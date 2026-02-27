Названы номинанты на «Нику» и лауреаты премии BAFTA — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Стали известны номинанты на кинопремию «Ника»

Российская Академия кинематографических искусств обнародовала список претендентов на 39‑ю национальную кинопремию «Ника» по итогам 2025 года. Церемония вручения наград запланирована на 23 марта и пройдёт в Театре имени Моссовета. Лауреатов определят в категориях игрового, анимационного и документального кино, а также среди сериалов.

Как отмечается на сайте Академии, на главную номинацию — «Лучший игровой фильм» — претендуют пять картин: «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, «Ветер» Сергея Члиянца, «Здесь был Юра» Сергея Малкина, «Лермонтов» Бакура Бакурадзе и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова. Бакур Бакурадзе, Феликс Умаров и Сергей Члиянц также поборются за награды в категории «Лучшая режиссёрская работа».

В категории «Лучшая мужская роль» представлены Сергей Безруков («Август»), Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина») и Константин Хабенский («Здесь был Юра»). Среди претенденток на лучшую женскую роль — Дарья Екамасова («Ганди молчал по субботам»), Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки») и Юлия Снигирь («Мой сын»).

В номинации «Лучший сериал» за статуэтку поборются «Аутсорс», «Бар “Один звонок”», «Дыши», «Константинополь», «Подслушано в Рыбинске» и «Хроники русской революции». Также жюри выберет лучшего актера и актрису второго плана, отметят лучшую операторскую работу, лучшего художника по костюмам, лучший саундтрек и так далее.

Названа дата проведения 10-го фестиваля циркового искусства в Москве

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Юбилейный, десятый фестиваль циркового искусства «Идол» пройдёт в столице с 30 мая по 12 июля. Организаторами традиционно выступают народные артисты России братья Аскольд и Эдгард Запашные. Об этом в своём канале мессенджера Max рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, в этом году на манеж выйдут 170 артистов из 12 государств. Среди участников — представители Китая, Северной Кореи, Мексики, Монголии и других стран. Все выступления пройдут в сопровождении балетной труппы Большого московского цирка на проспекте Вернадского.

Конкурсная часть стартует 4 июня, а 7 июня станут известны имена победителей. Оценивать номера будут не только члены жюри, но и представители прессы, а также сами зрители. С 10 июня лауреаты выступят перед публикой с гала-представлениями.

Коллекцию шедевров русских художников общей стоимостью 1 миллиард рублей выставят на торги в Москве

Московский аукционный дом выставит на торги коллекцию полотен Исаака Левитана, Ильи Репина, Валентина Серова, Ивана Айвазовского, Виктора Васнецова и других художников XVIII–XX веков, значится на сайте аукционного дома. Совокупная стоимость шедевров оценивается в миллиард рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Торги состоятся 1 марта.

Самым дорогим лотом стал пейзаж Ивана Айвазовского «Лунная ночь в Крыму» (1861) с подписью автора — его первоначальная стоимость на торгах составит 60 миллионов рублей. За работу Исаака Левитана «Восход луны. Деревня» (1898) организаторы просят 50 миллионов рублей.

© Общественное достояние

Иван Айвазовский, «Лунная ночь в Крыму»

В разделе портретов самым дорогим лотом стал «За шитьём» Валентина Серова, изображающий молодую женщину за рукоделием. Картина оценивается в 50 миллионов рублей. Начальная стоимость произведения Ильи Репина «Нарцисс» (1917) составляет 45 миллионов рублей: на полотне изображён внучатый племянник художника Алёша Репин.

Кроме того, на торги выставлены произведения Кузьмы Петрова-Водкина, Тимофея Неффа, Филиппа Малявина и Константина Сомова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома, многие лоты ранее выставлялись в Третьяковской галерее, другие принадлежали известным деятелям русской истории. Поэтому организаторы называют предстоящий аукцион главным событием арт-сезона.

В Лондоне вручили премии BAFTA

22 февраля в Лондоне прошла 79-я церемония вручения премии Британской киноакадемии BAFTA Film Awards — 2026. Как значится на сайте IMDb, лучшим фильмом года признан американский сатирический боевик Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» о бывшем леворадикале, защищающем свою дочь от старого врага. Картина получила пять наград и стала главным триумфатором премии: ей достались статуэтки за лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж, лучшую операторскую работу, Пол Томас Андерсон был признан лучшим режиссёром, а Шон Пенн — лучшим актёром второго плана.

В номинации «Выдающийся британский фильм» победила картина Хлои Чжао «Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”» о трагедии, произошедшей в семье Шекспира. Сыгравшая роль жены поэта Агнес Шекспир Джесси Бакли была признана лучшей актрисой.

