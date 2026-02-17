«Счастлив, когда ты нет»: разбираем необычный ромком с Сашей Бортич

В российском прокате идёт романтическая комедия «Счастлив, когда ты нет». В центре сюжета — история двух тридцатилетних людей, которые не умеют говорить о своих чувствах без язвительности и сарказма. Режиссёром картины выступил дебютант Игорь Марченко. Автор «Рамблера» рассказывает, почему «Счастлив, когда ты нет» лучше смотреть со своей второй половинкой.

© LOOKFILM

О чём сюжет

На одной из шумных тусовок Женя (Гоша Токаев) знакомится с Женей (Саша Бортич). Он — тридцатилетний одиночка, который спит днями напролёт, ведёт беспорядочную сексуальную жизнь и ходит с вечно кислой миной на лице. Несколько лет назад мужчина вложился в преуспевающее предприятие товарища, поэтому теперь беззаботно живёт на проценты от успешного бизнеса.

Она работает в издательстве, вечно опаздывает и не сдаёт материалы вовремя. Девушка спит со своим боссом (Антон Момот), поэтому ей многое сходит с рук. Они — два несчастных миллениала, которые не умеют проявлять свои эмоции и в результате отталкивают окружающих людей.

© LOOKFILM

Стоит ли смотреть фильм «Простоквашино» 2026 года: обзор, отзывы и критика

Нежность и хрупкость герои прячут за бесконечными колкостями. Обменявшись при знакомстве обоюдными оскорблениями, ребята провели ночь вместе. Оба страшно боятся привязываться к кому-то и быть уязвимыми. Поэтому, лёжа в кровати, они пообещали друг другу, что это была их первая и последняя встреча. Но забыть ночь оказывается непросто, но признаваться друг другу в чувствах они не намерены тоже. Так что вместо конфетно-букетного периода героев ждут настоящие эмоциональные качели.

Кто работал над фильмом

Режиссёром и сценаристом ленты выступил дебютант Игорь Марченко — выпускник Московской школы кино (МШК). Среди продюсеров можно заметить Александра Плотникова и Анну Тихонову, известных по работе над «Снегом в моём дворе» Бакура Бакурадзе и «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева. Премьера ленты состоялась в рамках фестиваля «Короче», где она удостоилась награды за лучший полнометражный дебют. В прошлом году сразу несколько картин выпускников МШК были отмечены наградами на престижных фестивалях. Помимо «Счастлив, когда ты нет», можно вспомнить прогремевших на «Маяке» «Здесь был Юра» Сергея Малкина и «Картины дружеских связей» Сони Райзман.

© LOOKFILM

В центре сюжета каждого из фильмов стоит история тридцатилетних неприкаянных ребят, которые пытаются найти своё место в стремительно меняющемся мире. Все три картины объединены общей темой — молодости и взросления. Симптоматично, что сразу трое ярких дебютантов в своих лентах практически с документальной точностью выводят портрет поколения, параллельно формируя современный киноландшафт страны.

Плюсы и минусы

«Счастлив, когда ты нет» успешно деконструирует конвенциональные жанровые тропы романтической комедии. В фильме не найти сентиментальных прогулок под луной за ручку, нежных объятий и красивых речей о планах на будущее. Вместо этого: обоюдные оскорбления, громкие хлопки дверью, слёзы и разбитый нос. Герои привыкли постоянно делать больно не только близким, но в первую очередь самим себе. Насмотревшись на несчастье людей вокруг, и он, и она попросту боятся открыться друг другу. Женя уверен, что «долго и счастливо» может быть лишь в кино. Девушка с мнением тёзки не спорит.

© LOOKFILM

Неожиданно вспыхнувшие чувства для них становятся одновременно чудом и проклятием. Чудо, что каждый из них смог найти родственную душу, которая понимает тебя с полуслова. Проклятие же, что теперь им предстоит открыться друг другу, а значит, почувствовать себя уязвимыми. Привыкшим на протяжении многих лет прятать нежные чувства за непробиваемым слоем безразличия ребятам сделать первый шаг навстречу друг другу оказывается не так просто. Поэтому вместо «я тебя люблю» с уст срывается лишь «пусть лучше мне будет плохо с тобой, чем хорошо без тебя».

Стоит ли смотреть

«Счастлив, когда ты нет» — хулиганский ромком об уставших, саркастичных молодых москвичах, которые изо всех сил стараются оградиться от эмоциональной привязанности. В потерянных героях будет нетрудно узнать себя. А колкость диалогов и обнадёживающий (но не слишком) финал делают «Счастлив, когда ты нет» лучшим фильмом для парного просмотра. В российском кино редко встретишь настолько же дерзкую и одновременно нежную картину, которая обходит стороной все мелодраматические тропы, но при этом вселяет надежду на лучшее.

10 фильмов, которые сняли по мотивам сказок и мультфильмов