«Несвятая Валентина»: стоит ли смотреть комедию с Красовской и Калюжным

В российском прокате идёт фильм «Несвятая Валентина» о молодой девушке, которая работает в цветочном магазине и страдает аллергией на любовь. Главные роли в комедии исполнили восходящие звёзды российского кино Анастасия Красовская и Глеб Калюжный, а режиссёрское кресло занял Андрей Пантелеев. Автор «Рамблера» рассказывает о новинке проката, которая активно продвигает простую истину: любовь — лучшее лекарство от всех болезней.

© Phoenix Cinema

О чём сюжет

Рыжеволосая красавица Валентина (Анастасия Красовская) работает в цветочном магазине в центре Москвы, живёт в подаренной мамой (Елена Валюшкина) квартире и открыто высмеивает романтические порывы окружающих. Несмотря на то что Валентина целыми днями составляет букеты для влюблённых (а может, именно поэтому), девушка скептически относится к проявлению чувств и морщится при виде целующихся парочек. К рыжеволосой девушке то и дело пристают коллеги и посетители соседней кофейни, но для Валентины их ухаживания лишь очередной повод для саркастических шуток.

Жизнь Валентины меняется, когда после несчастного случая на набережной она вдруг приобретает аллергию на любовь. Если раньше романтика вызывала у героини лишь презрительное «фу», теперь она одним чихом разлучает каждую влюблённую парочку на своём пути. Сперва необычный дар удивляет девушку, но вскоре она осознаёт масштаб его последствий: из-за чихания Валентины расстаются не только случайные прохожие, но и самые близкие ей люди.

Теперь, чтобы остановить проклятие и примирить всех влюблённых, главной героине необходимо совершить колдовской обряд, спастись от преследования полиции и открыть собственное сердце. Во всём этом Валентине поможет друг детства Рома (Глеб Калюжный), чьё признание в любви девушка сгоряча отвергла много лет назад.

Как сделан фильм

© Phoenix Cinema

Пожалуй, самое интересное в комедии Андрея Пантелеева — идея выстроить сюжет фильма вокруг Дня святого Валентина. Существуют сотни праздничных картин, посвящённых Рождеству, Новому году и Дню благодарения, но 14 февраля даже в англоязычных фильмах фигурирует редко. Конечно, в России День всех влюблённых отмечают немногие, но ведь главные герои «Несвятой Валентины» — флористы, а уж они на этом празднике зарабатывают прилично.

К сильным сторонам картины можно отнести также подбор актёров, в особенности это касается главного дуэта. Анастасия Красовская и Глеб Калюжный органично смотрятся в комедийном амплуа, при этом между актёрами даже возникает мало-мальская химия. После героического пафоса, который актёр демонстрировал в спортивной драме «Первый на Олимпе», приятно видеть Калюжного в роли харизматичного экстраверта. Красовская, в свою очередь, перевоплотилась в циничную стерву при помощи огненно-рыжего парика и снисходительных ухмылок.

Сюжет же «Несвятой Валентины» можно легко предугадать: с первых минут очевидно, чем закончится сказка об Иванушке-дурачке и столичной Несмеяне. Зрители уже видели таких героинь, которые путают презрение к любви с самодостаточностью. Взять хотя бы карьеристку Аманду Вудс, сыгранную Кэмерон Диас в «Отпуске по обмену», или Дакоту Джонсон в недавней «Материалистке». Разумеется, именно эти женщины, способные взглянуть на романтику свысока, в финале открывают в себе способность любить по-настоящему.

Кстати, с фильмом Селин Сон у «Несвятой Валентины» есть ещё одно важное сходство: обе картины, формально критикуя современные отношения, на деле оказываются наивными сказками со счастливым финалом. Как и «Материалистка», фильм Пантелеева сперва высмеивает голливудские ромкомы, а потом сам встаёт с ними в один ряд.

Стоит ли смотреть «Несвятую Валентину»

© Phoenix Cinema

День святого Валентина так редко становится главным героем российских фильмов, что картина о нём будет интересна всем причастным: и тем, кто вырезает сердечки из красного картона, и тем, кто в голос смеётся над маркетинговой хитростью наглых флористов.

Безусловно, «Несвятая Валентина» может найти отклик в сердцах одиноких людей, которым не с кем было отметить прошедший праздник влюблённых. Повторять вслед за героями сомнительные колдовские обряды не стоит, а вот научиться слушать своё сердце и смотреть на старых друзей по-новому никогда не поздно.

Наконец, романтическая комедия наверняка заинтересует зрителей, настроенных на лёгкое, позитивное и местами смешное кино о любви, в котором есть место сарказму и рафинированному счастью.

