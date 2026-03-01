Чебурашка и Буратино возвращаются, Бероев становится тренером: что обязательно смотреть в марте

Хиты кинопроката о Чебурашке и Буратино, спортивная драма о легендарном тренере «Арарата», авторский фильм с Никитой Ефремовым и новый шедевр Джима Джармуша — каждый месяц в онлайн-кинотеатре Okko выходят киноновинки для всей семьи. «Рамблер» рассказывает о главных премьерах в марте. Все новинки доступны по подписке СберПрайм.

© AP Cinema

«Жатва»

© Louverture Films; The Match Factory; Haos Film; Why Not Productions

Режиссёр: Афина Рахель Цангари.

Год: 2024.

Страна: Великобритания, Германия, Греция, Франция, США.

Действие драмы с элементами триллера происходит в Шотландии в эпоху позднего Средневековья. Привычный порядок жизни обитателей небольшой деревни начинает рушиться, когда законный владелец этих земель хочет отдать крестьянские наделы под овечье пастбище. За происходящим наблюдает друг детства местного помещика Уолтер Тёрск, странный человек, любящий и глубоко чувствующий природу.

Картина наверняка понравится любителям интеллектуального кино с медитативным ритмом и ценителям глубоких смыслов.

«Божественная. Сара Бернар»

© Les Films du Kiosque

Режиссёр: Гийом Никлу.

Год: 2024.

Страна: Франция, Бельгия.

Биографический фильм о жизни великой французской актрисы конца XIX — начала XX века. Картина рассказывает о романтических отношениях Сары Бернар с актёром Люсьеном Гитри и выпавших на её долю драматических испытаниях, в том числе ампутации ноги.

Байопик увлекает не только сюжетом, но и пышными костюмами и яркими декорациями. Картину стоит посмотреть зрителям, интересующимся историей театра и любящим фильмы о выдающихся женщинах.

«Виновата любовь»

© Wildling Pictures

Режиссёр: Жозе Авелино Жиль Корбетт Лоренсо.

Год: 2024.

Страна: Канада.

Современная адаптация романа Гёте «Страдания юного Вертера», действие которой происходит в наше время. Молодой поэт Вертер влюбляется в девушку Шарлотту. Проблема в том, что у неё уже есть жених. Но главный герой не сдаётся: он всячески пытается привлечь внимание Шарлотты и устраивает сопернику розыгрыши.

Лёгкий, ироничный и трогательный фильм прекрасно подойдёт для вечернего просмотра вдвоём. Также картину стоит посмотреть поклонникам романтических комедий с европейским шармом.

«Здесь был Юра»

© Bosfor Pictures

Режиссёр: Сергей Малкин.

Год: 2025.

Страна: Россия.

Главные герои этой комедийной драмы Олег и Серёга — молодые музыканты, которые мечтают о славе. Они живут в коммунальной квартире и играют в малоизвестной панк-группе.

Накануне важного выступления парням приходится на время взять под опеку дядю Олега — Юру. У мужчины есть ментальные особенности. Попадая в забавные и одновременно драматичные ситуации, герои учатся заботиться о других и искать баланс между мечтами и реальностью.

Особую силу фильму придаёт игра Константина Хабенского в необычном для себя образе нейроотличного героя. «Здесь был Юра» рекомендуется тем, кто любит душевное кино с долей юмора и глубоким смыслом.

«Чебурашка 2»

© Yellow, Black and White

Режиссёр: Дмитрий Дьяченко.

Год: 2025.

Страна: Россия.

Продолжение истории о любимом сказочном персонаже и его друзьях. На этот раз Чебурашке предстоит справиться с угрозой сноса дома своего старшего товарища Гены, отправиться в полный опасностей горный поход с Соней и Гришей и пережить множество других приключений. К тому же повзрослевшему ушастику придётся учиться находить общий язык с Геной, который недоволен шалостями маленького приятеля и пытается воспитывать его.

