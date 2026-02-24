В культовых сценах «Терминатора» нашли смешные киноляпы

Осенью 1984 года на экраны вышел фантастический боевик молодого режиссёра Джеймса Кэмерона «Терминатор». При бюджете всего в 6,4 миллиона долларов фильм заработал в прокате 78 миллионов долларов, следует из данных Кинопоиска. Роль в этой картине принесла актёру Арнольду Шварценеггеру всемирную славу.

© 20th Cenury Fox/globallookpress.com

Появившийся в 1991 году «Терминатор: Судный день» многократно превзошёл успех первой картины, заработав в прокате более 520 миллионов долларов. Он до сих пор остаётся самым кассовым из всех шести частей франшизы. Не обошлось в картинах без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел первые две части и нашёл фрагменты с несостыковками.

Интересные факты о фильмах

«Терминатор» стал вторым полнометражным фильмом Джеймса Кэмерона. Первый — «Пираньи 2: Нерест», вышедший в 1982 году, провалился в прокате, и режиссёр сильно переживал по этому поводу. Идея «Терминатора» родилась у него во сне: после съёмок «Пираний» режиссёр свалился с высокой температурой, ему привиделся некий металлический скелет, выходящий из огня, чтобы уничтожить всё, что попадётся у него на пути.

Проснувшись в холодном поту, он приступил к написанию сценария: киборг-убийца модели Т-800, замаскированный под человека, прибывает из 2029 года в 1984 год, чтобы убить мать будущего лидера сопротивления Джона Коннора — Сару Коннор. Защищать Сару, также из будущего, послан боец сопротивления Кайл Риз. Он раскрывает информацию о грядущем появлении Скайнета — системы искусственного интеллекта, способной спровоцировать ядерную катастрофу.

Съёмки фильма начались в марте 1984 года. По информации американского портала Screen Rant, через две недели их чуть не закрыли. Продюсеры посчитали, что начинающий режиссер Джеймс Кэмерон снимает слишком медленно и хаотично. Ситуацию спасла тогда ещё никому не известная актриса Линда Хэмилтон, сыгравшая Сару Коннор, — она лично позвонила одному из инвесторов и убедила дать съёмочной группе второй шанс.

© Supplied by FilmStills.net/globallookpress.com

Знаменитый образ Арнольда Шварценеггера — кожаная куртка, тяжёлые ботинки и тёмные очки — появился спонтанно. Как пишет американское издание The Hollywood Reporter, Кэмерон придумал это «обмундирование» за обедом в римском ресторане и зафиксировал эскиз на салфетке. Вдохновением послужили байкерский стиль и желание создать максимально устрашающий, но минималистичный образ.

В первом фильме герой Шварценеггера произносит всего 18 фраз, но фраза «I’ll be back» стала самой узнаваемой в истории кино. Хотя первоначально в сценарии эта реплика звучала иначе. Как рассказывал Кэмерон в комментариях к DVD-изданию фильма, Шварценеггер предложил заменить «I’ll come back» на лаконичное «I’ll be back», сделав фразу более жёсткой и ритмичной.

Поскольку в 1984 году компьютерная графика ещё не умела создавать реалистичных персонажей, финальная сцена, где эндоскелет Терминатора выползает из пламени, снималась с помощью покадровой анимации. Миниатюрную куклу высотой около 30 сантиметров двигали вручную, снимая каждый кадр отдельно. На создание двухминутной сцены ушло несколько недель кропотливого труда. Об этом авторы рассказали в документальном фильме «The Terminator: A Retrospective».

Главное техническое чудо случилось во втором фильме. По данным американского портала Vulture, создание жидкометаллического робота T-1000, который прибыл убить Джона Коннора, в 1991 году стало настоящим прорывом: впервые в истории кино компьютерная графика органично соединилась с живым актёром. Роберт Патрик, сыгравший T-1000, проходил сложнейший грим, а сцены «перетекания» создавали на суперкомпьютерах Silicon Graphics, каждый из которых стоил под 100 тысяч долларов.

© Supplied by FilmStills.net/globallookpress.com

Сам Патрик в интервью американскому изданию Entertainment Weekly признавался: чтобы добиться абсолютно бесстрастного выражения лица, как у робота, он на протяжении всех съёмок держал под языком кусочки ваты, из-за чего не мог нормально говорить. Кроме того, Патрик научился перезаряжать дробовик одной рукой.

