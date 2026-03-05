Камнем по голове: стоит ли смотреть панк-сказку «Король и Шут. Навсегда»

В российских кинотеатрах идёт фильм «Король и Шут. Навсегда» — полнометражное продолжение нашумевшего сериала 2023 года. Лидеров знаменитой панк-рок-группы Михаила Горшенёва и Андрея Князева по-прежнему играют Константин Плотников и Влад Коноплёв, роли их муз Вдовы и Принцессы снова исполняют Дарья Мельникова и Вера Вольт, также в картине появляется Гоша Куценко в образе психотерапевта. «Рамблер» рассказывает, кому стоит отправиться на просмотр этой фэнтезийной истории, а кто может её пропустить.

Какова предыстория фильма

Восьмисерийный сериал «Король и Шут» выходил на стриминговом сервисе «Кинопоиск» с марта по апрель 2023 года. Проект рассказывал историю легендарной панк-группы: от знакомства Михаила Горшенёва и Андрея Князева в Ленинградском художественном училище имени Серова (где, как отмечал в сериале преподаватель будущих рок-звёзд, учился и Виктор Цой) и первых выступлений в полуподвальных клубах до всенародной славы, конфликтов между Князем и Горшком и смерти Горшенёва в 2013 году.

Из реальности действие перемещалось во вселенную песен «Короля и Шута». Князь и Горшок в образе средневековых трубадуров отправлялись на поиски дочери короля, похищенной злым колдуном, и во время путешествия сталкивались с героями своих композиций, например радушным хозяином лесной хижины из «Будь как дома, путник».

В сказочном мире, как и в реальности, каждый из музыкантов обретал свою любовь: Горшок — задиристую Вдову (Дарья Мельникова), Князь — нежную Принцессу (Вера Вольт). В августе 2023 года вышел специальный эпизод «Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе», длившийся около двух часов и подробно рассказывавший о спасении Принцессы из лап колдуна.

Режиссёром «Короля и Шута» был Рустам Мосафир, ранее работавший над сериалом «Универ. Новая общага» и славянским фэнтези «Скиф». К созданию многосерийного проекта привлекли участников группы и близких Михаила Горшенёва. В числе продюсеров значились Андрей Князев и приложивший руку к успеху команды продюсер Игорь «Панкер» Гудков, а музыку сочинил брат Горшка, лидер группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенёв.

Сериал имел большой успех: по данным «Кинопоиска», он стал самым популярным проектом стримингового сервиса — его посмотрели 4,3 миллиона подписчиков. «Король и Шут» номинировался на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения как лучший онлайн-сериал длиной 7 и более серий и был отмечен на ней наградами в категориях «Лучшая оригинальная музыка к сериалу» и «Лучшая работа звукорежиссёра». В марте 2024 года стало известно, что проект получит полнометражное продолжение.

Каков сюжет фильма

Действие картины по-прежнему перемещается между вселенной песен «Короля и Шута» и реальным миром. Фильм открывается анимационным прологом, где мультяшный Сказочник в издевательской форме приветствует зрителей и рассказывает о том, что происходило в сериале. После короткого интро зрителям показывают прекрасное сказочное настоящее Князя (Влад Коноплёв) и Горшка (Константин Плотников). Оба музыканта счастливы со своими избранницами и дают концерты в средневековой таверне. Во время одного из выступлений Горшок видит галлюцинации о реальном мире, испытывает головокружение и падает в толпу.

После этого на кабак нападают подвижники Некроманта (Илья Гришин) — героя одноимённой композиции из альбома «Короля и Шута» «Жаль, нет ружья». Много лет злобное создание, похищавшее девушек, было заточено в камень. Выбравшись, Некромант намерен свести счёты с Вдовой — именно она заманила его в ловушку. Девушку похищают, а Князь во время нападения погибает.

В реальном мире Андрей Князев переживает смерть Горшенёва и вместе с женой Агатой планирует масштабное выступление в петербургском спорткомплексе «Юбилейный», где покойного Горшка должна заменить голограмма. Музыкант с удивлением замечает, что хиты «Короля и Шута» пропадают с носителей, а о существовании этих песен не знают даже самые преданные фанаты.

Князев обращается к психотерапевту (Гоша Куценко). Но от этого больше вреда, чем пользы, поскольку врач отправляет музыканта в психиатрическую клинику. Из мрачных коридоров спецлечебницы Князя освобождает явившийся из фэнтези-вселенной Горшок. Ему требуется помощь друга для поимки Некроманта. Героям предстоит новое путешествие по миру собственных песен.

