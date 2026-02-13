«Горничная» собрала миллиард, Флэнаган экранизирует Кинга — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений этой недели, которые вы могли пропустить.

© Hidden Pictures

Кадр из фильма «Горничная»

Фильм «Горничная» собрала миллиард в российском прокате

Американский триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред в главных ролях за месяц проката в России заработал больше миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой аналитической информационной системы Фонда кино (ЕАИС). Согласно платформе только в день премьеры (8 января) картина заработала почти 37 миллионов рублей, а за первый уик-энд (8–11 января) — 132 миллиона рублей.

Действие триллера разворачивается в шикарном особняке. Молодая девушка Милли (Сидни Суини) устраивается работать горничной к богатой паре Нине (Аманда Сайфред) и Эндрю (Брэндон Скленар). Поначалу всё идёт хорошо, но постепенно девушка понимает, что в доме происходят странные вещи, а кажущиеся на первый взгляд милыми хозяева скрывают страшную тайну.

Как сообщало в начале января американское издание Variety, снявшая триллер компания Lionsgate начала работу над продолжением «Горничной». Руководитель Lionsgate Адам Фогельсон, чьи слова приводило издание, говорил, что такое решение приняли в связи с бурной реакцией социального сообщества и исходя из глобальных зарубежных кассовых сборов (в мировой прокат фильм вышел 16 декабря и всего за две недели собрал более 133 миллионов долларов).

В Москве выставили на торги рукопись XVI века стоимостью 1,4 миллиона рублей

Московский аукционный дом «Литфонд» выставил на торги уникальную рукопись третьей четверти XVI века — полугодовой Пролог на сентябрь — февраль. Это древнерусская богослужебно-учительная книга, содержащая жития святых, поучения и притчи, обычно её разделяли на два тома по полгода: «сентябрь — февраль» и «март — август». Объём памятника превышает 1100 страниц. Стартовая цена — 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.

© Telegram-канал аукционного дома «Литфонд»

Как отметили в аукционном доме, экземпляр выполнен профессиональным шрифтом двумя почерками на церковнославянском языке. Украшением рукописи служат киноварные (выделенные красным цветом) заголовки, изящные инициалы и вязь. Особую научную ценность рукописи также придаёт включённое в состав «Хождение Апостола Андрея на Русь».

Среди других лотов — рукописный сборник середины XVIII века, который содержит полный список знаменитой «Соловецкой челобитной» 1667 года, адресованной царю Алексею Михайловичу. Начальная цена — 450 тысяч рублей. Также со стоимостью 100 тысяч рублей на торги выставлен сборник, включающий «Страсти Христовы», «Сказание о Владимирской иконе Богоматери» и «Космографию» (Хронограф), описывающую Скифию, Россию, Золотую Орду, европейские и балканские земли.

Древнюю копию утраченной картины Микеланджело впервые выставили в Эрмитаже

В санкт-петербургском Эрмитаже впервые представили публике редкую копию утраченной картины Микеланджело «Леда и лебедь». Полотно из частной коллекции, созданное современниками мастера в XVI веке, выставлено в Итальянском кабинете Нового Эрмитажа. Посмотреть на неё можно до 26 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Эрмитажа.

© Общественное достояние

Оригинал картины был написан Микеланджело в 1529–1530 годах для герцога Феррарского, но достался ученику Микеланджело, который увёз работу во Францию. В центре сюжета — любовный союз бога Юпитера и супруги спартанского царя Тиндарея Леды. Картина произвела сенсацию при дворе, но в конце XVI — начале XVII века исчезла, говорится на сайте.

Обнаруженная в частном собрании копия прошла исследования в лабораториях Петербурга, Москвы и Лондона, а затем реставрацию. Как сообщается на сайте Эрмитажа, эта копия шедевра является самой крупной из сохранившихся и максимально близкой к оригиналу. Высокая детализация сближает её с гравюрой Корнелиса Боса, который, вероятно, видел подлинник. Итоги исследований также представлены на выставке.

Бритни Спирс продала права на музыку за 200 миллионов долларов

Популярная американская певица Бритни Спирс продала права на весь свой музыкальный каталог, включая суперхиты «…Baby One More Time» и «Toxic», частной музыкальной компания Primary Wave. По данным американского издания NBC, сумма сделки оценивается примерно в 200 миллионов долларов.

© Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Как сообщает издание, контракт был подписан ещё 30 декабря 2025 года. При этом компания Primary Wave, работающая на рынке с 2006 года, уже управляет наследием Боба Марли, Принса, Уитни Хьюстон, Стиви Никс, Aerosmith и The Doors.

Продажа прав на каталог означает, что покупающая компания начинает владеть всем наследием артиста и может распоряжаться им по своему усмотрению, получая дивиденды: роялти от прослушиваний, лицензирования в кино и рекламе и так далее. Как отмечает Афиша Daily, за последние годы свои каталоги разным компаниям продали Стинг и Боб Дилан. Sony закрыли сделку с Pink Floyd на 400 миллионов долларов, а права на музыку Queen обошлись компании в рекордные 1,27 миллиарда долларов.

Майк Флэнаган снимет новую экранизацию произведения Стивена Кинга «Мгла»

Известный режиссёр, мастер ужасов Майк Флэнаган снимет новую экранизацию произведения Стивена Кинга «Мгла». Об этом сообщает американское издание Deadline. Флэнаган также возьмёт на себя продюсерские функции — проект реализует его студия Red Room при участии продюсеров Гэри Барбера, Криса Стоуна и Тайлера Томпсона. Другие подробности пока не раскрываются.

© Kike RincÃƒÂ³N/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Повесть «Мгла» (или «Туман») была выпущена Кингом в 1980 году в антологии «Тёмные силы». Сюжет разворачивается в тихом городке Мэн, который внезапно накрывает аномальный туман со смертоносными монстрами. Горожане, заблокированные в супермаркете, пытаются выжить, но стремительно нарастающая паника и внутренние конфликты превращают убежище в ловушку.

Первая экранизация «Мглы» вышла на экраны в 2007 году. Режиссёром выступил Фрэнк Дарабонт. При бюджете в 18 миллионов долларов, по данным Кинопоиска, картина заработала в мировом прокате 57,2 миллиона долларов и была высоко оценена критиками. В 2017 году появился одноимённый сериал Гая Ферленда и Ника Мерфи. В международном рейтинге IMDB фильм имеет оценку всего 5,2 балла (из 10 118 оценок только 30 000 положительные).

Сам Майк Флэнаган далеко не первый раз экранизирует романы и повести Кинга. За его плечами — «Игра Джеральда» (2017), «Доктор Сон» (2019), «Жизнь Чака» (2024). Сейчас режиссёр также работает над сериальной версией «Кэрри» для Prime Video, сообщает Deadline.

Названы 10 самых популярных сериалов 2025 года