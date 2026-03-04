Актриса Наталья Бардо — о работе с мужем-режиссёром и пощёчине Даниле Козловскому

В кинотеатрах идёт комедия Марюса Вайсберга «Уволить Жору» о карьеристе Максиме, которому нужно уволить чудаковатого разработчика крупной ИТ-компании Жору. Главная женская роль в этом фильме досталась Наталье Бардо. «Рамблер» поговорил с актрисой о съёмках картины, сложностях работы с Марюсом Вайсбергом и участии в реалити-шоу как одном из способов отдыха.

© Страница Натальи Бардо в VK

В «Уволить Жору» Наталья Бардо играет Алису — младшую сестру программиста Жоры (Михаил Галустян). По сюжету Жора создал компьютерную игру, которая может стать хитом. Рекламу в игре хочет разместить онлайн-казино, но разработчик, который жертвует деньги на благотворительность, создаёт на работе группу поддержки и старается беречь окружающую среду, выступает против такого сомнительного рекламодателя. Чтобы подписать с онлайн-казино контракт, компания должна уволить Жору. Но сделать это очень сложно, ведь Георгий — идеальный сотрудник.

За дело берётся специалист по увольнениям Максим (Данила Козловский). Он собирает на Жору компромат, но в процессе начинает испытывать к странному программисту симпатию. А знакомство с сестрой Жоры Алисой, открытой и доброй девушкой, обожающей своего брата, ещё больше усложняет задачу главного героя.

© «Вайс фильм»; «Централ Партнершип»

На ваш взгляд, о чём рассказывает комедия «Уволить Жору»? В чём её достоинства и почему зрителям стоит её посмотреть?

Лично для меня это картина о любви, дружбе и о том, что очень часто мы живём не свою жизнь и именно поэтому несчастливы. О том, что для счастья надо прислушаться к себе, найти своих и успокоиться.

Главный герой Максим всю жизнь хотел денег, славы, быть на коне, жить в «Москва-Сити». В итоге, получив это, он понимает, что несчастлив. Потому что часто слава, успех и деньги — это навязанные ценности. Наш фильм показывает, что деньги не равны счастью, — счастье там, где близкие люди. Кроме того, в комедии есть мысль, что деньги иногда могут стать большой проблемой: главный герой так к ним стремится, что в итоге попадает в кучу неприятных ситуаций.

Ваша героиня очень любит своего брата со всеми его странностями, находит им оправдания. Вы близки с ней в этом? То есть вы полностью принимаете своих близких или всё-таки можете покритиковать, скорректировать их поведение?

В принятии своих близких мы с моей героиней похожи. Я очень люблю чувство принятия: оно избавляет меня от тревожности. Своих близких я люблю такими, какие они есть. Я могу спросить, нужен ли им совет, или сказать, что мне что-то не нравится в их поведении. Но это не означает, что они должны меняться.

© «Вайс фильм»; «Централ Партнершип»

Какие забавные или неожиданные моменты были на съёмках фильма? Например, как снималась сцена, где вы с героем Михаила Галустяна несколько раз бьёте персонажа Данилы Козловского по лицу?

Перед съёмками этой сцены я сказала Дане, что совершенно не хочу его бить. Предложила отработать эти пощечины по-актёрски, то есть имитировать удары.

Но в этот момент в наш диалог вклинился режиссёр фильма Марюс Вайсберг, который сказал: лицо Данилы будет в кадре крупным планом, нужно, чтобы оно было красным от ударов, поэтому никакой имитации — придётся бить по-настоящему. Что я и сделала, причём со всего размаха. Ведь в кино видна каждая полумера, и если делать что-то вполсилы, то зритель это разглядит и начнёт сомневаться в честности обстоятельств.

Мне до сих пор хочется попросить прощения у Дани, потому что для съёмок этой сцены понадобилось несколько дублей и Дане пришлось несколько раз пройти через эти побои.

© «Вайс фильм»; «Централ Партнершип»

Это не первый проект, где вы работаете с вашим супругом Марюсом Вайсбергом. Вам с Марюсом сотрудничать проще, чем с другими режиссёрами?

