Не фильм, а катастрофа: стоит ли смотреть «Гренландию 2» с Джерардом Батлером

В российском прокате идёт постапокалиптическая драма «Гренландия 2: Миграция» — продолжение фильма-катастрофы, вышедшего в ковидном 2020 году. Главные роли в сиквеле играют Джерард Батлер и Морена Баккарин. «Рамблер» рассказывает, стоит ли тратить время на эту картину.

Каков сюжет фильма

В первой «Гренландии» к Земле приближалась комета Кларк, грозившая уничтожить планету. Главный герой Джон Гэррити (Джерард Батлер), переживавший семейный кризис, пытался спасти жену Эллисон (Морена Баккарин) и сына Нэйтана. Им удалось укрыться в бункере в Гренландии.

С тех пор прошло пять лет. Семейство Гэррити по-прежнему обитает в бункере с другими выжившими. Джон периодически совершает вылазки на поверхность. Облачившись в униформу и надев маску, мужчина бродит по окрестностям с разведывательными миссиями.

На самом острове становится неспокойно. Бункер постоянно трясёт — то от магнитных бурь, то от тектонических сдвигов. Воздух никак не очистится, поэтому выжившим приходится использовать систему фильтрации, а на поверхности всегда носить дыхательную маску. На очередном заседании совета бункера заходит речь о возможной эвакуации. Не успевают люди разработать её план, как подземное сооружение содрогается от очередного мощного землетрясения.

С этого форс-мажора и начинается путешествие семьи Гэррити и немногих выживших с острова в поисках лучшей жизни. Небольшой отряд отправляется в единственное место, где, по слухам, нет ни бурь, ни других природных катаклизмов — в кратер кометы, которая пять лет назад упала где-то на юге Франции. Судя по данным учёных, именно там теперь воздух чистый, растёт зелень и людям ничего не угрожает. Кроме других людей, конечно. Героям предстоит пересечь то, что осталось от Англии, перейти через ставший каньоном Ла-Манш и добраться до кратера.

Кто снимал фильм

Режиссёрское кресло сиквела занял Рик Роман Во, работавший над первой частью «Гренландии». Одним из сценаристов стал Крис Спарлинг («Лес самоубийц»), который также приложил руку к оригиналу. Кроме того, за сюжет отвечал Митчелл ЛаФорчун, известный по «Дыханию шторма» — драме о дайверах с Вуди Харрельсоном и Симу Лю.

Бюджет продолжения, по данным «Кинопоиска», составил $90 млн (первую часть, как указано на этом же ресурсе, сняли за $35 млн). Вопреки названию картины съёмки проходили не на наделавшем в последнее время много шума острове, а в британском графстве Хэмпшир и в живописной Исландии. Впрочем, на картинке это не отразилось: никаких красот на экране нет.

К своим ролям вернулись шотландский актёр Джерард Батлер и бразильско-голливудская звезда Морена Баккарин (франшиза «Дэдпул», сериал «Родина»). В интервью изданию Knockturnal актриса рассказывала, что съёмки в сиквеле оказались для неё более физически сложными и эмоционально насыщенными, чем в первой части. Повзрослевшего сына пары Нэйтана исполнил Роман Гриффин Дэвис, запомнившийся зрителям по роли Йоханнеса Бетслера в «Кролике Джоджо» Тайки Вайтити.

Брутальный Батлер и сплочённая семья

«Гренландия 2: Миграция» далеко не первый проект Джерарда Батлера и режиссёра Рика Романа Во, и тандем актёра и режиссёра по-прежнему слаженно работает. Батлер хорошо смотрится в кадре, несмотря на лучевую болезнь его героя. Пусть все 90 минут Джон медленно угасает, но перед лицом любых угроз он невозмутим. Этот персонаж и мотор в лодке починит, и провизию достанет, и подстрелит атакующих транспорт повстанцев.

Невозмутимая маскулинность и многофункциональность — частые спутники героев Джерарда Батлера. Но у Рика Романа Во актёр появлялся в схожих амплуа и в боевике «Беглец», и в экшене «Падение ангела». Возможно, в фильме «Гренландия 2: Миграция» Батлер не демонстрирует новых граней своего исполнительского таланта, существуя в рамках уже знакомых характеров. Но тем не менее это работает.

