Рецензия на фильм «Человек, который смеётся» с Евгением Цыгановым — разбираем сюжет и актёрскую игру

В российский прокате идёт фильм «Человек, который смеётся». Это комедия о брутальном актёре, страдающем неконтролируемым смехом. Несмотря на говорящее название, картина не имеет никакого отношения к одноимённому роману Виктора Гюго, зато предлагает ироничный взгляд на проблемы российского (и не только) кинопроизводства. Автор «Рамблера» рассказывает о новинке кинопроката, в которой наконец-то можно увидеть улыбку самого непроницаемого российского актёра.

© Инфинити Контент

О чём сюжет

Знаменитый актёр Дмитрий (Евгений Цыганов) давно стал заложником одной роли. Его амплуа — грозный и хладнокровный мститель, типичный герой криминальных боевиков. Из-за однообразия проектов перетруждаться Дмитрию не приходится: актёра куда больше заботит собственный райдер, чем эмоциональное вживание в образ. К счастью, у капризной кинозвезды есть хлопотливый агент (Степан Девонин), который всеми силами старается вывести Дмитрия на международный уровень и выбить для него роль в голливудском фильме.

Удача улыбается героям, западные продюсеры готовы подписать контракт — им как раз нужен колоритный русский актёр на роль очередного бандита с каменным лицом. Предвкушая мировую славу, Дмитрий репетирует нехитрую реплику «I kill you» и готовится покорять Голливуд.

© Инфинити Контент

В самый неподходящий момент на горизонте появляется преуспевающий бизнесмен Сергей Иванович (Сергей Гармаш): лицо у него такое же непроницаемое, как у Дмитрия, а вот криминальное прошлое самое что ни на есть настоящее. Мужчина планирует съёмки автобиографического фильма «Кровавая месть», который должен помочь ему пережить травму юности и навсегда попрощаться с лихими 90-ми. Сперва Дмитрий не хочет отказываться от американского проекта ради сомнительной причуды незнакомца, но огромная сумка, набитая наличными, вынуждает его изменить решение.

Сергею Ивановичу важна достоверность в кадре, поэтому съёмочная группа отправляется в богом забытый провинциальный городок, где прошла молодость бизнесмена. Аутентичной оказывается не только локация, но и дробь в бутафорском пистолете: во время съёмок очередной экшен-сцены Дмитрий случайно получает огнестрельное ранение. Нелепая ошибка приводит к повреждению нервных окончаний, и актёр начинает бесконтрольно смеяться безо всякой причины. С ролью сурового бандита улыбка до ушей никак не вяжется, поэтому агенту Дмитрия и сценаристам «Кровавой мести» нужно как можно скорее найти выход из сложившейся ситуации.

Как снят фильм

В первую очередь «Человек, который смеётся» — это комедия о тяготах кинопроизводства, в которой звёзды ведут себя как капризные дети, продюсеры страдают мегаломанией, а уставшие сценаристы вынуждены то и дело подстраиваться под сильных мира сего. Набившая оскомину тема лихих 90-х не вызывает раздражения — бандитская романтика здесь выступает исключительно как часть терапии Сергея Ивановича. Правда, эта идея тоже не нова: в прошлогодних «Попутчиках» Ивана Глубокова герои при помощи квеста уже пытались вернуть память застрявшему в 90-х олигарху.

© Инфинити Контент

Наблюдать за сложностями съёмочного процесса интересно, а вот любовная интрижка Дмитрия с героиней Анастасии Красовской и его вскользь упомянутые проблемы с сыном выглядят притянутыми за уши. Понятно, что создателям было важно показать героя Цыганова живым человеком и оправдать его метаморфозу в финале, но второстепенным сюжетным линиям не хватает завершённости.

Безусловно, самым выигрышным решением фильма стал выбор Евгения Цыганова на главную роль. Как и его герой Дмитрий, актёр почти никогда не улыбается в кадре и сохраняет непроницаемое выражение лица независимо от жанра фильмов, в которых снимается. Расслабленная улыбка и заливистый смех российской звезды — уже веский повод, чтобы посмотреть комедию Владимира Котта.

Несмотря на общий недуг, герой Цыганова диаметрально противоположен знаменитому Джокеру: в отличие от злодея из вселенной DC, Дмитрий смеётся по-доброму и меняет к лучшему не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Как и герой Хоакина Феникса, в финале он попадает в мюзикл, но вместо мрачного дуэта с Леди Гагой выдаёт кавер на жизнеутверждающий хит Людмилы Гурченко.

© Инфинити Контент

Стоит ли смотреть

Как и многие другие фильмы о закулисье съёмочного процесса, комедия может заинтересовать любого, кто увлекается темой кино самой причастностью к миру кинематографа. Метания героя Цыганова по трейлеру гарантированно спровоцируют ассоциации с картиной «Однажды в… Голливуде» режиссёра Квентина Тарантино, бегающие по площадке ассистенты непременно вызовут сочувствие, а идея о целительной силе киноискусства — понимающую улыбку.

Фильм обязателен к просмотру всем поклонникам Евгения Цыганова. Нельзя сказать, что роль капризной звезды стала лучшей в карьере актёра, но его самоирония и заразительный смех обезоруживают. Возможно, после комедии Владимира Котта зрители смогут чаще видеть артиста в комедийных ролях.

© Инфинити Контент

«Человек, который смеётся» заходит на территории разных жанров. Фильм не ограничивается комедийной составляющей и затрагивает несколько важных тем: конфликт поколений, последствия непроработанных травм прошлого и важность самореализации. Уместить все сюжетные линии в полуторачасовой хронометраж оказалось непросто, поэтому ожидать их полноценного развития на экране не стоит. Фильм Котта — это в первую очередь комедия, способная вызвать на лице улыбку, пусть и не такую широкую, как у Цыганова.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Рецензия на фильм «Цинга» с Никитой Ефремовым — разбираем сюжет и проблематику