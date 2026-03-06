Названы лучшие роли Миронова и самая продаваемая книга — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© В. Бондарев/РИА Новости

Зрители назвали лучшие кинороли Андрея Миронова

В честь 85-летия со дня рождения известного советского актёра Андрея Миронова телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» провёл опрос среди зрителей и выяснил, какие роли артиста они любят больше всего. Лидером стала роль непутёвого контрабандиста Геши Козодоева из комедии «Бриллиантовая рука» — за неё проголосовали 55% участников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

На втором месте роль изворотливого продавца комиссионного магазина Димы Семицветова из фильма «Берегись автомобиля», на которую пришлось 35% голосов. Тройку лидеров с 34% замыкает роль капитана милиции Андрея Васильева из «Невероятных приключений итальянцев в России». К слову, в этой ленте Миронов самостоятельно выполнял опасные трюки: висел над Невой на разведённом мосту, спускался с шестого этажа и полз по пожарной лестнице на ходу машины.

Четвёртое место заняла роль обаятельного ветеринара Романа Любешкина в комедии «Три плюс два» (33%). Отметили зрители роль Остапа Бендера в «12 стульях», циничного министра-администратора в «Обыкновенном чуде» и другие.

Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве. После окончания с красным дипломом Щукинского училища в 1962 году актёр поступил на работу в Московский академический театр сатиры, где играл до конца жизни. Среди его знаковых работ в театре — Дон Жуан в комедии «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», Фигаро в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», Чацкий в пьесе «Горе от ума». Умер артист 16 августа 1987 года во время гастролей в Риге из-за обширного кровоизлияния в мозг.

«Сказка о царе Салтане» возглавила российский прокат

© К.Б.А., ТНТ

Экранизация знаменитой сказки Александра Пушкина режиссёра Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» возглавила российский прокат в минувший уик-энд (26 февраля — 1 марта). По данным портала kinobuisiness.com, фильм заработал в России и странах СНГ 257,2 миллиона долларов. Главные роли в картине сыграли Павел Прилучный, Лиза Моряк, Владимир Сычёв и Антон Богданов.

Вторую строчку заняла военная драма Антона Богданова «Красавица» с кассой 247,4 миллиона рублей. