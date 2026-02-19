«Красавица»: какой вышла драма о выживании Ленинградского зоосада в годы блокады

19 февраля в российский прокат вышла кинолента «Красавица». Новый проект рассказывает о подвиге сотрудников Ленинградского зоосада зимой 1941 года. Автор «Рамблера» — о плюсах и минусах военно-зоологического эпоса.

© Pandora Film

О чём сюжет

События разворачиваются зимой 1941 года, когда Ленинград уже находится в осаде немецко-фашистских захватчиков. Провиант жителям выдают строго по карточкам, на улицах — холод, голод, разруха и хаос. Практически ежедневно Ленинград бомбят, повсюду грохочут бомбы и стреляют зенитки.

На этом фоне решается судьба старшины Николая Светлова (Слава Копейкин). Бойца недавно демобилизовали после контузии, но он всё равно хочет вернуться на фронт. Но начальник (Виктор Добронравов) отправляет Светлова охранять «стратегический объект». Вскоре герой обнаруживает, что ему доверили охрану зоопарка — территории с обветшалым забором, ветхими конструкциями и полуголодными животными.

© Pandora Film

Теперь Светлов и другие сотрудники зоопарка вынуждены решать приземлённые, бытовые задачи. Например, обеспечение водой и кормом огромной бегемотихи Красавицы. Ежедневно с вёдрами до Невы и обратно ходит Евдокия Дашина (Юлия Пересильд), смотрительница зоопарка. Но куда чаще Светлов сталкивается с зоотехнологом Анной (Стася Милославская) — новичок ей с первых минут кажется чужеродным элементом, не способным принять уклад местной жизни.

С другими сотрудниками Светлов находит язык чуть проще — в частности, к ветеринару Мартыну Ивановичу (Виктор Сухоруков) он не раз приходит за советом. Настоящей неожиданностью становится неизвестный голос, который преследует героя всякий раз, когда он сталкивается с бегемотихой. Путём нехитрых умозаключений Светлов приходит к единственному выводу: он один, кто слышит голос Красавицы, из всех сотрудников зоопарка.

Кто работал над картиной

Режиссёром картины выступил Антон Богданов (прославился благодаря роли в криминальном сериале «Слово пацана»). «Красавица» — его четвёртый полнометражный фильм в роли постановщика. В отличие от предыдущих работ более мейнстримного, комедийного характера «Красавица» — сложнопостановочная картина, которая требует деликатного отношения к памятным, реальным событиям.

© Pandora Film

Над сценарием Богданов работал вместе с командой авторов: Александра Ильина («Одна дома 3»), Артём Михайлов («Ледяной демон»), Дмитрий Пинчуков («Девятаев»). Создатели рассказывали, что провели немало времени в архивах Ленинградского зоопарка и Музея обороны и блокады Ленинграда. История Евдокии Дашиной, которая носит воду из Невы для бегемота, интегрирована в кино практически дословно.

Плюсы картины

«Красавица» не пытается заигрывать с жанрами и прыгнуть выше головы. Авторы фильма чётко понимают, что представляют на суд зрителей камерное кино о человечности и гуманизме в ужасающих обстоятельствах.

Все актёры чётко на своих местах, никто не перетягивает одеяло на себя, в том числе и бегемотиха, «говорящая» голосом актрисы Марии Ароновой. Актёрский состав выполнил свою работу достойно. Персонаж Славы Копейкина пытается начать новую жизнь на гражданке, но мучается от последствий контузии — именно на неё он первое время списывает голос в голове.

На первый взгляд героиня Пересильд выглядит измождённой, будто война забрала у неё все жизненные силы и волю к жизни. Но работница зоопарка также демонстрирует невероятную стойкость, целеустремлённость и выдержку, которая остальным даже не снилась. У других актёров экранного времени меньше, но используют они его с умом — добавляют своим героям особые черты и характеристики, насколько это возможно в рамках небольшого хронометража.

© Pandora Film

Зоопарк глазами оператора Михаила Милашина («Огонь», «На острие») — закрытый мир, со своими правилами и устоями. Оно, впрочем, и понятно: времена непростые, над территорией и её обитателями 24/7 кружат «чёрные птицы» (так бегемотиха в предисловии называет бомбардировщики). Персонажей окружают снег, мешки с песком вдоль забора, преимущественно тусклый свет и полуразрушенные здания.

Авторы не показывают в картине военные действия, благодаря чему зрители могут сконцентрироваться на том, как люди и животные жили в блокаде. В кадре редкие игрушки на рождественской ёлке, тарелки с «супом» из опилок, а ещё цветное одеяло, которым пытаются согреть бегемота.

Слабые стороны

Недостаёт фильму остроты. Там, где стоило бы накалить угрозу, исходящую и от внешних сил, и от внутренних, создатели резко останавливаются и переключаются на другие действия. Например, когда разворачивается интрига, связанная с кражей продуктовых карточек, повествование резко переключается на отношения Светлова и Анны.

Графические эффекты «Красавицы» не впечатляют. Картинка блёклая, взрывы бомб выглядят искусственными. В некоторых эпизодах это мешает поверить в историю. От любых намёков на физический, телесный ужас и разрушения Ленинграда авторы дистанцируются.

Характерам злодеев, которые появляются ближе к финалу картины, не хватает глубины. Из-за этого зрителю сложно понять их мотивацию. Антагонисты, которым противостоят Светлов и его команда, выглядят однобокими негодяями. Так, фильм превращается в классическую драму о столкновении людей с нелюдями, белого и чёрного, лишая кино всяких намёков на загадочность и неоднозначность.

© Pandora Film

Стоит ли смотреть

«Красавица» — трогательная попытка рассказать о чудесном спасении бегемота в тяжелейших условиях. Фильм сделан с уважением к реальным деталям истории и её прототипам. Он понравится тем, кто любит историческое кино и картины, где животные — главные действующие персонажи.

«Красавица» обращает внимание детей и подростков на увлекательную историю о человеческой доблести, отваге и храбрости сотрудников Ленинградского зоопарка. При этом картине не хватает живой и смелой драматургии, с помощью которой эту историю можно было бы рассказать более впечатляюще.

Рецензия на фильм «Сказка о царе Салтане»: разбираем сюжет и работу режиссёра Сарика Андреасяна