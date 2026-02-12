«Властелин колец»: в экранизациях Толкина нашли 13 забавных киноляпов

4 февраля в России стартовали специальные показы фэнтези-трилогии «Властелин колец», приуроченные к 25-летию выхода первого фильма про борьбу жителей Средиземья со злым магом Сауроном, пытающимся завладеть Кольцом Всевластия. Как сообщает ТАСС, демонстрация всех трёх частей франшизы продлится около двух недель в разных городах страны. В январе юбилейные показы трилогии также прошли в США, Канаде и некоторых европейских странах: всего за один уик-энд (16–18 января) общие сборы превысили 10,5 миллиона долларов, сообщало американское издание Deadline.

© New Line Cinema

В общей сложности картины, выходившие на большой экран в 2001–2003 годах, тогда заработали почти 3 миллиарда долларов, писал «Коммерсантъ», получили 17 премий «Оскар» в разных номинациях. Трилогия стала одним из самых успешных кинопроектов в мире. Но не обошлось в фильмах без ошибок. Автор «Рамблера» также пересмотрел картины и нашёл фрагменты с киноляпами.

Интересные факты о книгах и фильмах

В основе трилогии «Властелин колец» лежит одноимённый фэнтезийный роман английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Книга стала продолжением фэнтезийной детской повести «Хоббит, или Туда и обратно», вышедшая в 1937 году (была экранизирована в 2013–2014 годах).

Работу над романом, состоящим из трёх частей, писатель вёл с 1937 по 1949 год. Опубликованы они были друг за другом лондонским издательством Allen & Unwin в 1954–1955 годах. Действие в книге происходит в вымышленном мире — Средиземье. Чтобы спасти мир от погибели, малые народы (хоббиты, эльфы, гномы) и люди объединяются для борьбы с тёмным магом Сауроном и пытаются уничтожить созданное им Кольцо Всевластия.

© New Line Cinema

Как писал «Коммерсантъ», изначально прибыль от продаж произведений не была высокой. В 1990 году права на издание книг Толкина приобрело одно из крупнейших издательств в мире — HarperCollins. После выхода трилогии на большие экраны в начале 2000-х годов годовые продажи произведений Толкина по всему миру составляли около 60 миллионов долларов. Сегодня книги переведены на 25 языков мира, а общий тираж составляет около 300 миллионов копий.

Первый фильм «Властелин колец: Братство кольца» вышел на экраны в декабре 2001 года. Режиссёром выступил Питер Джексон. В картине снялись уже известные на тот момент Иэн Маккеллен (Гэндальф), Кристофер Ли (Саруман), Хьюго Уивинг (Элронд), Вигго Мортенсен (Арагорн), а также начинающие актёры Орландо Блум (Леголас), Доминик Монаган (Мериадок) и другие. Искажённого Кольцом Всевластия бывшего хоббита Голлума, который был создан при помощи компьютерной графики, озвучил британский актёр Энди Серкис.

Интересно, что на роль Гэндальфа Джексон изначально приглашал британского актёра Шона Коннери, но тот отказался, сославшись на то, что не понял книгу Толкина, пишет британское издание The Independent. Женские образы воплотили дочь вокалиста группы Aerosmith Лив Тайлер (Арвен), к тому времени известная по блокбастеру «Армагеддон» (1998), и уже номинированная на «Оскар» за роль Елизаветы I в одноимённом фильме 1998 года Кейт Бланшетт (Галадриэль).

© New Line Cinema

Исполнитель главной роли — хоббита Фродо — Элайджа Вуд к началу съёмок уже имел за плечами опыт работы в кино. Ещё в школе он снялся в эпизоде фильма «Назад в будущее 2» (1989), а затем в картинах «Добрый сынок» (1993) и «Приключения Гека Финна» (1993), в последнем актёр сыграл главную роль Гека. Но именно роль отважного хоббита принесла Вуду мировую известность.

Для съёмок волшебного Средиземья была выбрана Новая Зеландия, чьи пейзажи идеально соответствовали описанной в книге картины, пишет РБК. Съёмочная группа отыскала почти 150 локаций по всей стране. Одна из них, Хоббитон, после премьеры картины превратилась в крупную туристическую достопримечательность.

По данным Кинопоиска, при бюджете в 93 миллиона долларов за всё время проката фильм заработал почти 885 миллионов долларов. Также картина получила четыре «Оскара» (за операторскую работу, грим, саундтрек и визуальные эффекты), а в 2007 году Американский институт киноискусства включил её в список 100 величайших американских фильмов.

Вторая часть — «Властелин колец: Две крепости» вышла в прокат в 2002 году. Кардинальные изменения в ней получила внешность Голлума: Джексон посчитал, что великолепная актёрская игра Энди Серкиса и его мимика должна найти отражение во внешности существа. Специалистам компании Weta Digital пришлось изменить внешний вид Голлума, отсканировав лицо Серкиса, и сделать более 100 макетов и более 1000 эскизов. Картина получила ещё больший успех, чем первая часть: при бюджете в 94 миллиона долларов она заработала уже 948 миллионов долларов в прокате и получила два «Оскара» за «Лучший монтаж звука» и «Лучшие визуальные эффекты».

© New Line Cinema

Но самым кассовым и успешным оказалась третья часть — «Властелин колец: Возвращение короля», вышедшая в 2003 году. Мировые кассовые сборы составили почти 1,2 миллиарда долларов, пишет Кинопоиск. К тому же фильм получил 11 «Оскаров», в том числе картина была признана лучшим фильмом, Питер Джексон стал лучшим режиссёром, также статуэтки вручили съёмочной группе за лучший адаптированный сценарий, лучшие костюмы, лучшие декорации и так далее.

