жанрового лекала, предпочитая оставаться в образе пародии. Увы, именно это в итоге мешает «Равиолям Оли» стать настоящим кино, которое захочется пересматривать. Картина точно понравится поклонникам творчества Ольги Бузовой, а остальным киноманам «Равиоли Оли» можно пропустить.

