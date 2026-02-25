Звуки из глубины: стоит ли смотреть фолк-хоррор «Ловушка для кролика» с Девом Пателем

В российском прокате идёт фестивальный хит «Ловушка для кролика». Это яркая история о паре молодых музыкантов, которые приезжают в дебри валлийского леса изучать звуки. Мировая премьера картины состоялась на прошлогоднем фестивале независимого кино «Сандэнс» в секции Midnight, то есть «Полуночные показы». «Рамблер» рассказывает, чем примечателен фильм британского режиссёра и исследователя фольклора Брина Чейни.

© SpectreVision

Каков сюжет картины

События хоррора разворачиваются в 1976 году. Молодые супруги — звукорежиссёр Дарси (Дев Патель) и певица Дафна (Рози Макьюэн) — уезжают из шумного Лондона, чтобы записать альбом. Прелесть будущего сборника в том, что там будут лишь «чистые звуки» природы. Пара заселяется в небольшой домик, который оборудует под свои нужды.

Каждый день супруги гуляют по лесу, не выпуская из рук огромный микрофон. Дарси фиксируют малейшие вибрации окружающего пространства — от шелеста травы до щебета птиц. Неожиданно звукорежиссёр улавливает звуки будто бы неизвестного происхождения, которые также попадают на плёнку.

© SpectreVision

Кроме того, Дарси обнаруживает в лесу необычную лужайку без растительности, «огороженную» по кругу камнями. Именно здесь, как ему кажется, находится эпицентр загадочных потусторонних звуков. Проникнув в злосчастный круг, Дарси пробуждает древнего духа. У парочки начинаются проблемы.

Около дома появляется ребёнок (Джейд Крут), который оказывается навязчивым и упрямым. Сначала он помогает Дарси и Дафне с хозяйством, рассказывает об истории здешних мест и даже ведёт вместе с ними «охоту на звуки». Но в дальнейшем из-за незваного гостя отношения супругов дают трещину — начинаются ссоры и скандалы.

Кто снял «Ловушку для кролика»

«Ловушка для кролика» — полнометражный игровой дебют Брина Чейни. Ранее режиссёр снимал только короткометражки. Одна из них, Jonah and the Vicarious Nature of Homesickness («Иона и опосредованная природа тоски по дому»), в 2010 году получила приз Берлинского кинофестиваля как лучший короткометражный фильм.

© SpectreVision

Картину спродюсировала компания SpectreVision. До «Ловушки» она выпустила кислотный хоррор «Мэнди» с Николасом Кейджем в главной роли, экранизацию рассказа Говарда Лавкрафта «Цвет из иных миров», где также снялся Кейдж, и феминистский вампирский хоррор «Девушка возвращается одна ночью домой» британской постановщицы Аны Лили Амирпур.

Впервые «Ловушка для кролика» была показана во время прошлогоднего фестиваля независимого кино «Сандэнс» в секции Midnight («Полуночные показы»). В России фильм открывал фестиваль фильмов ужасов и триллеров «ХоррорФест»-2025, где картине Брина Чейни достался специальный приз жюри с формулировкой «За чуткость к тонким вибрациям».

Живописный лес и актёрская химия

Главное, что удаётся фильму, — создать волшебную атмосферу, в которой хочется пребывать как можно дольше. Пространство валлийского леса с его удивительными пейзажами и звуковым сопровождением, существующим в фильме, невероятно красиво.

Оператор Андреас Йоханнессен превращает живописную природу в ещё одного героя, который существует словно бы сам по себе. Проплывающий над лесом и домом Дафны и Дарси туман — вроде бы обыденность, но запечатлевшие его крупные планы подчёркивают характер и величественность этого природного явления. Дом по мере развития сюжета всё больше покрывается мхом, словно пытается трансформировать собственных жильцов, «проглотив» их.