Киноляпы в фильмах

«Властелин колец: Братство кольца»

Шлем Элендина

Самое начало фильма. Идёт битва между армией людей и эльфов и главным антагонистом Сауроном. Когда Саурон наносит королю Элендину смертельный удар, тот отлетает и падает на землю: шлем на его голове немного съезжает вбок. Но когда через секунду к королю подбегает его сын Исильдур, шлем лежит уже в стороне. Когда Элендин успел его снять?

© New Line Cinema

Посох Гэндальфа

Гэндальф приезжает на день рождения дяди Фродо — хоббита Бильбо Бэггинса. Маг встречает Фродо и сажает его в повозку. Когда они трогаются, посох Гэндальфа лежит рядом с Фродо. Через несколько мгновений, когда повозку показывают сзади, посох лежит уже в грузовой части. А затем снова перемещается к Фродо.

© New Line Cinema

Появляющаяся книга

Гэндальф просит Фродо забрать кольцо и уехать из Шира. В это время маг слышит за окном странные звуки: он втягивает в окно дома подслушивающего хоббита Сэма. Когда маг кладёт его на стол, за спиной Сэма виден ковер с рисунками. Камера переводится на Гэндальфа, а когда возвращается к Сэму, на ковре появляется книга.

© New Line Cinema

Повязка на руке Сарумана

Гэндальф приходит к главе ордена магов Саруману. Во время беседы на руке Сарумана нет никаких повязок. Когда маг предлагает Гэндальфу не воевать с Сауроном, а присоединиться к нему, между ними завязывается драка. Когда Саруман падает, на его руке вдруг появляется белая повязка.

© New Line Cinema

Пропадающие хоббиты

Хоббиты, гномы, эльфы и люди во главе с Гэндальфом входят в пещеру и готовятся к нападению гоблинов. Гэндальф закрывает собой четырёх хоббитов. Но при смене ракурса видно, что за спиной мага стоят только Фродо и Мериадок (Мерри). Куда делись остальные?

«Властелин колец: Две крепости»

Руки Пиппина

Отряд Эомера настигает группу орков, захвативших хоббитов Мерри и Пиппина. Зрителям хорошо видно, что руки хоббитов надёжно связаны. В таком состоянии они остаются и когда Мерри и Пиппин отползают в сторону во время бойни. Но через несколько секунд, когда над Пиппином встаёт на дыбы лошадь, он раскидывает свободные руки в стороны.

© New Line Cinema

Исчезновение лошадей

После бойни с орками отряд роханцев во главе с Эомером встречает Леголаса, Гимли и Арагорна. Сообщив им неприятные вести, воины садятся на лошадей и уезжают. Зрители видят, что при крупном плане позади едут всадники на двух белых лошадях. Но через секунду, уже на общем плане, лошади исчезают.

© New Line Cinema

Стрелы Леголаса

Леголас, Арагорн и Гимли заходят в древний лес Фангорн в поисках Мерри и Пиппина. Во время блуждания по лесу колчан со стрелами на спине Леголаса находится то с правой, то с левой стороны.

© New Line Cinema

Клинки Леголаса

Ещё один ляп с оружием Леголаса. Гэндальф, Леголас, Арагорн и Гимли приходят во дворец к заколдованному Теодену. Стража просит их сдать оружие. Леголас быстрым движением вынимает из креплений на спине свои клинки и отдаёт страже. Но когда оружие сдаёт Арагорн, на заднем фоне Леголас снова достаёт из-за спины те же клинки.

© New Line Cinema

Рост Гимли

В разных сценах фильма внезапно меняется рост гнома Гимли. Например, когда он с Леголасом, Арагорном и Гэндальфом входит во дворец к Теодену в первый раз, то достаёт Леголасу до плеча. В соответствии с описаниями Толкина таким и должен быть рост гномов. Но позже, когда герои выстраиваются на стене крепости для битвы с тёмными силами, Гимли в шлеме едва достаёт Леголасу до груди.

© New Line Cinema

«Властелин колец: Возвращение короля»

Рыбаки и кольцо

Самое начало фильма. Хоббиты Деагол и Смеагол (ставший впоследствии Голлумом) рыбачат на озере. Деагол ныряет за рыбой и достаёт со дна Кольцо Всевластия. Смеагол ввязывается в драку, чтобы заполучить находку. Когда кольцо падает на траву, Деагол поднимает его правой рукой. Но через пару минут, когда Смеагол задушил приятеля, он разжимает его левую руку.

© New Line Cinema

Плащ Гэндальфа

Гэндальф и Пиппин приезжают к наместнику Гондора Денетору за помощью на белом коне. Зрители видят, что на маге белоснежно-белый плащ без следов грязи. Денетор в печали и спрашивает, как погиб его сын Боромир. После диалога наместник сообщает, что не намерен помогать и пускать к власти Арагорна. Разгневанный Гэндальф уходит. При этом его плащ снизу стал грязным.

© New Line Cinema

Ссадины Фродо

Фродо и Сэм забираются на Роковую гору, чтобы уничтожить Кольцо Саурона. Ссадина на лице Фродо меняет своё положение: сперва она находится на правой щеке, а затем перемещается на левую. Когда же Гэндальф спасает хоббитов на орлах, ссадины расположены уже на двух щеках, причём намного выше, чем были изначально.

© New Line Cinema

«Гарри Поттер»: в фильмах о юном волшебнике обнаружены забавные киноляпы