Ефремов вернётся в кино, Ремарк возглавил топ классиков — хорошие новости недели

Названы самые популярные зарубежные и отечественные классики

Эрих Мария Ремарк, Мария Корелли и Джек Лондон стали самыми читаемыми зарубежными классиками 2025 года, а Фёдор Достоевский, Михаил Булгаков и Лев Толстой — самыми читаемыми отечественными классиками. К такому выводу пришли крупнейшие российские издательства — «Эксмо», АСТ и «Азбука», — проанализировав продажи классики за 2024–2025 годы, итоги представлены в общем пресс-релизе (имеется в распоряжении «Рамблера»).

Эрих Мария Ремарк

Как сообщается в пресс-релизе, в сегменте классической зарубежной литературы сразу шесть авторов и двенадцать произведений продемонстрировали рост продаж более чем на 10 процентов. Настоящим открытием года стала английская писательница Мария Корелли. Её роман «Скорбь Сатаны» показал феноменальную динамику: продажи взлетели на 228 процентов по сравнению с 2024 годом, что обеспечило книге первое место в рейтинге произведений («1984» Джорджа Оруэлла и «Грозовой перевал» Эмили Бронте заняли вторую и третью позиции соответственно). Сама Корелли заняла вторую строчку в топе авторов с ростом 248 процентов, уступив лишь Ремарку. Замкнул тройку Джек Лондон.

В сегменте русской классической литературы высокую позитивную динамику (больше 10 процентов) показали 11 писателей и 12 произведений. Например, на 67% увеличились продажи книг Бориса Васильева, а его повесть «А зори здесь тихие...» прибавила 37% по сравнению с 2024 годом. Михаил Шолохов показывает уверенный рост благодаря повести «Судьба человека» — её продажи увеличились в 1,5 раза. На 20% увеличился интерес к творчеству Александра Куприна и особенно его произведению «Яма», продажи которого увеличились почти вдвое. Также почти вдвое вырос интерес к творчеству Владимира Гиляровского.

При этом Фёдор Достоевский, Михаил Булгаков и Лев Толстой хоть и сохранили лидерство в сегменте отечественных классиков, как и в прошлом году возглавив рейтинг, продажи их произведений снизились от 15 до 23% год к году. Единственная книга в этой группе с положительной динамикой — роман Достоевского «Игрок» (+13,6 процента). Самыми же продаваемыми отечественными произведениями в 2025 году стали «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского и «Мёртвые души» Николая Гоголя.

Бахрушинский музей откроет три обновленных филиала в этом году

Бахрушинский театральный музей в 2026 году готовит к открытию три обновленных филиала, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора музея Кристину Трубинову. По её словам, на сегодня уже завершена реставрация на всех объектах: Музее-квартире Мейерхольда, Доме-музее Островского и Музее-студии Радиотеатра.

В усадьбе Островского воссоздали детские комнаты драматурга и пространство его родителей, а во втором корпусе разместится экспозиция о его психологическом театре. В квартире Мейерхольда сохранили все мемориальные объекты, особый акцент сделали на представлении режиссёрского метода мастера. Гости увидят воссозданный кабинет и материалы к спектаклю «Маскарад», премьера которого состоялась в 1917 году в Александровском театре.

Музей-студия Радиотеатра сделает ставку на «живой опыт». Вдохновляясь архивом бывшей хозяйки квартиры, которая много лет проработала на Гостелерадио, команда воссоздала атмосферу жанра. Там появятся старинная и современная аппаратура, звукозаписывающая студия, где семьи смогут создать собственный спектакль по готовым сценариям.

Музей Мейерхольда откроется к концу весны, остальные филиалы — в конце осени 2026 года, добавила Трубинова.

Михаил Ефремов возвращается в кино

Популярный российский актёр Михаил Ефремов, после четырёх лет тюрьмы, сыграет одну из ролей в новом сериале. Как сообщил в беседе с ТАСС режиссёр проекта Сергей Кальварский, съёмки стартуют в Москве и продлятся около трёх месяцев. Работа над картиной, название которой пока держится в секрете, начнётся в скором времени. Известно, что Ефремову досталась роль положительного героя.

