Рецензия на комедию «Уволить Жору» с Козловским и Галустяном — стоит ли смотреть?

В российском прокате идёт комедия «Уволить Жору» с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном в главных ролях. Режиссёром выступил Марюс Вайсберг, известный по пародийным фильмам «Гитлер капут!» и «Бабушка лёгкого поведения». Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказывает о своих впечатлениях.

© Vice Films

О чём сюжет

Макс Скороходов (Козловский) — амбициозный провинциал, которому удалось построить впечатляющую карьеру в столице. Пять лет назад мужчина переехал из Орла, а уже сегодня живёт в роскошном пентхаусе, носит костюмы Brioni и встречается со знаменитой инфлюенсеркой Яной (Яна Кошкина). Стремительному взлёту Макс во многом обязан напрочь отсутствующим принципам. Он работает «увольнятором», задача которого с помощью шантажа и угроз сокращать неугодных топ-менеджеров.

Грязная работа щедро оплачивается, поэтому муки совести интересуют Скороходова в последнюю очередь. Однажды его случайно подставляет друг Саня (Станислав Ярушин), из-за которого Максим лишается работы. В надежде исправить ошибку горе-товарищ приглашает «увольнятора» к себе в ИТ-компанию на должность менеджера по управлению персоналом.

Обязанности Макса остались неизменными. Только теперь ему нужно уволить чудаковатого программиста Георгия (Галустян). Недавно Жора разработал популярную онлайн-игру, рекламу в которой хочет приобрести онлайн-казино. На кону 20 миллионов евро, но гейм-дизайнер с гиперболизированным чувством справедливости наотрез отказывается заключать сделку. Если Максу удастся найти на Жору компромат и заставить его подписать заявление по собственному желанию, то игра перейдёт в пользование компании, а сам «увольнятор» получит щедрый процент с двадцатимиллионного гонорара.

Но сделать это оказывается не так-то просто. Георгий — идеальный сотрудник, который поддерживает коллег, постоянно жертвует деньги на благотворительность и разрабатывает дейтинг-приложение для собак. Постепенно Скороходов проникается чудачествами Жоры, а после и вовсе влюбляется в его младшую сестру Алису (Наталья Бардо). Неожиданно Максим оказывается перед сложнейшим моральным выбором в своей жизни.

© Vice Films

Кто работал над картиной

Марюс Вайсберг прославился благодаря пародийным комедиям «Гитлер капут!» и «Ржевский против Наполеона». Картины не снискали критического успеха, но стали народными хитами, которые часто крутили по федеральному ТВ. Но были в карьере Вайсберга и более любопытные проекты. В 2022 году режиссёр снял голливудский ремейк «Иронии судьбы» с Эммой Робертс в главной роли. А в 2023-м на экраны вышла экзистенциальная комедия «Конец славы» с Павлом Деревянко. В это же время был сделан и «Уволить Жору», но премьера комедии задержалась на пару лет.

Компанию Козловскому в фильме составили неоднократно сотрудничавший с режиссёром Галустян («Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители», «Прабабушка лёгкого поведения. Начало»), а также супруга и постоянная актриса Вайсберга — Наталья Бардо.

Плюсы и минусы фильма

В последние годы постановщик активно пробует себя в разных жанрах. Помимо ремейка советской классики, Вайсберг снял камерный триллер «Вниз» с Егором Кридом в главной роли. Но в случае с «Уволить Жору» режиссёр вновь возвращается к истокам — комедиям с низким юмором.

В фильме неоднократно повторяются шутки про метаболизм. Яна хватается за телефон во время секса в надежде постримить интимный процесс для подписчиков. А вокабулярий Жоры состоит из фраз вроде «шпили-вили», «пердофон» и прочих непристойностей. Кажется, словно «Уволить Жору» был снят в начале 2000-х годов — во времена, когда зрительской любовью пользовались картины «Наша Russia. Яйца судьбы» и «Самый лучший фильм».

© Vice Films

Персонаж же Данилы Козловского — собирательный образ его же героев из «Дуxless’а» и «Пятницы». Идущего по головам карьериста, давно променявшего совесть на жирный чек, мы видели в картине Романа Прыгунова. Избалованного мажора, который неожиданно пересмотрел свои жизненные ориентиры, — в ленте Евгения Шелякина.

Стоит ли смотреть

Проект понравится тем, кто любит комедии без тяжёлой смысловой нагрузки. Авторы картины не концентрируются на социальных проблемах и художественном высказывании, а посвящают большую часть фильма непристойным шуткам. Но и у таких проектов найдётся свой зритель.

Один из главных плюсов комедии — Данила Козловский в главной роли. Поклонники, скучающие по его творчеству, будут рады возвращению любимого актёра в большое кино. Также проект оценят почитатели Михаила Галустяна.

Рецензия на фильм «Счастлив, когда ты нет» — современный ромком о 30-летних и их кризисах