В фильме сочетаются игра живых актёров и анимация, а добрый юмор соседствует с важными уроками дружбы и взаимопомощи. «Чебурашка 2» отлично подойдёт для семейного просмотра с детьми.

«Горничная»

© Feigco Entertainment

Режиссёр: Пол Фиг.

Год: 2025.

Страна: США.

Захватывающий триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред в главных ролях. Милли, недавно вышедшая из тюрьмы, устраивается работать горничной в роскошный дом богатой семьи Винчестеров. Хозяйка дома Нина сначала кажется милой, но затем начинает устраивать Милли истерики и изводить девушку. Зато новой горничной сочувствует муж Нины — красавец Эндрю.

Фильм интересен напряжённой атмосферой и непредсказуемыми поворотами сюжета. Его наверняка оценят поклонники жанра, а также фанаты актёрских талантов Сидни Суини и Аманды Сайфред.

«Тихая ночь, смертельная ночь»

© Bear Paw Studio

Режиссёр: Майк П. Нельсон.

Год: 2025.

Страна: США.

Главный герой этого хоррора Билли в детстве стал свидетелем страшного преступления. Его родителей убил человек в костюме Санта-Клауса.

Повзрослев, Билли сам становится «рождественским мстителем» и наказывает «плохих людей», следуя подсказкам голоса в своей голове. В канун очередного Нового года мужчина устраивается работать в магазин, где знакомится с симпатичной девушкой по имени Пэм. Вскоре голос в голове подсказывает Билли, что пора снова наряжаться в костюм Санты и браться за топор.

«Тихая ночь, смертельная ночь» будет интересна поклонникам хорроров, фильмов про маньяков, а также любителям острых ощущений.

«Отец мать сестра брат»

© Animal Kingdom

Режиссёр: Джим Джармуш.

Год: 2025.

Страна: США, Италия, Франция, Ирландия, Германия.

Новая комедийная драма Джима Джармуша состоит из трёх новелл о трёх разных семьях. Герои первой истории — брат и сестра, которые навещают своего радушного престарелого отца в заснеженном пригороде Нью-Йорка.

Во второй новелле две сестры приезжают в гости к своей матери-писательнице, которая ведёт себя приветливо, но вместе с тем холодно. В третьей брат и сестра отправляются в парижскую квартиру своих погибших родителей, где прошло их детство.

Картина погружает в атмосферу неспешных диалогов, тонкой психологической игры и визуальной красоты. Фильм можно рекомендовать ценителям авторского кино, поклонникам творчества Джармуша и тем, кто любит камерные, жизненно правдивые истории.

«Шелби Оукс. Город-призрак»

© Paper Street Pictures

Режиссёр: Крис Стакманн.

Год: 2024.

Страна: США.

Леденящий душу хоррор в духе «Ведьмы из Блэр». Спустя 12 лет после таинственного исчезновения ведущей популярного канала о паранормальных явлениях Райли её сестра Мия решает самостоятельно расследовать это дело. Женщина отправляется в заброшенный городок Шелби Оукс, где Райли и её команду видели в последний раз.

Картина наполнена атмосферой запустения, страха и безысходности. Фильм наверняка понравится фанатам хорроров, мистики и загадочных историй о городах-призраках.

«Папа может»

© Кинокомпания «Наше кино»

Режиссёр: Дмитрий Суворов.

Год: 2025.

Страна: Россия.

Семейная комедия об успешном топ-менеджере Викторе, который на время вынужден взять на себя обязанности по дому. Его жена уезжает в отпуск на Мальдивы, обидевшись, что супруг считает её бытовые заботы «нехитрыми». Теперь Виктору приходится самостоятельно ухаживать за четырьмя детьми и собакой. Главный герой понимает, что быть домохозяином не так-то просто.

Фильм отлично подойдёт для семейного просмотра, подарит много положительных эмоций и заставит улыбнуться знакомым жизненным ситуациям. К тому же он наверняка понравится поклонникам комедийного таланта Александра Реввы: актёр сыграл в картине главную мужскую роль.

«Золотой дубль»

© AP Cinema

Режиссёр: Мгер Мкртчян.