© IMAGO/Julie Edwards/www.globallookpress.com

Роберт Арамайо на церемонии вручения премии BAFTA Film Awards 2026

Лучшим актёром стал Роберт Арамайо за лучшую мужскую роль в биографической драме «Я ругаюсь» о шотландском активисте, страдающем синдромом Туретта. Фильм ужасов про вампиров Райана Куглера «Грешники» получил три награды — за лучший оригинальный сценарий, лучший саундтрек, а сыгравшая в картине Вунми Мосаку стала лучшей актрисой второго плана. Три награды также получил «Франкенштейн» Гильермо дель Торо: его отметили за лучшую работу художника-постановщика, лучшие костюмы и лучший грим.

Названы самые обсуждаемые в соцсетях актёры

Юра Борисов, Александр Петров и Дмитрий Нагиев стали самыми обсуждаемыми в социальных сетях русскими актёрами по итогам 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков LiveDune и онлайн-кинотеатра «Кион». Мониторинг охватил три платформы: «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Дмитрий Нагиев

На долю Борисова пришлось 19% всех упоминаний об актёрах в русскоязычных соцсетях. Александр Петров набрал 16% упоминаний, а Дмитрий Нагиев — 10%. В топ-5 также вошли Сергей Безруков (9%) и Гоша Куценко (7%). Шестую строчку рейтинга занял Никита Кологривый (5%), седьмую — Иван Янковский (4%). Замыкают десятку Сергей Бурунов, Константин Хабенский и Павел Деревянко.

Как сообщается в исследовании, на которое ссылается ТАСС, всего в период с 1 января 2025 года по 1 января 2026 года в соцсетях зафиксировано 21,5 миллиона упоминаний российских артистов.

Детектив «Красный шёлк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году

© Nota Bene Film Group, «НМГ Кинопрокат», Art Pictures Distribution

Совместный российско-китайский детективный боевик «Красный шёлк» возглавил рейтинг самых успешных отечественных картин в зарубежном прокате по итогам 2025 года. Данные опубликовало отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика». Оно уточняет, что в рейтинге учитывались картины разных лет производства, демонстрировавшиеся в разных странах в прошлом году.

«Красный шёлк» вышел на экраны только в двух странах — России и Китае. В Китае его касса составила 1,8 миллиона долларов. Картина рассказывает о совместной операции советских разведчиков и агентов китайской компартии в 1920‑х годах по сохранению секретных документов. Режиссёр Андрей Волгин собрал в актёрском составе Милоша Биковича, Елену Подкаминскую, Глеба Калюжного и других. В российский прокат картина вышла 20 февраля 2025 года и заработала свыше 688 миллионов рублей, по данным Единой аналитической информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

На втором месте по кассовым сборам за рубежом значится лента «Мастер и Маргарита» (2024) Михаила Локшина с результатом почти 1,6 миллиона долларов. Третье занимает «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (2024) Игоря Волошина, собравшая 1,06 миллиона долларов.

Общая выручка российского кино за границей в 2025 году составила 9,4 миллиона долларов, значится на сайте. Это на 43% меньше, чем годом ранее, когда она составляла 16,6 миллиона. Для сравнения: в рекордном 2019‑м сборы достигали 52,5 миллиона, затем последовал спад: 20,5 миллиона в 2020‑м, 18,2 миллиона в 2021‑м, 17 миллионов в 2022‑м и 17,6 миллиона в 2023‑м.

Памятник Балабанову установят в Екатеринбурге

© Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

На Урале появится памятник известному российскому режиссёру Алексею Балабанову: его планируют открыть 18 мая, в день памяти постановщика, в его родном городе Екатеринбурге. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

По его словам, скульптурную композицию установят на площади у Дворца молодежи, неподалёку от дома, где жил режиссёр, и его школы. Сейчас скульптор Мейрам Баймуханов, чей эскиз выиграл в конкурсе в прошлом году, вместе с командой архитекторов работает над воплощением задумки. Балабанов будет сидеть в пустом трамвае, внутри скульптуры появятся узнаваемые символы: плеер Данилы Багрова из дилогии «Брат», а также цитата «Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться» из картины «Мне не больно».

Алексей Балабанов родился в Свердловске (сейчас Екатеринбург) в 1959 году. За почти три десятилетия работы он создал больше десяти картин, среди которых «Про уродов и людей», «Жмурки», «Груз 200», «Замок», «Мне не больно» и две легендарные ленты «Брат». В мае 2013‑го, не дожив нескольких дней до своего 55‑летия, режиссёр умер от острой сердечной недостаточности во время работы над сценарием очередного фильма.

