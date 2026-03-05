Комедия с Харламовым и фестиваль ремёсел: куда сходить в Москве 7–9 марта

Вторая часть экранизации волшебной сказки «Царевна-лягушка», продолжение семейной комедии с Гариком Харламовым «Новая тёща», современная интерпретация пьесы «Тартюф» Мольера в Театре на Таганке, выставка про кукол в Пушкинском музее и всероссийский фестиваль искусств и ремёсел на Хлебозаводе № 9. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить во время длинных выходных в Москве.

Что посмотреть

Сказка «Царевна-лягушка 2»

В российский прокат выходит продолжение экранизации известной сказки «Царевна-лягушка 2». Проклятие Кощея пало, Василиса и Иван-царевич готовятся к свадьбе. Но во время церемонии девушку похищает древнее зло. Чтобы вернуть возлюбленную, Иван, его сестра Варя и их отважные спутники отправляются в загадочное Тмутараканское царство. Их ждёт полное чудес путешествие, и только настоящая любовь и верность помогут сразить тёмную магию.

В фильме снялись Виктор Логинов, Дарья Блохина, Александр Метёлкин, Ян Цапник, Никита Кологривый, Алиса Руденко и другие.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно на сайте.

Комедия «Новая тёща»

Ещё одна новинка проката — продолжение комедии про сложные отношения зятя и тёщи с Гариком Харламовым в главной роли «Новая тёща». Герой Харламова, Виктор Суслов, живёт под каблуком новой тёщи, которая установила в доме свои порядки. Ситуация обостряется ещё больше, когда на пороге появляется брат-близнец Виктора — Тоха. Тёща разжигает давний конфликт между братьями. И когда сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) приходят арестовать Тоху, Виктор должен сделать непростой выбор — помочь брату или навсегда отделаться от него.

В фильме также снялись известные российские актёры Мария Аронова, Сергей Бурунов и Екатерина Ковальчук.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Le Тартюф. Комедия» в Театре на Таганке

7, 8 и 9 марта в Театре на Таганке пройдут спектакли по мотивам знаменитой пьесы Мольера «Тартюф, или Обманщик» — «Le Тартюф. Комедия». Режиссёр Юрий Муравицкий переложил произведение, которое было написано в XVII веке, на современный манер. В семье Оргона вечный хаос: выяснение отношений и бытовые дрязги заполнили всё пространство. Этим пользуется Тартюф — лжец и лицемер, который легко втирается в доверие и чуть не разрушает дом до основания. Но главный вопрос, который задаёт зрителям режиссёр: не сами ли мы порождаем таких тартюфов своей слепотой?

Художница Галя Солодовникова создала красочные неординарные костюмы и минималистичные декорации для спектакля, а музыку написал французский композитор Луи Лебе. В пьесе много фарса и неординарного юмора, бессмысленных и заставляющих задуматься глубоких диалогов, а яркий актёрский состав не заставит скучать ни на секунду.

Приобрести билеты можно здесь.

Спектакль «Камера обскура» в Новом драматическом театре

9 марта в Новом драматическом театре пройдёт спектакль по мотивам скандального произведения Владимира Набокова «Камера обскура». Знаток живописи Бруно имеет всё, что необходимо для спокойного существования: примерную жену, милую дочку и большое состояние. Но однажды он влюбляется в молодую незнакомку Магду и больше не может ни о чём думать: герой бросает семью, теряет покой и выполняет все прихоти девушки. Но Магда коварна, а слепая страсть доводит Бруно до погибели.

Режиссёрами спектакля выступили Вячеслав Долгачёв и Алексей Спирин. Роли играют Евгений Рубин, Екатерина Демакова, Лидия Харламова, Артём Глухов и другие.

Приобрести билеты можно на сайте.