Год: 2025.

Страна: Россия.

Спортивная драма о легендарном советском футболисте Никите Симоняне, который становится тренером ереванского «Арарата». Он ставит перед командой почти невозможную задачу — получить «золотой дубль», то есть победить в одном сезоне в чемпионате СССР и Кубке страны. Но его подопечные с недоверием относятся к новому наставнику, а давление со стороны соперников усиливается.

Фильм стоит посмотреть тем, кто интересуется историей отечественного футбола, любит спорт и вдохновляющие истории о победе над обстоятельствами. А также поклонникам творчества Егора Бероева, который сыграл в этой картине роль Никиты Симоняна.

«Гуантанамера»

© «Централ Партнершип»

Режиссёр: Сергей Мокрицкий.

Год: 2026.

Страна: Россия.

Тревел-блогер Даша отправляется на Кубу для съёмок сюжета о глубоководном погружении. Девушку похищают с целью получить важнейший исторический документ. Когда-то эти ценные бумаги обнаружил Дашин дед — разведчик времён кубинской революции. Теперь 82-летний бывший спецагент летит спасать внучку на Остров свободы.

В фильме есть динамичные экшен-сцены, красивые виды Кубы и семейная драма. «Гуантанамера» наверняка понравится любителям приключений, шпионских историй и экзотических пейзажей.

«Цинга»

© АО «Свердловская киностудия»

Режиссёр: Владимир Головнёв.

Год: 2025.

Страна: Россия.

Послушник Фёдор путешествует со священником отцом Петром по Ямалу, пытаясь обратить местных жителей в христианство. Семья оленеводов обещает принять крещение, если Фёдор поможет избавиться от волка, поедающего оленей из стада. Молодому миссионеру придётся столкнуться с новыми для себя порядками и обычаями и испытать кризис веры.

«Цинга» сочетает в себе элементы драмы и мистического триллера. Картину стоит посмотреть поклонникам авторского кино и ценителям суровых северных пейзажей.

«Рыбка-унывака. Подводное приключение»

© Cosmic Dino Studio

Режиссёры: Рикард Куссо, Рио Хэррингтон.

Год: 2026.

Страна: США, Австралия.

Яркий и добрый мультфильм о мистере Фише, которого все называют Рыбкой-унывакой из-за его мрачного настроения. Главный герой и ещё несколько морских обитателей отправляются на поиски мифической рыбки, которая исполняет желания. Проблема в том, что рыбка может исполнить только одно желание раз в несколько лет.

Анимационная картина наполнена юмором и приключениями. Она станет подходящим выбором для семейного просмотра с детьми.

«Буратино»

© «Водород»; Art Pictures Studio

Режиссёр: Игорь Волошин.

Год: 2026.

Страна: Россия.

Современная интерпретация классической сказки Алексея Толстого о деревянном мальчике Буратино. Папа Карло с помощью волшебного ключика получает возможность исполнить самое заветное желание — иметь сына. Выструганный им из полена мальчик оживает и отправляется в школу.

Но гораздо больше Буратино нравится проводить время в театре Карабаса-Барабаса. В итоге жадный кукольник забирает главного героя себе и Буратино вместе с другими актёрами отправляется в путешествие по миру.

Эта картина не только развлекает, но и поднимает перед юными зрителями важные вопросы. Например, что значит быть не таким, как все. Новый «Буратино» рекомендуется для семейного просмотра, а также поклонникам сказочных историй.

«Жатва» (18+), «Божественная. Сара Бернар» (18+), «Виновата любовь» (16+), «Здесь был Юра» (18+), «Чебурашка 2» (6+), «Горничная» (18+), «Тихая ночь, смертельная ночь» (18+), «Отец мать сестра брат» (18+), «Шелби Оукс. Город-призрак» (18+), «Папа может» (6+), «Золотой дубль» (16+), «Гуантанамера» (16+), «Цинга» (18+), «Рыбка-унывака. Подводное приключение» (6+), «Буратино» (6+)