Михаил Ефремов в спектакле «Посади дерево», 2020 год

13 февраля актёр появился перед публикой на предпремьерном показе психологического спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», его партнёршей выступила Анна Михалкова. Публика и театральное сообщество тепло приняли артиста, а Михалков говорил, что актёр многое переосмыслил после заключения, писал РБК.

Официальная премьера постановки запланирована на 25 и 26 марта.

В июне 2020 года Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии в центре Москвы: в состоянии алкогольного опьянения он пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель грузового автомобиля Сергей Захаров скончался от полученных травм. Первоначально актёра приговорили к восьми годам колонии, но позже срок сократили до 7,5 года с учётом возмещения морального ущерба. В апреле 2025 года Ефремов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) за примерное поведение.

Поезд в честь китайского Нового года появился в Москве

На Арбатско-Покровскую линию столичного метро вышел тематический поезд в честь китайского Нового года, который отмечается в Москве с 16 февраля по 1 марта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru.

Вагоны оформили в красно-золотой гамме — эти цвета символизируют благополучие и удачу. Состав украшают изображения красных фонарей и огненной лошади — покровительницы 2026 года, олицетворяющей энергию и движение. Как отмечается на mos.ru, это уже второй тематический состав, посвящённый этому празднику: в 2025 году поезд украшали изображения драконов.

Внутри состава пассажиры могут прочитать стихи китайских поэтов VII–XX веков на русском и китайском языках. Также здесь размещены фотографии прошлых празднований Нового года в Москве. А в первом и последнем вагонах располагается схема метро на китайском языке.

Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской ветке до 28 марта.

Тейлор Свифт стала самым продаваемым исполнителем в мире в шестой раз

По итогам 2025 года американская певица Тейлор Свифт в шестой раз признана самым продаваемым артистом мира. Об этом свидетельствуют данные Международной федерации звукозаписи (IFPI). Певица удерживает лидерство четвёртый год подряд: в 2025-м успех обеспечили 12-й альбом The Life of a Showgirl и документальный фильм The End of an Era, вызвавшие ажиотаж на стримингах и в продажах физических носителей.

При составлении рейтинга IFPI учитывает все форматы потребления музыки — от потокового прослушивания до покупки дисков и цифровых копий. Свифт ранее возглавляла чарты в 2014, 2019, 2022, 2023 и 2024 годах.

Второе место заняла К-pop-группа Stray Kids, третье — рэпер Дрейк. Далее расположились The Weeknd, Bad Bunny, Кендрик Ламар, Морган Уоллен, Сабрина Карпентер, Билли Айлиш и Леди Гага.

На счету Свифт 14 «Грэмми» и 58 номинаций в разных категориях. В 2024-м альбом Midnights принёс ей четвёртую победу в категории «Альбом года» — ранее такого результата добивались лишь Фрэнк Синатра, Стиви Уандер и Пол Саймон. Хотя в 2025 году певица не получила ни одной награды, несмотря на восемь номинаций.

Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма при помощи нейросети

Звёздный режиссёр и сценарист Роджер Эйвери, вместе с Квентином Тарантино написавший сценарий к боевику «Криминальное чтиво» (1994) и получивший за него «Оскар», запустил сразу три полнометражных проекта, в создании которых задействован искусственный интеллект. Об этом пишет американское издание Deadline.

Как признался изданию Эйвери, долгие годы он испытывал серьёзные сложности с продвижением своих картин, будучи независимым постановщиком. Ситуация переломилась в момент, когда он открыл собственную технологическую компанию и включил в описание фильмов пометку об использовании ИИ.

По информации Deadline, Эйвери занят производством рождественского семейного кино, картины на религиозную тему, приуроченной к Пасхе 2027 года, и масштабной военной драмы с романтической линией. Сценарист пояснил, что искусственный интеллект сегодня выполняет те же функции, что и традиционные визуальные эффекты, но обходится при этом в разы дешевле.

«То, что раньше стоило миллион долларов в минуту, теперь обходится в пять тысяч долларов в минуту, если делать это действительно качественно», — приводит слова сценариста Deadline. Он убежден, что для создателей независимого кино наступает «по-настоящему захватывающая эпоха».