Выставка «Августейшие. Куклы» в Пушкинском музее

До 9 марта в Галерее искусств стран Европы и Америки XIX–XX веков (Волхонка, 14) Пушкинского музея проходит выставка по истории кукол «Августейшие. Куклы». Здесь собраны редчайшие экспонаты XIX — начала XX века из коллекций российских музеев. Посетители узнают, в какие игрушки играли наши предки, как менялась мода на кукол на протяжении столетия, какие в разные времена у них были аксессуары и так далее.

Среди экспонатов, например, фарфоровые и восковые куклы из Германии и Франции в нарядах из дорогих тканей, набор тряпичных кукол в костюмах народов Российской империи, подаренный семье Николая II, и куклы в бретонских нарядах с аутентичной мебелью.

Особого внимания заслуживают миниатюрные предметы быта: детская железная дорога Märklin, принадлежавшая цесаревичу Алексею, кукольные сервизы, швейные машинки и механические игрушки, например бульдоги в натуральную величину с подвижными головами. Отдельное место на выставке занимает экспозиция с искусственной елью, каруселью и французским театром Гиньоль, которая воссоздаёт рождественскую атмосферу Европы.

Приобрести билеты можно на сайте Пушкинского музея.

Что послушать

Мюзикл «Последняя сказка» в Московском дворце молодёжи

9 марта пройдёт заключительный показ грандиозного мюзикла «Последняя сказка» в Московском дворце молодёжи (Театр МДМ). Как отмечается в пресс-релизе театра, который имеется в распоряжении «Рамблера», постановку, созданную театральной компанией Дмитрия Богачева «Бродвей Москва», за всё время показа посмотрели более 500 тысяч зрителей.

В центре сюжета красочного мюзикла — история молодого человека Максима и девушки Жени из Москвы, которые волшебным образом переносятся в мир «Тысячи и одной ночи». Прямо на сцене влюблённые взмывают в воздух на ковре-самолёте, находят волшебную лампу, встречают Али-Бабу, сражаются со злыми волшебниками. На глазах зрителей появляются сказочные дворцы и мистические караваны, колоритные базары, принцессы и принцы, перенося всех в мир Востока.

Приобрести билеты можно на сайте.

Концерт «Музыка и песни любви советского кино» в храме Христа Спасителя

7 марта в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя пройдёт концерт классической музыки «Музыка и песни любви советского кино». Московский симфонический оркестр под управлением дирижёра Игоря Разумовского исполнит всеми любимые мелодии из известных фильмов и мультфильмов.

Зрители услышат композиции из кинофильмов: «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Три мушкетёра», «17 мгновений весны», «Дети капитана Гранта», мультфильмов «Бременские музыканты», «Ну, погоди!» и многих других. Также в программе произведения Зацепина, Артемьева, Пахмутовой, Дунаевского, Таривердиева и Гладкова.

Приобрести билеты можно на сайте.

Где погулять

Фестиваль искусств & ремёсел ARTFLECTION на Хлебозаводе № 9 и в Amber Plaza

7 и 8 марта в московских пространствах Amber Plaza (станция метро «Новослободская») и в корпусе «Бойлерная» на Хлебозаводе № 9 (станция метро «Дмитровская») в 12-й раз пройдёт фестиваль искусств и редких вещей ручной работы — ARTFLECTION. Тема нынешнего года «Стрит-арт».

Более 250 мастеров со всей России, художников, работающих в технике стрит-арта, представят эксклюзивные коллекции и творения, которые они сделали специально к событию. Гости увидят масштабную арт-инсталляцию, созданную каллиграфистами и граффити-художниками фестиваля про буквы Ё-ФЕСТ. Также участники проведут мастер-классы для детей и взрослых, где научат уличному искусству. В специальных зонах можно будет сделать красивые фото, а также создать собственные творения в креативных зонах.

В рамках события гости смогут приобрести украшения, дизайнерскую одежду, авторскую посуду, предметы интерьера и сувенирную продукцию с уникальным дизайном на стыке разных искусств.

Приобрести билет можно на официальном сайте фестиваля.

