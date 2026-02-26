«Цинга»: Никита Ефремов примеряет роль послушника и едет на Ямал

В российский прокат вышел живописный этнографический триллер дебютанта в игровом кино Владимира Головнёва «Цинга». Главную роль в фильме о послушнике, который пытается обратить в православную веру ямальских оленеводов, исполнил Никита Ефремов. Автор «Рамблера» рассказывает, чем привлекает картина и кому её стоит посмотреть.

© Свердловская киностудия

О чём сюжет

Август 1991 года, вот-вот рухнет Советский Союз, в Москве уже появились танки. Священник Пётр (Дмитрий Поднозов) и послушник Фёдор (Никита Ефремов) путешествуют по рекам Ямала на моторной лодке от одной стоянки оленеводов к другой и новости из столицы слышат лишь обрывками по радио.

Учитель — мудрый и многое повидавший батюшка. Ученик — классический максималист: он уверен, что священник с коренными народами обращается чересчур либерально, местные жители настоящего христианства так и не знают. Фёдор мечтает в скором времени получить сан и сам начать служение Богу.

© Свердловская киностудия

Шанс представляется быстро — Пётр отправляется на лодке дальше в северные края, а послушника оставляет в семье оленеводов. Фёдору необходимо за несколько недель обратить жителей Ямала в православие. Живописные края и быт оленеводов послушник фиксирует на массивную VHS-камеру.

Семейство обещает принять христианство, если Бог поможет разобраться с волком, который поедает оленей из стада. Фёдор находит хитрый способ разобраться с хищником, но для миссионера главным испытанием на Ямале становится борьба с искушением. Оторванный от цивилизации послушник в кратчайшие сроки должен понять, действительно ли он готов всю жизнь служить Всевышнему.

Кто работал над фильмом

Режиссёр «Цинги» Владимир Головнёв — опытный и именитый документалист, который привык снимать в разных уголках России. На счету автора картины «Дальний план» об открытии современных кинотеатров в небольших городах и сёлах страны, «Опытным путём» о нескольких изобретателях-самоучках, которые пытаются изменить мир к лучшему, «Народный герой» о прославившихся благодаря соцсетям представителях коренных народов.

Отец режиссёра Андрей Головнёв, антрополог и этнограф, регулярно брал сына в экспедиции. Поэтому постановщик с ранних лет привык много путешествовать с камерой в руках. Сюжет «Цинги» вдохновлён детскими воспоминаниями автора о нескольких поездках на Ямал.

© Свердловская киностудия

Сценарий игрового дебюта Головнёв написал вместе с Евгением Григорьевым — креативным продюсером Свердловской киностудии, который тоже прославился как документалист, а в последнее время снимает художественные фильмы («Подельники», «Кто-то должен умереть»). Премьера «Цинги» состоялась в декабре 2025 года на фестивале «Зимний» в Москве. Этнографический триллер стал триумфатором киносмотра, удостоившись от жюри трёх наград: как лучший фильм, за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль Никите Ефремову.

Столкновение цивилизаций и кризис веры

«Цинга» представляет собой одновременно этнографическую драму о быте оленеводов, чья жизнь показана детально и с уважением, и мистический триллер о кризисе веры. Головнёв демонстрирует столкновение двух цивилизаций на примере частной истории.

Сначала Фёдор думает, что несёт застрявшему в прошлом коренному населению свет и веру, но постепенно понимает, что оказался совершенно в другой культуре, где действуют другие законы. В размахе повествования и религиозной проблематике «Цинга» Головнёва близка «Молчанию» Мартина Скорсезе.

По ночам к чужаку является незваная гостья — полураздетая девушка. То ли это опасный дух, то ли местная жительница. Фёдор ничего уже точно сказать не может и теряет веру во всесилие Бога в диких местах. Молодой человек был уверен, что давно знает ответы на ключевые вопросы бытия, но, оказавшись в непривычной среде, чувствует себя не в своей тарелке. Симптоматично, что ни батюшка, ни послушник так и не могут объяснить оленеводам, зачем местным нужна новая религия. Точек соприкосновения у представителей двух разных миров нет.

© Свердловская киностудия

Борьба за душу Фёдора разворачивается посреди плоской арктической пустыни, холодной, безлюдной и безмятежной. Но проверка веры может принести послушнику очищение, перерождение, подтверждение правильности принятых ранее решений.

Действие фильма неслучайно происходит в 1991 году, ставшем переломным в истории нашей страны. Локальный сюжет с Фёдором и оленеводами рифмуется с масштабными переменами в устройстве государства. В моменте невозможно определить, приведут ли к лучшему трансформации во власти и в характере послушника. Звучащее из радиоприёмников «Лебединое озеро» становится символом начала новой эпохи. Ни Россия после августа 1991-го, ни Фёдор после поездки на Ямал прежними не будут.

Стоит ли смотреть фильм

«Цинга» — неспешно развивающееся созерцательное кино, которое в первую очередь ориентировано на поклонников авторских фильмов. Зрителям стоит запастись терпением, поскольку Головнёву одинаково важно рассказать частную историю Фёдора и представить порядки, царившие у коренного населения Ямала 35 лет назад.

© Свердловская киностудия

В «Цинге» нет зрелищных спецэффектов и экшена, это вдумчивая цельная картина с вполне внятным посылом. Режиссёр аккуратно поднимает вопросы колониализма и отношений метрополии и поселений на периферии большого государства. К чужим и не сразу понятным традициям не стоит заранее относиться с пренебрежением, а природа и духи готовы преподать самоуверенным людям жестокий урок.

Головнёв не пытается удивить зрителей, а стремится к максимальной реалистичности. Камера в руках Фёдора — свидетель, не осуждающий и не идеализирующий ничего вокруг. Режиссёр демонстрирует незнакомый аудитории мир со всеми его изъянами и достоинствами. «Цингой» можно наслаждаться даже без оглядки на историю Фёдора, восторгаясь природой Ямала.

