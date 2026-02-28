Почему все обсуждают дерзкий фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби

Один из самых обсуждаемых фильмов этой зимы — «Грозовой перевал» Эмиральд Феннел с Марго Робби и Джейкобом Элорди. Автор «Девушки, подающей надежды» и «Солтберна» интерпретирует классический роман Эмили Бронте в своём ключе: делает ставку на визуальную составляющую, упрощает оригинал и эпатирует аудиторию. «Рамблер» рассказывает, пошёл ли такой подход на пользу фабуле и что осталось в фильме от оригинального сюжета.

Классический сюжет

Роман Эмили Бронте «Грозовой перевал» произвёл фурор сразу после публикации в 1847 году. Драматичная история, происходящая в антураже вересковых пустошей Йоркшира, описывала трагичные взаимоотношения семей Эрншо и Линтонов с байроническим главным героем Хитклиффом.

В самом центре повествования — страстная и разрушительная история любви и мести между Кэтрин, дочерью мистера Эрншо, и его приёмным сыном Хитклиффом. Взрослая Кэтрин, желая возвыситься в обществе, выходит замуж за состоятельного Эдгара Линтона, хотя испытывает чувства к другу детства. Озлобленный Хитклифф начинает планомерно мстить своим обидчикам, разрушая их жизни и сам же страдая от этого.

Мастерски продуманный сюжет, глубокий психологизм, новаторская композиция, сочетание готики и романтизма сделали книгу классикой. После публикации её называли дикой смесью грубой порочности и чудовищных страхов, героев сравнивали с варварами, а саму Эмили Бронте величали неадекватным времени гением. Спустя века ничего не изменилось: роман по-прежнему актуален, его часто экранизируют и цитируют.

Подход Феннел

При этом «Грозовой перевал» — коварный материал. Роман Эмили Бронте часто ошибочно представляют как готическую любовь на века, но по сути это история о насилии и зависимости, классовой и человеческой жестокости на грани садизма и унижении. Почти любая попытка экранизации сталкивается с выбором: романтизировать отношения Хитклиффа и Кэтрин или сделать из текста строгий визуальный трактат, убрав за кадр иррациональные чувства героев.

Поэтому главным вызовом для Феннел стало то, как показать, что страсть не очищает, а уничтожает, а флёр мечтательности у персонажей — только витрина, за которой скрывается неприглядная правда. Фильмы постановщицы обычно строятся на броской «обложке» и ядовитом подтексте: за кричащей эстетикой скрываются несовершенства общества с его алчностью, стремлением к власти и унижению, соблазнами, подковёрными интригами и одержимостью статусом.

В новой картине режиссёр не изменяет себе: она рассказывает не столько про чувства, сколько про их цену, а также социальные игры во власть, которые прячутся за желанием обладать. Это на удивление сближает фильм с атмосферой книги Бронте: она пишет как «благородное» и «дикое» сплетаются воедино, уничтожая всех вокруг, а за потаканием страсти следует расплата.

Феннел отвергает пасторальную меланхолию и совершенно не заботится о следовании канонам, по которым принято экранизировать классику. Режиссёр делает акцент на разрушительной природе желаний персонажей и том, как фасад аристократического общества скрывает за собой первобытные, практически животные, мотивы.

Кастинг и главные герои

Марго Робби умеет не просто воплощать знаковых харизматичных персонажей, но показывать, какой ценой они стали такими. В её версии Кэтрин становится человеком, который любит разрушать, иногда просто от скуки, но от этого страдает.

Героиня избалована, капризна, любит манипулировать и получает удовольствие от собственной власти. Она соединяет очарование и расчёт, становится жертвой классовых ограничений и сама же загоняет себя в ловушку. Этой Кэтрин непросто сопереживать, она едва ли вызывает сострадание. И в то же время героине удаётся стать символичной бурей вересковых пустошей: она — возмутительница спокойствия, влияет на каждого персонажа истории. А остальные герои, попав в её орбиту, меняются навсегда.

Джейкоб Элорди в фильме интересен тем, что при внешней харизматичности и магнетизме Хитклиффа делает героя неочевидным. Это роль, где проще и очевиднее всего выставить мужчину мрачным злодеем или машиной мести. Элорди воплощает нечто иное: человека, который меняет личину и поведение в зависимости от того, с кем имеет дело.

Он выглядит спокойным, но на самом деле кипит от страстей. Его агрессия и жестокость не театральные, не показные, а бытовые и практически будничные. Таким образом, если кто-то из зрителей и попытается воспринимать его как притягательного персонажа, то только как привлекательную катастрофу, но вовсе не мечту.

Фантазия на тему и упрощение

Фильм Феннел можно смело назвать фантазией на тему «Грозового перевала», в которой визуал преобладает над нарративом. В сюжет внесены значительные изменения (ряд линий или героев убраны из повествования или вовсе не упоминаются — например, Кэти Линтон или Гэртон Эрншо), историческое несоответствие налицо, а платья и костюмы больше подходят для обложки глянцевого журнала, чем для йоркширских пейзажей и нереальных дворцов в фэнтезийном стиле. При этом визуальный ряд чаще всего похож на музыкальный клип к треку условной Charli XCX (которая записала заглавную песню для картины).

Стремление заигрывать со зрителями с помощью провокационных сцен часто не кажется обоснованным или увлекательным, а больше смахивает на попытку эпатажа ради эпатажа и никак не влияет на накал страстей и драматизм истории. Мотивы главных героев намеренно упрощены, персонажи представлены минималистично — вероятнее всего, в угоду тем зрителям, которые не читали книгу. Подчёркивая явные эмоции Кэтрин, Хитклиффа, Изабеллы или Эдгара, Феннел уходит от исследования их внутренних переживаний, за счёт чего сюжет превращается в лаконичное перефразирование романа.

Кому может понравиться фильм

Историю о созависимости, эмоциональном насилии, классовых различиях и привилегиях Феннел осовременивает и представляет как любование эстетикой жестокости. Картина может заинтересовать тех, кто не читал оригинал, спокойно относится к вольным интерпретациям классики, предпочитает «красивое», а не аутентичное кино.

Учитывая, что в фильме значительное экранное время отводится морально неоднозначным персонажам, ценители драмы останутся довольны. Эта картина провоцирует, играет на грани и не боится двусмысленности.