Нет! Работать с мужем — это ужасно. Я готова жить с ним сколько угодно и любить его, но съёмки у него всегда вызывают у меня сильнейший стресс.

Марюс очень любит артистов. То, как он делает другим актёрам замечания, — это высшее проявление любви и деликатности. Но когда он делает замечания мне, у меня возникает чувство, что я ни на что не гожусь, ничего не умею, я во всём виновата.

Недавно в одном из интервью Марюс сам сказал: с Наташей работать очень сложно, поскольку у меня есть ощущение, что она всё должна понимать с полуслова. Я при этом подумала: с чего я должна понимать его с полуслова на съёмочной площадке? Он же мне задачи ставит так, как будто мы на завтраке что-то обсуждаем. Но ведь на работе совсем другая атмосфера, чем дома.

© Страница Натальи Бардо в VK

Во время совместной работы вы даёте Марюсу советы, влияете каким-либо образом на его творческие методы?

Да. Нам тяжело сотрудничать на съёмочной площадке, но за её пределами обсуждать проекты гораздо проще. К тому же за 11 лет жизни с Марюсом я сильно поднаторела в кинематографе. Я, например, сама много монтирую. А когда ты каждый день работаешь с материалом, у тебя появляются определённое видение, вкус, ты можешь что-то подсказать.

Бывало, что я говорила Марюсу: здесь сцена сбивает общий ритм фильма или выключает зрителя из контекста, кажется лишней. Он прислушивался ко мне. Я очень благодарна ему за то, что он показывает мне черновые монтажи сцен, советуется со мной по поводу саундтрека, на этапе кастинга интересуется у меня, кого из артистов можно попробовать на ту или иную роль.

© «Вайс фильм»; «Централ Партнершип»

Возможно, вы уже готовы попробовать себя если не в качестве режиссёра, то на позиции второго режиссёра?

У меня и так много работы. Мы живём в загородном доме, и следить за ним приходится мне: например, если протекает крыша или ломается замок, то я ищу людей для решения этих вопросов.

Вдобавок у меня есть свой бренд товаров для женщин In’Me, которым я занялась буквально недавно: сейчас мы выпускаем бархатные шпильки для волос, в ближайшее время в линейке появится умная расчёска из специального материала, которая ухаживает за волосами и не травмирует их при расчёсывании. Я всю жизнь об этом мечтала, очень хотела создавать что-то своими руками, проявить себя на руководящей должности. Я активно веду социальные сети. И, безусловно, у меня есть основная работа — актёрская деятельность.

К тому же я знаю, что это такое — делать кино. Наверное, на уровне продюсирования я бы уже справилась. Но быть режиссёром, в том числе вторым, я пока не готова. Ведь режиссёр не только приходит на площадку и говорит актёрам, что им делать. У режиссёра есть подготовительный период, этапы работы над сценарием, его читки.

© Страница Натальи Бардо в VK

Для меня, например, очень важны диалоги, качество текста сценария. Если бы я была режиссёром, то добивалась бы, чтобы сценарий был доведён до идеального состояния, чтобы собралась команда мечты. А сделать всё идеально очень сложно.

В вашей фильмографии много комедий. Вы в реальной жизни любите смеяться, острить, рассказывать анекдоты? Какой юмор вам ближе — тонкий или грубоватый?

Когда обстановка подразумевает веселье и расслабление, я люблю посмеяться от души, пошутить. Ненавижу анекдоты, но могу рассказывать смешные ситуации из жизни, которых у меня очень много. Но когда я занимаюсь делами, например встречаюсь по вопросам своего бренда с экономистом, бухгалтером или юристом, то периодически включаю начальника и в такие моменты приходится быть серьёзной.

Мне очень нравится взрослый и острый юмор. Например, во время одной радиопередачи мы рассуждали о кино, и я сказала, что мой муж на съёмках целовался с Анджелиной Джоли (в интервью журналу ОК Марюс Вайсберг уточнял, что, живя в США, снимался в студенческой работе брата Джоли Джеймса Хейвена, где играл психиатра, а Джоли — влюблённую в него пациентку. — прим. «Рамблера»). Все начали обсуждать эту тему, шутить по этому поводу и в какой-то момент спросили: «Ой, Наташа, прости, ты ещё здесь?» На что я ответила: «Кто-то целовался с Джоли, а я целовалась с Данилой Козловским. Ещё непонятно, кому больше повезло».