Кто работал над фильмом

«Король и Шут. Навсегда» сняла та же команда, что работала над сериалом. В режиссёрское кресло снова вернулся Рустам Мосафир. Он же написал сценарий вместе с одним из соавторов сценария к многосерийному проекту Дмитрием Бузиным.

В числе продюсеров по-прежнему значатся Андрей Князев и Игорь «Панкер» Гудков, а композитором снова стал Алексей Горшенёв. Съёмки фильма проходили в Петербурге, Ленинградской области, а часть сцен снималась на полуострове Рыбачий в Мурманской области.

Богатый визуал и сильный актёрский состав

«Король и Шут. Навсегда» — зрелище столь же шумное и неистовое, каким были концерты самой группы на пике её карьеры. Создатели решили сосредоточиться в большей степени на сказочной вселенной и сделали это с фантазией, которой не видно конца и края.

С точки зрения визуала фильм можно назвать пиршеством для глаз, с которым мало что сравнится в отечественном кинематографе, — а он в последнее время изобилует яркими сказками. Оммажи голливудским блокбастерам рассыпаются направо и налево. Если сцена, в которой Некромант атакует поезд с заключёнными, напоминает «Безумного Макса: Дорогу ярости», то эпизод с Дедом-пауком на маяке своим мрачным антуражем отсылает к «Пиратам Карибского моря: Проклятию “Чёрной жемчужины”».

Исполнители главных ролей по-прежнему держат марку. Константин Плотников всё так же убедителен в образе Горшка: актёру отлично удаются и безумный взгляд Горшенёва, и его иронично-задушевные интонации. Играющий Князя Влад Коноплёв внешне настолько хорош, что способен одним своим взглядом переманить в армию поклонниц «Короля и Шута» самых преданных фанаток южнокорейского бойз-бэнда BTS.

В кадре то и дело возникают впечатляюще загримированные второстепенные персонажи — герои песен «Короля и Шута». Например, похожая на колдунью Эльвиру из комедийного хоррора «Эльвира: Повелительница тьмы» Ведьма и кентавр с ослиной головой («Ведьма и осёл») или одноглазый старик («Волшебный глаз старика Алонса»). Ведьму сыграла перкуссионистка и бэк-вокалистка питерской рок-группы The Hatters Анна Музыченко, а старика — Игорь Гудков. В одном из эпизодов появляется фактурный экс-музыкант группы «Ленинград» Стас Барецкий в образе предводителя банды гномов — в красном камзоле и золотых цепях.

Одним из самых комичных персонажей становится сыгранный Гошей Куценко психотерапевт. Перед тем как отправить Князева в лечебницу, этот герой мучает несчастного музыканта рассказами, что тоже когда-то играл в рок-группе, и довольно фальшивым пением. Появление Куценко — один из многочисленных сюрпризов для осведомлённых поклонников группы: в 2010 году актёр снялся в клипе на песню «Короля и Шута» «Фокусник».

Узкая направленность и слабый сюжет

Поклонники группы наверняка порадуются и знакомым по песням героям, и переиначенным строкам из любимых композиций вроде восклицания Князя: «Разбежавшись, прыгай со спины!» Но на тех, кто знает группу лишь по паре хитов, «Король и Шут. Навсегда» произведёт эффект, аналогичный удару камнем по голове: непонятно до головокружения и искр из глаз.

Большую часть экранного времени Князь и Горшок куда-то идут и дерутся с какими-то сказочными героями. Зрителям, не погружённым во вселенную песен легендарного коллектива, будет сложно разобраться, что это за персонажи и почему они здесь появились.

Люди, не посвящённые в дебри отечественной рок-сцены, вряд ли оценят кавер-версию композиции «Мёртвый анархист» на немецком языке в исполнении группы Jane Air. Тем, кто не знаком со сложными моментами в творческих отношениях Князя и Горшка, будет трудно проникнуться трогательной сценой примирения главных героев. Без всех этих знаний сюжет не складывается в цельную историю и кажется хаотичным. Сначала это фееричное безумное зрелище с яркими декорациями, похожим на Дэвида Боуи Некромантом, ведьмами и ослами завораживает и забавляет, но потом начинает утомлять.

Кому стоит смотреть фильм

При всех своих достоинствах «Король и Шут. Навсегда» — нишевый продукт, предназначенный в большей степени для фанатов команды и тех, кто смотрел оригинальный сериал и полюбил его. Рядовой зритель может спокойно пропустить эту картину — и ничего от этого не потеряет.

