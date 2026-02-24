Триллер «Кто-то должен умереть»: Юлия Снигирь наказывает изменников

19 февраля в российский прокат вышел триллер Евгения Григорьева «Кто-то должен умереть». Проект привлекает звёздным актёрским составом: главные роли исполнили Юлия Снигирь, Павел Деревянко, Аглая Тарасова и Денис Прытков. По сюжету две пары приезжают на выходные в загородный дом, но отдых превращается в опасную психологическую игру. Автор «Рамблера» рассказывает, стоит ли смотреть новинку.

© QS FILMS; Forza Film

О чём сюжет

В расположенный в лесной глуши коттедж отправляются две семейные пары: Юля (Юлия Снигирь) с мужем Мишей (Павел Деревянко), а также подчинённый Миши Никита (Денис Прытков) и его жена Аня (Аглая Тарасова). На улице осень, в соседних домах никого нет, в коттеджном посёлке пусто. До ближайшего крупного населённого пункта пять часов на машине.

Организатор нескучных выходных Юля предлагает поучаствовать в забавной игре и забирает у всех мобильные телефоны. Она угощает присутствующих чаем, а затем признаётся, что уже давно знает о любовной связи Миши и Ани. Более того, женщина считает, что это не просто интрижка: возможно, дело идёт к двум разводам.

© QS FILMS; Forza Film

Чай Миши и Ани отравлен, так что парочке неверных супругов осталось жить четыре часа. Чтобы получить противоядие, изменникам придётся выполнять приказы Юли. Ещё расчётливая отравительница хочет убедиться, что у мужа и любовницы настоящие чувства. Тогда она охотнее выдаст антидот.

Кто работал над фильмом

Евгений Григорьев начинал режиссёрскую карьеру с документального кино. В числе его самых известных работ — картины «Про рок» и «Руками». Также постановщик снимал клипы для группы «Смысловые галлюцинации» и рекламные ролики. В игровом кино Григорьев успел отметиться достойным триллером «Подельники» и так и не добравшейся до широкой аудитории криминальной комедией «Сломя голову».

Над «Кто-то должен умереть» работали шесть сценаристов, в том числе Светлана Штеба («Поехавшая», «Семьянин»), Иван Капитонов («Голова-жестянка», «Знакомство родителей») и Юлиана Кошкина («Здесь был Юра», «Жанна»).

© QS FILMS; Forza Film

Премьера фильма состоялась на прошлогоднем фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Триллер участвовал в основном конкурсе смотра, но жюри оставило картину без наград, а критики и первые зрители встретили её весьма прохладно. Перед премьерным показом режиссёр признавался, что на фильм ушло всего пять съёмочных дней, а сценарий уложился в десять печатных страниц, так что многие сцены рождались в результате актёрских импровизаций.

Как снят фильм

«Кто-то должен умереть» — лаконичный и минималистичный триллер. При наличии всего четырёх персонажей в одном доме вариантов развития событий не так уж много. Так что перед режиссёром стояла непростая задача снять на этой основе увлекательное кино.

Триллер постепенно высвечивает пороки всей четвёрки, а за грехи, разумеется, рано или поздно приходится расплачиваться. Но вдохнуть жизнь в холодный и бездушный сюжет не получилось. Проникнуться симпатией к героям зритель не успевает, поскольку про них толком ничего не известно. События развиваются очень неспешно, поэтому обещанной режиссёром интриги нет. С каждой минутой происходящее на экране вызывает всё меньший интерес.

© QS FILMS; Forza Film

Очевидно, что авторы хотели сделать стильный триллер в духе классических работ Альфреда Хичкока «Верёвка» и «Окно во двор», где действие также происходит в замкнутом пространстве, а количество персонажей сведено к минимуму. Григорьев наслаждается стерильным убранством дома, злоупотребляет суженым сверху и снизу изображением и одним и тем же звуком, напоминающим рвущуюся струну.

Но напряжение в кадре не нарастает. Дальше умозрительной конструкции с ходульными фигурками в центре повествования автору пройти не удалось.

Стоит ли смотреть

Фильм может заинтересовать любителей театрализованных триллеров, развивающихся в замкнутом пространстве. Но больших откровений от «Кто-то должен умереть» ждать не стоит, к тому же сюжет выглядит не готовым произведением, а лишь наброском.

Поклонники таланта Юлии Снигирь точно не будут разочарованы. Актрисе хорошо удалась роль холодной охотницы с психопатическими наклонностями, которая на деле оказывается ранимой жертвой интриг мужа. Павел Деревянко сначала предстаёт в привычном амплуа покорителя женских сердец, но его герой быстро теряет контроль над ситуацией, а вся власть оказывается в руках Юли.

© QS FILMS; Forza Film

«Кто-то должен умереть» начинается как триллер, но несколько раз меняет жанровую направленность. В одних эпизодах перед зрителями разыгрывается комедия, в других — мелодрама, в третьих — хоррор. Авторы не до конца уверены, что должно получиться в итоге, поэтому пробуют угодить разной аудитории. Создателей можно похвалить за желание снять напряжённое камерное кино, поскольку подобных фильмов в отечественной индустрии мало. Но, к сожалению, попытка получилась не самая удачная.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Рецензия на фильм «Гренландия 2: Миграция» — разбираем сюжет, актёрскую игру и спецэффекты