© Страница Натальи Бардо в VK

То есть я люблю именно такие шутки: резкие, взрослые, но не пошлые, потому что есть грань между взрослым и пошлым юмором. На мой взгляд, шутки хороши тогда, когда попадают в цель, когда они сказаны вовремя. Ведь можно пошутить на полминуты позже, и твоя острота уже будет несмешной.

В числе ваших работ есть не только комедии, но и драмы и постапокалиптический сериал «Выжившие». Вы комфортно себя чувствуете во всех жанрах или есть такие, которые даются вам сложнее?

В драмах мне работать легче, поскольку я человек очень чувствительный и эмпатичный. К тому же переживать всегда легче, чем смеяться, потому что люди в большей степени склонны к волнениям, тревожности. Обычно в жизни поводов для грусти больше, чем для радости.

В комедиях мне сниматься труднее. В драме очень многое подсказывает интуиция, а в комедии сам рисунок роли сложнее, чем в драматических фильмах. Например, в комедиях Леонида Гайдая важны и резкость движений, и пластика, там всё имеет значение. В то время как в драме можно быть собой, но сильно верить в обстоятельства, которые происходят с твоей героиней.

© Страница Натальи Бардо в VK

Я мечтаю сняться в детективе, потому что люблю этот жанр как зритель. Когда в фильме появляется детективная составляющая, сразу начинаю размышлять, как может развиваться эта линия: кто кому может позвонить, куда пойти и что сделать. А вот хоррор — это, с одной стороны, очень классный жанр, в нём можно по-актёрски побаловаться, попугать кого-то. С другой — он очень сложный, потому что если тебе досталась роль жертвы, а не привидения или маньяка, то надо всё время находиться в состоянии стресса.

Вы занимаетесь бизнесом, инвестированием, недвижимостью, зарабатываете на рекламе в соцсетях. Вам важно самой зарабатывать деньги, иметь собственные источники дохода? И если да, то почему?

В моём детстве желание много работать рождалось из состояния жуткой тревожности и страха остаться без крыши над головой и без еды. Но постепенно, занимаясь своим ментальным здоровьем, я осознала, что мне важно иметь собственный бизнес и источники дохода не из-за состояния тревоги, а из-за любви к свободе, возможностям и желания экономить время. Мне не надо тратить время, чтобы выпрашивать деньги у мужа.

Я ценю Марюса за то, что он обеспечивает в нашей семье финансовую безопасность и думает о том, как правильно распорядиться средствами. Но не люблю просить у него, ведь то, что мне хочется купить, может показаться ему ненужным. Например, ему будет важнее отложить деньги на чёрный день, чем приобрести мне новую сумку. Так что мне проще открыть свой бизнес и самой решать, на что я трачу заработанные средства. Если я захочу полететь в Париж с подругой, то сама куплю билеты, ни у кого не прося на это денег.

© Страница Натальи Бардо в VK

При этом мы всё время обсуждаем наш семейный бюджет, смотрим, на что стоит потратиться, а от чего пока можно отказаться или на чём можно сэкономить. Я, например, помешана на хороших машинах и хороших дорогих сумках. Но одежду без проблем могу купить на маркетплейсе.

Съёмки в кино и сериалах, семья, свой бизнес — как вы успеваете со всем справляться?

Во-первых, я записываю все задачи в Google Календарь — этот сервис я посещаю около 50 раз в день. К нему подсоединены все, с кем я работаю, через него мы согласовываем наши действия.

Во-вторых, у меня есть помощники. Сначала была только одна ассистентка, потом появились няни, водители. Сейчас у меня большая команда, она помогает мне решать задачи, для которых не нужно моё физическое присутствие. Например, если речь идёт о бизнесе, то люди могут без моего участия привезти товар из точки А в точку Б. Но каким будет этот товар и как его изготовить, должна решать я.

