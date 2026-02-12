Сказка Пушкина и масштабная выставка цветов: куда сходить в Москве 14–15 февраля

Мелодраматическая комедия с Александрой Бортич и Гошей Токаревым «Счастлив, когда ты нет», фильм Сарика Андреасяна по произведению Пушкина «Сказка о царе Салтане», спектакль «Три мушкетёра» в Театре Моссовета, концерт к 90-летию со дня рождения Анны Герман и масштабная выставка «Репетиция весны» в «Аптекарском огороде». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© «Кинокомпания братьев Андреасян»; «ON Студия»; телеканал ТНТ

Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане» (2026)

Что посмотреть

Фильм «Сказка о царе Салтане»

В российский прокат выходит фильм режиссёра Сарика Андреасяна («Простоквашино», «Домовёнок Кузя», «Манюня») по мотивам сказки Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Сюжет знаком многим с детства: царь Салтан берёт в жёны скромную деревенскую девушку, вместе с ней во дворец переезжают её сёстры. Вскоре царь уезжает в поход, в это время царица рожает сына. Но злобные сёстры обманывают Салтана, а царицу с мальчиком сажают в бочку и пускают по морю. Вопреки ожиданиям герои не погибают, а селятся на сказочном острове.

В добром семейном фантастическом фильме снялись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычёв, Антон Богданов и другие.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно на сайте.

Комедия «Счастлив, когда ты нет»

Ещё одна новинка проката — мелодраматическая комедия «Счастлив, когда ты нет». Главные роли в фильме сыграли известные российские актёры Александра Бортич и Гоша Токарев. Однажды девушка и молодой человек с одинаковыми именами — Евгения и Евгений — знакомятся на вечеринке. У каждого сложности в личной жизни. Между героями сразу возникает взаимная антипатия, с которой они ничего не могут поделать. Тем не менее случайно Евгения и Евгений оказываются в одной постели. Теперь они должны решить, как быть дальше: продолжить ненавидеть друг друга или найти общий язык и попытаться построить отношения.

© LOOKFILM

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Архетипы авангарда» в Третьяковской галерее

В Третьяковской галерее (корпус на Кадашёвской набережной) проходит выставка художников-авангардистов XIX–XX веков «Архетипы авангарда». Экспозиция состоит из известных и не очень работ русских художников Василия Кандинского, Казимира Малевича, Александра Родченко, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Наталии Гончаровой и других выдающихся мастеров авангарда.

© www.tretyakovgallery.ru

Как отмечается на сайте Третьяковки, новая выставка предлагает взглянуть на знакомое искусство через призму психологии. Картины мастеров преподносятся с точки зрения 12 человеческих архетипов: Дитя, Славный малый, Опекун, Искатель, Бунтарь, Воин, Правитель, Маг, Мудрец, Эстет, Творец, Шут. Таким образом гости смогут ещё глубже проникнуть в суть творений, а также примерить архетипы на себя.

Приобрести билеты можно на сайте Третьяковской галереи.

Спектакль «Три мушкетёра» в Театре имени Моссовета

15 февраля в Театре имени Моссовета пройдёт музыкальный спектакль по мотивам знаменитого романа Александра Дюма «Три мушкетёра». Акцент в своей постановке режиссёр Евгений Марчелли сделал на сюжетной линии с подвесками королевы: молодой Д’Артаньян и его друзья отправляются в опасное путешествие к герцогу Бекингему, чтобы вернуть драгоценность к званому балу.

© mossoveta.ru

Спектакль сопровождается красивыми музыкальными партиями и танцевальными номерами — специально для постановки последних был приглашён известный хореограф Егор Дружинин. Любители романа также оценят художественное оформление сцены и шикарные наряды главных героев, которые ещё больше погрузят в атмосферу Франции времен Людовика XIII.

Приобрести билеты можно здесь.

Что послушать

Концерт к 90-летию Анны Герман в храме Христа Спасителя

14 февраля в Зале Церковных соборов храма Христа Спасителя в рамках музыкального проекта «Имена на все времена» состоится концерт, посвящённый 90-летию со дня рождения всемирно известной певицы Анны Герман. Свою творческую карьеру советская артистка немецко-голландского происхождения начала в польском Вроцлаве в начале 1960 годов. Обладающая исключительным колоратурным сопрано, Герман много раз становилась лауреатом музыкальных фестивалей в Монте-Карло, Сан-Ремо, Неаполе, Каннах и других городах.

© Рыбаков/РИА Новости

На счету певицы — сотни музыкальных произведений, в числе которых знаменитые «Эхо любви», «Надежда», «Город влюблённых», «Когда цвели сады». Во время концерта артисты из разных стран в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Full Sound Band под руководством дирижёра Евгения Олейникова исполнят эти и другие песни Герман. Также зрители увидят уникальные фото и видеоматериалы с выступлений легенды.

Приобрести билеты можно здесь.

Концерт «Небылицы в лицах»

15 февраля в музыкальном зале «Музыкальная квартира на Тверской» пройдёт необычное представление, посвящённое русской сказке. Перед гостями выступит фольклорный Ансамбль Дмитрия Покровского. Он был создан советским музыкантом и композитором, исследователем русского фольклора Дмитрием Покровским в 1973 году.

© Страница Ансамбля Дмитрия Покровского в VK

Артисты разыграют перед зрителями музыкальный спектакль с песнями-прибаутками, сказками, потешками, небылицами, частушками. Облачившись в яркие наряды, они оживят сказочных персонажей, например Бабу-Ягу, Ивана-царевича или Кощея Бессмертного. Также будут исполнены песни из циклов «Воспоминания о моём детстве», «Прибаутки», фрагменты музыкального произведения «Байки» Игоря Стравинского.

Приобрести билеты можно на сайте.

Где погулять

Выставка цветов «Репетиция весны» в «Аптекарском огороде»

14 февраля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартует традиционная масштабная выставка, посвящённая наступлению весны, «Репетиция весны». Тема этого года — таинственные сады Самарканда и Бухары. Гости увидят, как на два месяца раньше срока расцветают 10 тысяч тюльпанов, а также нарциссы, крокусы, гиацинты, груши, луки, сливы, сирень, яблони, вишня, сакура, магнолии, миндаль, форзиции, рябчики, пролески и многие другие растения.

© hortus.msu.ru

Как отмечается на сайте «Аптекарского огорода», секрет раннего цветения — в особой технологии «выгонки»: луковицам создают специальные условия, которые будят их раньше времени. Среди изюминок выставки — гибридные сорта тюльпанов, которые пахнут арбузом, карамелью или яблоками. Это обязательно стоит увидеть и почувствовать.

Продлится выставка до 9 марта. Приобрести билеты можно на сайте «Аптекарского огорода» или в кассе на месте.

10 фильмов, которые сняли по мотивам сказок и мультфильмов