Сегодня обе картины признаны национальным достоянием США и внесены в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса. «Терминатор» в 1985 году получит три кинопремии «Сатурн» за лучший фантастический фильм, лучший сценарий и лучший грим. «Терминатор: Судный день» в 1992 году взял четыре «Оскара» за лучший звук, лучший монтаж звука, лучшие визуальные эффекты и лучший грим. А также две премии Британской киноакадемии (BAFTA), четыре — «Сатурн» (в том числе Кэмерон был признан лучшим режиссёром, а Хэмилтон — лучшей актрисой). А ещё картина получила шесть премий канала MTV, в том числе за «Лучший фильм», а Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон были признаны лучшими актёром и актрисой.

Вышедшие с 2003 по 2019 год продолжения «Терминатора» уже не имели такого успеха. На смену Кэмерону в них пришли разные режиссёры, а сам мастер выступил лишь продюсером шестой части «Терминатор: Тёмные судьбы». Сегодня Кэмерон работает над седьмой частью франшизы. Как заявлял режиссёр в декабре 2025 года в интервью для The Hollywood Reporter, Арнольда Шварценеггера в ней уже не будет. Зато в проекте появятся новые интересные персонажи, говорил он, не раскрывая подробностей.

Киноляпы в фильмах

«Терминатор» (1984)

Удар в решётку

© Cinema 84

Герой Шварценеггера прибывает в прошлое. Он встречает банду панков и просит отдать ему одежду. Когда те отказываются, Терминатор молниеносно ударяет одного из них так сильно, что тот отлетает на большое расстояние. Но, приглядевшись, можно увидеть, что бьёт киборг по решётке, а не по панку.

Монета для звонка 911

© Cinema 84

Сара Коннор в клубе звонит в полицейское управление и сообщает, что за ней следят. Она бросает в автомат монету. Но для звонка по номеру 911 монета не нужна: как в 1984 году, так и сегодня его можно сделать бесплатно.

Безопасный выстрел

© Cinema 84

Терминатор в клубе целится в Сару Коннор в упор. По сюжету в это время Кайл Риз стреляет в киборга, из-за чего тот отводит оружие и падает. Но если внимательно приглядеться, видно, что на самом деле Т-800 успевает выстрелить в лицо Саре. Но женщина не получает даже царапины.

Заживающий глаз

© Cinema 84

После перестрелки Терминатор в отеле вырезает себе левый глаз, и мы можем наблюдать его роботизированное «око». Но когда он разговаривает с Сарой из дома её матери, через очки хорошо видно, что глаз снова обрёл человеческий облик. Хотя модель Т-800 таким умением не обладала.

«Терминатор: Судный день» (1991)

Перемещающийся шрам

© Cinema 84

Самое начало фильма. Герой Шварценеггера вновь прибывает в прошлое, на этот раз чтобы защитить Джона Коннора. Он заходит в бар и просит у байкера одежду. Завязывается драка, и один из посетителей ударяет Терминатора кием в грудь, чуть выше груди, после чего остаётся шрам. Но уже в следующем кадре шрам перемещается ниже и оказывается на уровне рёбер.

Открывающийся рот

© Cinema 84

Терминатор в игровом центре защищает Джона от Т-1000 (нового жидкого Терминатора, который послан убить мальчика). Киборг делает в злодее внушительные дыры, и тот падает на спину и замирает, чтобы восстановиться. При этом его рот закрыт. Но когда через секунду зрителям показывают процесс «заживления», рот наноробота открыт.

Куртка Шварценеггера

© Cinema 84

Во время той же сцены Т-1000 делает значительное количество выстрелов в героя Шварценеггера. Зрителям хорошо видно, что его кожаная куртка вся в дырах от пуль. Но во время последующей драки она уже без повреждений.

Стёкла грузовика

© Cinema 84

Т-1000 гонится за Джоном на огромном грузовике. Когда фургон падает с моста, хорошо видно, что передние стёкла разбиваются. Но уже через несколько секунд, когда жидкий Терминатор продолжает преследование, стёкла остались целы, но появились трещины.

Плечо Сары

© Cinema 84

В финальной сцене Т-1000 пронзает плечо Сары своим «пальцем», который превращается в орудие. Но если присмотреться, можно увидеть, что на самом деле палец проходит сквозь жилетку над плечом.

Глаз Терминатора

© Cinema 84

Во время финальной драки Т-1000 несколько раз бьёт Терминатора по голове тяжёлым предметом. При этом во время первых ударов роботизированный глаз Т-800 не светится, хотя должен. Начинает он светиться лишь при последнем ударе.

Посох Гэндальфа и стрелы Леголаса: разбираем киноляпы, которые допустили создатели фэнтези-франшизы «Властелин колец»