В-третьих, я всегда умела расставлять приоритеты, и, наверное, это помогает мне многое успевать. Для меня кино не может быть важнее мужа и ребёнка. Поэтому я часто вынуждена отказываться от проектов, чтобы уделить время семье. При этом кино для меня важнее, чем мой бизнес. А бизнес важнее, чем инвестиции.

© Страница Натальи Бардо в VK

Как вы предпочитаете отдыхать и перезагружаться?

Я люблю отдыхать тремя способами. Первый — пляжный отдых с семьёй, когда я могу выспаться, восстановить энергетический ресурс. Второй — активный: например, поехать в Африку посмотреть на слонов, потом отправиться в Бразилию на карнавал, посетить водопады, затем полететь ещё в какую-нибудь страну и побывать там сразу в пяти городах, походить по музеям. Такой отдых помогает отвлечься от работы, потому что на пляже я всё равно могу сидеть в телефоне и работать. Во время активного отдыха я получаю свежие впечатления и вдохновляюсь на создание чего-то нового.

Третий вид отдыха — различные телешоу, в которых я участвую. И, пожалуй, это самый эффективный вид отдыха для того, чтобы достичь успеха. Такие шоу — выход из зоны комфорта, а мне периодически необходимо выбираться из этой зоны. Нужно контактировать с людьми с тяжёлым характером, чтобы учиться в обычной жизни работать с такими людьми. Нужно иногда поголодать, чтобы заново почувствовать удовольствие от еды. Нужно поспать в неудобной обстановке, чтобы в будущем не останавливаться и продолжать зарабатывать на мягкие матрасы и прочие атрибуты хорошего сна. Мне необходим выход из зоны комфорта, потому что именно там я расту.

К тому же такой отдых даёт мне и моим близким возможность соскучиться друг по другу. Я чувствую, как важно, когда они рядом, понимаю, что их надо беречь, потому что с ними хорошо, а без них не очень.

© Страница Натальи Бардо в VK

В каких проектах зрители увидят вас в ближайшее время и какие из этих проектов вы сами ждёте с нетерпением?

В ближайшее время меня можно будет увидеть в многосерийном драмеди «Теория большой лжи» о семье Говоруновых, решающей свои проблемы с помощью обмана, и комедийном сериале «Всё в твоих руках» про юношу и девушку, которых жизнь сталкивает несколько раз, они испытывают друг к другу чувства, но им не удаётся быть вместе. Не могу пока раскрыть подробности, кого я играю в этих проектах.

Я сама с большим нетерпением жду выхода драматического сериала «Большая фарма». Речь в нём идёт об учёных, которые изобрели лекарство от всех болезней. Но из-за этого изобретения у них начинаются проблемы. Тоже пока не могу говорить о том, какая роль мне досталась, но я её очень люблю. Думаю, мне о многом удастся поговорить со зрителем именно через этот проект.

Биографическая справка

Наталья Бардо (до 2010 года носила фамилию отца — Кривозуб) родилась в 1988 году в Москве. Окончила Московский банковский экономический колледж по специальности «банковское дело» и отделение дополнительного образования Театрального института имени Щукина по специальности «мастерство актёра».

© Страница Натальи Бардо в VK

В кино и сериалах дебютировала в 2006 году: снялась в роли Лизы в драме Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль» и в роли Алины в многосерийном проекте «Проклятый рай». Известность Бардо принесли сериалы «Золотые. Барвиха 2» и «Анжелика». Сейчас в фильмографии актрисы более 60 проектов, в том числе фильмы «Бабушка лёгкого поведения», «Ночная смена», «Ирония судьбы в Голливуде», «Где наши деньги?», сериалы «Девушки с Макаровым», «Улётный экипаж» и «Исправление и наказание».

Участвовала в реалити-шоу «Дом-2», «Последний герой», «Новые звёзды в Африке». Муж — режиссёр Марюс Вайсберг. У пары есть сын Эрик.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Актриса Ника Здорик — о продолжении «Ландышей» и Жене Трофимове