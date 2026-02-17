Слово в слово: что не так с новой экранизацией «Сказка о царе Салтане»

В кинотеатрах идёт экранизация одноимённого произведения Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о царе Салтане». Режиссёром адаптации выступил Сарик Андреасян, а главные роли исполнили Павел Прилучный и Лиза Моряк. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился фильм.

О чём сюжет

Адаптация дословно следует оригинальному произведению Пушкина. Три девицы: Аннушка (Лиза Моряк), Дуня (Валерия Богданова) и Маня (Алиса Стасюк) под окном пряли поздно вечером. В надежде скрасить скуку девушки предаются мечтам, рассуждая о том, что каждая из них сделала бы в первую очередь, будь она царицей. Пока Маня и Дуня желают закатить пир и наткать полотна на весь мир, третья желает родить царю-батюшке (Павел Прилучный) сына-богатыря, что лишь вызывает смех у собеседниц. Самодержец подслушал диалог девушек, после чего решил жениться на Аннушке. Вместе с возлюбленной во дворец пришлось взять её мачеху (Ольга Тумайкина) и двух сводных сестёр, замышляющих козни против жены государя.

Из-за войны с басурманами царю Салтану приходится покинуть королевство и беременную жену. Аннушка родила правителю обещанного сына Гвидона (Алексей Онежен), который «растёт не по дням, а по часам». Из зависти мачеха вместе с Маней и Дуней подменили письмо у гонца, который должен был доставить его отцу. Поэтому вместо радостной вести властитель узнаёт, что «родила царица в ночь не то сына, не то дочь; не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку».

В ответ Салтан обещает немедля вернуться и лично решить судьбу ребёнка. Но хитрой мачехе удалось перехватить и это письмо. Обманом она заставляет бояр «и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вод». Вопреки ожиданиям злодейки Аннушка с сыном не только выжили, но и стали править на острове. А Салтан всё это время продолжает тосковать по супруге и наследнику. Прежде чем Гвидон и отец встретятся, зрители увидят и чудо-белку, грызущую орехи: «ядра — чистый изумруд», и 33 богатыря, и даже чудесную Царевну-Лебедь (Алиса Кот).

Кто работал над фильмом

«Сказка о царе Салтане» — уже вторая игровая экранизация произведения Пушкина (помимо лайв-экшен-адаптации, было и два советских мультфильма — в 1943 и в 1984 годах). В 1966 году состоялась премьера художественного фильма «Сказка о царе Салтане» Александра Птушко. Спустя 60 лет на экраны выходит новая адаптация хорошо знакомой сказки. Режиссёром фильма выступил Сарик Андреасян, ранее уже обращавшийся к литературному наследию светила русской поэзии. В 2024 году состоялась премьера «Онегина», роли в котором также исполнили Лиза Моряк и Ольга Тумайкина, перекочевавшие вместе с режиссёром в новый проект по произведению Пушкина.

Для Андреасяна «Сказка о царе Салтане» стала уже вторым фильмом за календарный год. В январе в кинотеатрах можно было посмотреть «Простоквашино», одну из главных ролей в котором также исполнил Павел Прилучный. Поэтому над «Салтаном» режиссёр работал не только с постоянной съёмочной группой, но и с хорошо знакомыми актёрами.

Плюсы и минусы фильма

В новой экранизации, как и в фильме «Простоквашино», режиссёр дословно пересказывает первоисточник и максимально удаляется от реальности в мир фантазий. Во вселенной «Сказки о Салтане» всегда светит солнце, все желания исполняются, стоит их просто озвучить прекрасному лебедю. А строившие козни против Аннушки и Гвидона мачеха и сёстры не понесут никакого наказания за совершённые злодеяния. В фильме сложно отыскать реальные социальные проблемы. Разве что линия отчаянно жаждущего внимания отца Гвидона отдалённо напоминает репрезентацию непростых отношений детей и родителей. Но не стоит ждать от сказки необычных визуальных и художественных решений.

Самые маленькие зрители, вероятно, умилятся чудо-белке и превращающемуся то в комара, то в муху, то в шмеля Гвидону. Взрослые же могут с интересом рассматривать красочные костюмы персонажей, но в остальном могут попросту заскучать при просмотре.

Стоит ли смотреть

Детям (проект ориентирован на аудиторию 6+) новый фильм понравится благодаря обилию красочных костюмов и незатейливому сюжету. А искушенных зрителей «Сказка о царе Салтане» вряд ли впечатлит. Аннушка в фильме почти не произносит реплик и спешно отходит на второй план после рождения Гвидона, а прекрасная Царевна-Лебедь лишь исполняет мечты молодого царевича, который однажды спас её от лап коршуна. Оригинальному произведению Пушкина исполнилось уже 195 лет, но лучшей экранизацией всё ещё остаётся мультфильм 1984 года.