© SpectreVision

Звук живёт в картине собственной жизнью. Каждый шорох, капля, скрип, вой и крик становятся не просто обыденным фоном, а частью музыкальной партитуры. В идеале «Ловушку для кролика» стоит смотреть если не в кинотеатрах, то в хороших наушниках — звуковое оформление здесь наивысшего класса, в том числе в отрыве от сюжета.

Игра Дева Пателя и Рози Макьюэн получилась на удивление органичной. Актёрский дуэт работает как хорошо смазанный механизм. Часто благодаря химии артистов можно не заметить сценарных проблем, которые ловко перекрываются крупными планами супругов, источающих и нежность, и притяжение, и заботу друг о друге.

Впечатляет и ряд тем, поднимаемых в этом кино, — от исследования страха родительства и детских травм до разговора о колониализме и джентрификации. Дарси и Дафна спорят о своей готовности завести ребёнка, что приводит их к ряду конфликтов. Посмотреть на «Ловушку» можно и следующим образом: люди из большого города «крадут» часть природы из корыстных побуждений (Дарси пишет диссертацию).

Слабая драматургия и отсутствие саспенса

Красочная форма картины вступает в противоречие со слабой драматургией. Визуально фильм очень эффектный, но его сценарий едва ли предлагает зрителям хоть что-то интересное. Прибытие в лес ради высокой цели, столкновение с неизвестным, конфликты внутри малой группы — что дальше? Повторение, стагнация и увядание.

© SpectreVision

Нередко сцены повторяются несколько раз — подъём, прогулка, странный диалог, загадочный звук, снова подъём, опять новый день. Жанр хоррора предполагает элементарное нарастание угрозы, но ничего подобного не происходит даже ко второму акту, когда из леса появляется подросток.

В своей картине Брин Чейни бодро заявляет сразу и мистический, и психологический аспекты: исходя из них, можно трактовать происходящее на экране. Но чем ближе финал, тем более расплывчато выглядит повествование, закапывающее само себя в череде унылых полунамёков и жестов, которые вроде как должны что-то означать, но разбирать их нет никакого смысла.

Редкие эпизоды, где саспенс начинает разгоняться, тоже ни к чему не приводят. Режиссёр словно боится сойти с проторенной тропы жанра, поэтому не рискует вносить в фильм свежие идеи. Ощущение, что сейчас точно что-нибудь произойдёт, всякий раз сменяется разочарованием — ни эффектных скримеров, ни неожиданных сюжетных поворотов.

© SpectreVision

Ближе к финалу «Ловушка» словно отходит от хоррора, превращаясь в красивую метафору о семейных отношениях, родительстве и будущей жизни социальной ячейки. Пугает фильм лишь перспективой того, что в нём так и не удастся разобраться до конца и понять, ради чего зритель тратит полтора часа своей жизни на ознакомление с этим творением.

Стоит ли смотреть

«Ловушка для кролика» — то кино, которое хочется уважать за форму, но в то же время им трудно проникнуться из-за слабой реализации. Актёры хорошо делают свою работу, но их персонажи прописаны более чем посредственно. Здесь вроде бы достаточно компонентов для бодрого фолк-хоррора, но сочетание валлийской мифологии, безупречного саунд-дизайна и красоты окружающего мира спотыкается об отсутствие чего-то страшного.

Это любопытный пример фильма, который приятнее слушать, чем смотреть. Кому-то такой «перевёртыш» может показаться привлекательным опытом знакомства с миром потустороннего. Вероятно, среди поклонников поджанра «медленный хоррор» у «Ловушки для кролика» также найдётся немало потенциальных зрителей.

© SpectreVision

Но для широкой аудитории «Ловушка для кролика» останется невнятным ужастиком, который не столько пугает, сколько удивляет сочетанием несочетаемого: звуками леса, микрофоном и безумным подростком, олицетворяющим тьму. Это картина, которую трудно ругать и не менее тяжело хвалить: в ней практически не за что зацепиться. Фильмы такого рода быстро выветриваются из памяти.

