«Комментируй это»: разбираем романтическую комедию с Александром Петровым

В российском прокате можно посмотреть романтическую комедию «Комментируй это» с Александром Петровым, Юлией Хлыниной и Тихоном Жизневским в главных ролях. В центре сюжета — история семейной пары на грани развода, которая соглашается на экспериментальный метод терапии. На протяжении месяца с ними будет жить Комментатор — человек, вслух проговаривающий их мысли и чувства. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился фильм.

О чём сюжет

Катя (Юлия Хлынина) и Ваня (Александр Петров) недавно отметили важную дату — 15 лет брака. Пара вместе воспитывает двух чудесных дочек. Но в семейной жизни далеко не всё гладко. Между супругами давно зреет конфликт. Катя злится на мужа за излишне инфантильное поведение и постоянные гулянки. Ваня же и не думает меняться. Мужчину всё устраивает. Некогда здоровые отношения дали трещину, и лишь старые видеозаписи в семейном архиве напоминают о том, как счастливы они были 15 лет назад.

Однажды после очередного корпоратива нетрезвый Ваня вернулся домой уже засветло. Между парой состоялся диалог, в ходе которого выяснилось, что он изменил жене с коллегой Олесей (Марго Адаева). Так ли это на самом деле, неизвестно. Мужчина и сам не помнит, как оказался в постели с сослуживицей. Но терпение Кати лопнуло. Она решительно настроена требовать развода.

В кабинете судебного психолога (Ирина Горбачёва) пара нехотя соглашается на экспериментальный метод терапии. На протяжении месяца вместе с ними будет жить Комментатор (Тихон Жизневский) — высокий мужчина в деловом костюме-тройке, задача которого — вслух проговаривать чувства и эмоции супругов. Теперь Комментатор бродит за Катей и Ваней по пятам, постоянно ставя их в неловкое положение перед знакомыми и начальством. Далеко не факт, что экстраординарный подход сработает и паре удастся сохранить отношения.

Кто работал над картиной

Режиссёром и одной из сценаристок фильма выступила Юлия Трофимова — автор трогательного романа взросления «Страна Саша» с Марком Эйдельштейном и Марией Мацель в главных ролях. По признанию постановщицы, идею сценария «Комментируй это» она вынашивала восемь лет. В 2018 году Трофимова сняла короткометражный фильм «Комментатор». В центре сюжета была история офисного клерка Дэйва (Кайл Уолтерс), который решил поучаствовать в психологическом эксперименте. За ним по пятам следовал мужчина в костюме, комментирующий его мысли вслух. Но метод лечения быстро обернулся провалом. Примеру Дэйва последовали все коллеги, из-за чего офисное пространство стало напоминать кошмарный сон, в котором оглушающая какофония не утихает ни на минуту.

Спустя годы Трофимова вновь вернулась к хорошо знакомой истории. Из короткометражного фильма в «Комментируй это» перекочевала не только сюжетная коллизия, но и отдельные скетчи. Герой Тихона Жизневского точно так же проговаривает мнение Вани о его боссе (Сергей Бурунов) во время делового собрания. Ранее работавшие вместе над «Полицейским с Рублёвки» Петров и Бурунов по традиции органично смотрятся в кадре. На их взаимодействии друг с другом строится львиная доля удачного юмора.

Плюсы и минусы фильма

Но не только почти отеческие отношения Вани с боссом можно отнести к плюсам фильма. Важнейшим достоинством картины оказался сам Комментатор в исполнении Тихона Жизневского. Благодаря актёрской пластике и харизме артиста молчаливый мужчина в строгом костюме оказывается главным комедийным персонажем фильма. Комментатор не только озвучивает все — зачастую крайне неуместные — мысли главных героев, но ещё и покоряет танцпол, а после прекращения работы готов рвануть вместе с Ваней в караоке вовсю горланить трек Hi-Fi.

К тому же «Комментируй это» удачно вписывается в тренд на переосмысление конвенциональных ромкомов. В прошлом году студия А24 выпустила сразу две романтические комедии («Материалистка», «Вечность»), которые с разной степенью успешности пытались экспериментировать с классическими жанровыми тропами. Для российского кино ревизионистский взгляд на ромкомы тоже не в новинку.

За последние несколько лет на экраны вышли: «По любви», «Туда», «Олень» и «Сводишь с ума». Каждая из картин пересматривала привычные мелодраматические конструкции. «По любви» оказался камерной драмой, всё действие которой разворачивалось в лифте. «Туда» успешно поженил между собой фильм-путешествие и историю о сближении двух одиноких сердец. А «Олень» и «Сводишь с ума» и вовсе ступали на территорию фэнтези и научной фантастики соответственно.

«Комментируй это» не пытается удивить зрителей жанровой полифонией, вместо этого предлагая немного сместить акценты во взаимоотношениях персонажей. Катя и Ваня до сих пор любят друг друга, но порой сохранить любовь оказывается сложнее, чем её найти.

Стоит ли смотреть

«Комментируй это» может порадовать всех любителей классических ромкомов. В последние годы жанр становится вновь востребованным массовым зрителем. Измученному пандемией и напряжённой геополитической обстановкой обществу порой необходима сладкая пилюля, которая сможет отвлечь от окружающего безумия. Кому, как не ромкому — жанру, которому неизменно свойственен счастливый конец, — удастся лучше справиться с этим?

Но «Комментируй это» может не только растрогать зрителей, но и в очередной раз напомнить всем, что залог здоровых отношений — это разговоры по душам с возлюбленным, а не утаивание своих чувств и переживаний друг от друга. В таком случае и никакой Комментатор не потребуется.