Ещё один плюс картины — изображение одной семьи на фоне постапокалипсиса. В некоторых сложных моментах путешествия семейство Гэррити в целом проявляет себя сплочённым единым организмом. Каждый готов поддержать другого, несмотря ни на что. Неудивительно, что довольно быстро из тех, кто успел покинуть гренландский бункер, в живых остаются именно Джон, Эллисон и Нэйтан. Проходя каждое из испытаний, все второплановые персонажи исчезают из поля зрения.

Отсутствие эмоций и сценарные несостыковки

За исключением героя Батлера участники «миграции» полностью лишены эмоций. Испытания, которые приходится пройти Эллисон и Нэйтану, предполагают хотя бы минимальную включённость — печаль, слёзы, грусть от утраты места, которое пять лет выполняло функцию дома, от смерти людей, которые годами жили рядом.

Но когда первые люди в окружении семьи начинают умирать, ничего в поведении Эллисон и Нэйтана не намекает на эмоциональный отыгрыш. Будто перед зрителями не живые люди, а человекоподобные андроиды, у которых есть лишь одна задача — дойти из точки А в точку Б, чего бы им это ни стоило.

Со временем количество смертей увеличивается, но у Эллисон и Нэйтана эмоциональная отдача не растёт. Удивительно, что не растёт она и у Джона. На фоне прочих участников миграции главный герой выглядит единственным по‑настоящему включённым в происходящее, но внутри семейного круга реакции остаются поразительно однообразными. Вместо того чтобы испытывать боль или растерянность, герои пускаются в пространные размышления о смысле жизни, точке конечного пребывания и надежде на светлое будущее для следующих поколений. Нэйтан, который в первой части страдал от диабета, в сиквеле чудесным образом исцелился — сценарный просчёт, на который создатели, видимо, решили закрыть глаза.

Фильм пытается совместить несколько тем и жанров. Тут и очевидная аллюзия на мигрантов, и типовое роуд-муви, и жуткий постапокалипсис, и экологическая повестка, и сага о традиционной семье как одной из важнейших ценностей человечества. Темпоритм картины не выдерживает такого наслоения: какие-то темы забываются, какие-то отходят на второй план.

Исчезает даже главная угроза — комета. В отличие от первой части, где человечество ожидало столкновения с Кларк, в сиквеле отсутствует напряжение от ожидания неминуемой катастрофы. В продолжении комета уже упала, поэтому главный страх у людей заключается совершенно в других вещах — например, в течение какого времени они ещё будут способны выживать.

Авторы пытаются сместить вектор — от встречи с неизбежностью к психологическим противоречиям героев. Но чтобы разбираться в них, нужно предложить зрителям объёмных, неординарных персонажей с уникальными характеристиками. С этим у «Гренландии 2» серьёзный просчёт: действующие лица тут исключительно функции, а не сложные, живые люди. И даже спецэффекты в сиквеле выглядят абсолютно непримечательными на фоне первого фильма. Пляж разрушает весьма посредственная компьютерная волна, деревья сметает другая волна — взрывная. Больше создателям удивить зрителя нечем.

Стоит ли смотреть

«Гренландия 2: Миграция» — крайне неудачный и невзрачный фильм-катастрофа. Картина вряд ли вызовет у аудитории ужас и переживания за группу людей, которые оказались на краю гибели. За время просмотра в целом трудно ощутить эмпатию по отношению к чему бы то ни было — и к перерождающейся Земле, и к семейству Гэррити, и даже к умирающему герою Батлера.

Это кино, лишённое и эмоций, и подлинного драматизма. Герои с лёгкостью преодолевают вереницу препятствий, едва ли чем-то по-настоящему рискуя. Кажется, что людей в фильме ведёт вперёд совсем не стремление выжить, а элементарная скука. Во времена, когда изменение климата — вовсе не далёкий прогноз учёных, а текущая реальность, отстранённость картины от современных реалий вызывает как минимум недоумение. Провал фильма в мировом прокате — по данным BoxOfficeMojo, сиквел собрал всего лишь 41,4 миллиона долларов — свидетельствует о том, что вторую «Гренландию» можно спокойно пропустить и никакой катастрофы из-за этого не произойдёт.