«Убежище»: разбираем новый боевик с Джейсоном Стэйтемом

В российском прокате стартовал криминальный боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. В центре сюжета — история бывшего спецагента, которого настигает прошлое, и теперь он вынужден вновь взяться за оружие. Автор «Рамблера» рассказывает, почему «Убежище» с большой долей вероятности понравится поклонникам Джейсона Стэйтема, но оставит равнодушными всех остальных.

© Punch Palace Productions

О чём сюжет

Майкл Мэйсон (Стэйтем) — бывший спецагент, который состоял в секретном подразделении британской разведки «Чёрная змея». Членами группировки становились лучшие из лучших — орудия для убийств без малейших изъянов, выполняющие опасные задания. Десять лет назад Мэйсон пошёл против руководителя МИ-6 (Билл Найи), отказавшись убивать невиновного. С тех пор он укрывается от ведущих на него охоту спецагентов на острове в Шотландии. Мужчина ведёт отшельнический образ жизни, коротая дни на заброшенном маяке в компании верного пса. Еженедельно суровому островитянину провизию доставляет бывший сослуживец вместе с племянницей Джесси (Бодхи Рэй Бретнэк).

© Punch Palace Productions

Во время очередной доставки провианта начался сильный шторм, и судно мужчины пошло ко дну вместе с экипажем. Но персонажу Стэйтема не страшна сама стихия. Он, не думая, бросился в море на выручку утопающим. Но спасти удалось только девочку. Джесси серьёзно пострадала во время бури, поэтому Майклу приходится впервые за десять лет выбраться с острова и отправиться в ближайший город за лекарствами.

Благодаря программе, собирающей данные со всех камер наблюдения, МИ-6 довольно быстро удалось вычислить местонахождение бывшего спецагента. Путь на остров держат вооружённые до зубов солдаты, цель которых — ликвидировать Мэйсона и всех его близких. Но сделать это будет не так-то просто.

© Punch Palace Productions

Кто работал над фильмом

Режиссёром ленты выступил Рик Роман Во — яркий ремесленник, заработавший репутацию на старомодных боевиках. За последние годы постановщик успел поработать с Джерардом Батлером («Гренландия») и Дуэйном Джонсоном («Стукач») — одними из самых востребованных экшен-артистов эпохи. Прямо сейчас, помимо «Убежища», в прокате идёт «Гренландия 2: Миграция» — ещё один блокбастер Во.

Но лучшим фильмом режиссёра остаётся «Выстрел в пустоту» с Николаем Костером-Вальдау («Игра престолов») в главной роли. В центре сюжета фильма стояла история брокера и любящего семьянина, попавшего в тюрьму из-за вождения в нетрезвом виде со смертельным исходом. Интонационно «Выстрел в пустоту» во многом схож с «Убежищем».

© Punch Palace Productions

Персонажу Костера-Вальдау, угодившему за решётку из-за одной роковой ошибки, чтобы выжить, необходимо подстраиваться под суровые тюремные реалии и самому ступить на тропинку насилия. Майклу, несмотря на желание оставить прошлое позади, также пришлось вновь взводить курок. Сам Стэйтем не только исполнил главную роль в фильме, но и выступил одним из продюсеров.

Плюсы и минусы

Как и большинство картин с участием британского артиста, «Убежище» выделяется искусно поставленными сценами боя. Мэйсон сходится в рукопашном бою сразу с несколькими противниками, устраивает зрелищную погоню на полицейской машине, а в умении обращаться с огнестрельным оружием не уступает даже Джону Уику. Но хореография сражений, к сожалению, так и остаётся едва ли не единственным плюсом фильма.

© Punch Palace Productions

История Майкла и Джесси вторит не только всем популярным проектам о непростых взаимоотношениях своенравных подростков с суровыми мужчинами со шрамами на теле и сердце — от «Одних из нас» до «Логана», — но и фильмам с самим Стэйтемом. В 2012 году состоялась премьера криминального триллера «Защитник», в котором британский артист исполнил роль экс-полицейского, спасающего девочку из рук мафии.

Теперь же спасать подростка приходится от обезумевшего руководителя МИ-6, который приказывает ликвидировать Джесси вместе с Майклом. Герой Стэйтема вновь привязывается к своенравной девчонке, а она, в свою очередь, видит в молчаливом мужчине отеческую фигуру.

© Punch Palace Productions

Стоит ли смотреть

«Убежище» — классический боевик со Стэйтемом, как всегда подкупающий зубодробительными экшен-сценами и крайне редко — выверенной драматургией. Однако, если успели заскучать по очередной опасной миссии сурового героя, то фильм Рика Романа Во может стать приятным сюрпризом. Хорошо, что в стремительно меняющемся мире Стэйтем продолжает радовать фанатов бесхитростными, но зрелищными боевиками. Небольшая, но всё-таки стабильность.

