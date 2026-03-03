Что скрывается за изнанкой гламурной жизни Анджелины Джоли в фильме «Кутюр»

В российский прокат вышел фильм «Кутюр» режиссёра Алис Винокур с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем. Истории трёх женщин — режиссёра, начинающей модели и визажистки — переплетаются во время Парижской недели моды. Каждая столкнётся с непростым выбором и попытается найти себя. Драматичную картину снимали во французской столице, в кадр попали дефиле, фотосессии, примерки костюмов и другие моменты закулисья гламурной жизни. «Рамблер» рассказывает, чем интересен фильм и стоит ли его смотреть.

© Canal+

«Кутюр» — первый англоязычный фильм четырёхкратной номинантки Каннского кинофестиваля Алис Винокур. В своих работах она часто обращается к вопросам профессионального выбора, семейных конфликтов — и новый проект не стал исключением. Для Анджелины Джоли фильм стал практически биографическим — в нём отражены многие события, которые происходили с актрисой в реальной жизни.

О чём рассказывает картина

В центре внимания фильма сразу три героини. Известная американская режиссёр Максин (Джоли) прилетает в Париж, чтобы снять ролик для фешен-показа в рамках Парижской недели высокой моды. Женщина окунается в суматоху гламурного закулисья и параллельно по телефону пытается решить семейные проблемы — уладить вопросы с бывшим мужем, наладить отношения с дочерью-школьницей. Во время работы режиссёр осознаёт, что испытывает чувства к мрачному молчаливому коллеге-оператору Антону (Гаррель). Затем неожиданно Максин узнает, что её врач диагностировал у неё опасный недуг и ей необходимо медицинское вмешательство. Это заставляет Максин переосмыслить приоритеты и отношения с близкими.

В это время покорять Париж приезжает 18-летняя начинающая модель из Судана Ада (Аньер Аней). Она практически сбегает из родной страны, чтобы заработать денег и помочь семье. Чужой город, незнакомые люди препятствуют воплощению её мечты, но девушка намерена доказать — всей индустрии и себе самой, — что имеет право самостоятельно принимать решения.

© Canal+

Третья героиня Анжель (Элла Рампф) — своеобразный серый кардинал: о ней не знают зрители, но она одна из ключевых фигур любого модного события. Девушка мечтает стать писателем, но пока учится работать над текстами, ловко управляется с кисточками, спонжами и румянами. Анжель работает в суровых условиях — на холоде и под дождём, сталкивается с дискриминацией по половому признаку, но остаётся светлым человеком. Она всегда находит доброе слово для каждой модели, поддерживает девушек и заботится об их благополучии.

Каждая история становится частью единого полотна, которое создают работники множества цехов. Всё ради того, чтобы в финале аудитория со всего мира увидела шедевр высокой моды, о котором потом будут говорить и станут подражать.

Стиль работы Винокур

© Canal+

О тяготах профессии, разлуке с близкими Винокур уже говорила в картине «Проксима» с Евой Грин, который повествовал о жизни профессиональной женщины‑астронавта. В «Воспоминаниях о Париже» с Вирджини Эфира — рассуждала о травме прошлого и том, как предыстория влияет на человека. А в «Потерянной стране» представляла, каким болезненным может быть конфликт матери и сына.

«Кутюр» то изящно, то жестоко говорит зрителю о том, какой может быть цена за стремление к идеалу — внешнему, внутреннему, социальному. А также каким разительным становится контраст между внешним лоском модной индустрии и усталостью, стрессом её работников.

В фильме постановщица продолжает изучать тему женской психологии, восприятия мира и амбиций. Но в то же время масштабирует поле деятельности. Винокур уделяет внимание не одному персонажу, а целому ансамблю, фокусируется не на единичной драме, а на калейдоскопе драматических линий. Отдельно режиссёр акцентирует внимание на том, как любая отдельно взятая индустрия влияет на её участников.

Достоинства и недостатки фильма

© Canal+

Винокур удалось без надрыва и стереотипов показать особенности мира моды. Каждый герой сохраняет человечность и выглядит реальным, а не статичным манекеном. Фильм — открытый взгляд на кропотливый труд швей и визажисток, усталость моделей, которые снимаются в летних платьях при нулевых температурах. А также на съёмочную команду, которая проводит долгие часы перед экраном в монтажной, чтобы успеть подготовить фильм в срок. Картина показывает, что за софитами и красивыми кадрами стоят реальные люди со своими страхами и мечтами.

К недостатку фильма стоит отнести его символическую незавершенность. В финале Винокур оставляет своих героинь практически на распутье — фильм выглядит как незаконченное полотно. Открытый финал после того, как на протяжении полутора часов зрителя погружали в драмы персонажей, смотрится неоправданным и не слишком естественным.

Кому понравится фильм

© Canal+

Картину оценят те, кто интересуется модной индустрией или склонен романтизировать её. «Кутюр» развеет иллюзии и покажет подноготную гламура. Ценители аутентичного подхода тоже останутся довольны: в кадре — множество парижских улиц, стильных французских апартаментов, знаковых мест. Актёрский ансамбль (уверенная и уязвимая Максин, целеустремлённая Ада, мягкая, но сильная Анжель) и психологический драматизм не дадут заскучать.

Фильм идёт в российском прокате.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Рецензия на фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби — сюжет, актёрская игра, отличия от книги