6 новых фильмов о любви, которые удивят даже скептиков

Посмотреть романтический фильм вдвоём — беспроигрышный способ отметить 14 февраля. Важно, чтобы картина не только соответствовала тематике праздника, но и отличалась небанальным сюжетом. «Рамблер» сделал обзор новых ромкомов 2026 года, в котором каждый найдёт наиболее интересный для себя вариант. В прокате — истории о любви, которые приходят вместе с мистическим проклятием, заставляют заниматься пельменным бизнесом или искать спасение в мире, стоящем на грани апокалипсиса.

© Amalgama Studio

Это кино о современных отношениях, где вместо идеальных пар — сложные характеры, а вместо готовых ответов — вопросы, над которыми стоит задуматься вдвоём.

«Несвятая Валентина»

Страна: Россия.

Жанр: романтическая комедия.

Премьера: 5 февраля.

Возрастной ценз (12+)

Новая романтическая комедия от режиссёра Андрея Пантелеева, главную роль в которой исполнила Анастасия Красовская, известная по роли милиционера в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Её героиня Валентина работает в цветочном магазине и относится к любви скептически. Всё меняется, когда у неё появляется странная «аллергия»: при виде влюблённых пар девушка начинает чихать, а люди вокруг ссорятся и расстаются.

Под угрозой оказываются даже её близкие люди. Чтобы исправить ситуацию, Валентина вместе со своим лучшим другом Ромой (Глеб Калюжный) начинает расследование этой мистической проблемы.

Как отмечал ранее Андрей Пантелеев, картина должна показать Москву глазами молодых людей — динамичным и современным мегаполисом, в котором всё же есть место для романтики. При этом она также должна помочь с ответом на вопрос: является ли любовь проклятием или всё же даром?

© Феникс Синема

«Равиоли Оли»

Страна: Россия.

Жанр: комедия.

Премьера: 5 февраля.

Возрастной ценз: 16+

Дебютная главная роль в полном метре для Ольги Бузовой, которую снял режиссёр Андрей Никифоров. Бузова играет саму себя — звезду шоу-бизнеса, которая строит планы на совместную жизнь с импозантным немцем Генрихом (Вольфганг Черни). Певица планирует купить квартиру, но по совету возлюбленного вкладывает все средства в перспективный, как ей кажется, пельменный завод в провинциальном городке Нижние Теплышки.

Её мечты рушатся, когда Генрих внезапно исчезает вместе с деньгами. Не привыкшая отступать, Ольга сама отправляется на завод, чтобы вернуть свои сбережения, распродав оставшееся оборудование.

Лента создана в первую очередь для поклонников артистки. Юмор построен на отсылках к её публичной биографии, личной жизни и образам в медиа. Поэтому для полного понимания шуток желательно знать биографию поп-звезды. Фильм также щедро сдобрен популярными музыкальными хитами Бузовой.

© МайВэйСтудия, ТНТ

«Счастлив, когда ты нет»

Страна: Россия.

Жанр: комедия, мелодрама.

Премьера: 12 февраля.

Возрастной ценз (18+)

Работа режиссёра Игоря Марченко, победившая в конкурсе полнометражных дебютов на фестивале «Короче». Картина исследует жизнь современных миллениалов, привыкших отдавать приоритет карьере и заполнять внутреннюю пустоту случайными знакомствами и достигаторством.

Герои фильма — пара тезок по имени Евгений и Евгения. Оба обладают сложными характерами и сложностями в личной жизни: он влюблён в невесту лучшего друга, а она спит со своим начальником. Их случайная встреча на вечеринке мгновенно вызывает взаимную антипатию, но дело всё же доходит до постели. После этого их отношения становятся ещё запутаннее, и они вынуждены искать ответ на вопрос: можно ли быть счастливым с тем, кто тебя бесит?

© А-10 Студия

«Виновата любовь

Страна: Канада.

Жанр: мелодрама, комедия.

Премьера: 12 февраля.

Возрастной ценз (16+)

Первое полнометражное кино режиссёра Жозе Авелино Жиль Корбетт Лоренсо, до этого известного по короткометражкам и клипам. Картина представляет собой современную адаптацию классического романа Гёте «Страдания юного Вертера».

Очаровательный и жизнерадостный Вертер с первого взгляда влюбляется в Шарлотту и готов на всё, чтобы добиться её расположения. Единственное препятствие: девушка уже помолвлена с другим. В отличие от трагического финала оригинала, создатели предлагают более психологическую и ироничную трактовку. Юмор здесь строится на тонком наблюдении за попытками современного человека сохранить высокие чувства в мире, который этому не способствует.

© Ashland Hill Media Finance

«Первая»

Страна: Россия.

Жанр: драма.

Премьера: 12 февраля.

Возрастной ценз: 16+

Ещё один режиссёрский дебют в полном метре. Картина Ани Харичевой исследует эмоциональный опыт первой любви и взросления. Главный герой — Паша, зумер с «замороженными» чувствами, который бесцельно существует между ночным клубом, доставшимся от родителей, и растущими долгами. Его жизнь переворачивает встреча с Алисой — яркой и импульсивной девушкой, которая становится первым человеком, сумевшим пробить его защиту. Она втягивает Пашу в вихрь болезненных переживаний первой любви, которая ставит под сомнение весь привычный уклад его жизни.

Как отмечает режиссёр, она снимала терапевтическую картину для тех, кто испытывает боль первых сильных чувств. Для исполнительницы главной роли Ирины Новиченко эта работа также стала дебютом в большом кино.

© Amalgama Studio

«Любовный апокалипсис»

Страна: Канада.

Жанр: мелодрама, комедия.

Премьера: 19 февраля.

Возрастной ценз (18+)

Картина канадского режиссёра Энн Эмон была представлена в секции «Двухнедельник режиссёров» во время 78-го Каннского кинофестиваля. В центре сюжета — Адам, владелец питомника, который страдает от депрессии и тревоги на фоне изменений климата. Надежду ему возвращает голос Тины, сотрудницы службы поддержки, помогающей настроить терапевтическую солнечную лампу. Успокаивающее действие её голоса оказывается настолько сильным, что Адам решает отправиться на поиски незнакомки, чтобы встретиться с ней лицом к лицу.

Лента поднимает темы противоборства любви и смерти, а также пороков современного общества. Визуальные эффекты картины не просто создают атмосферу разрушенного мира, но и служат для передачи сложных эмоциональных состояний героев, балансирующих между личными чувствами и всеобщим хаосом.

© Metafilms

«Равиоли Оли»: рецензия и мнение о новой комедии с Ольгой Бузовой в главной роли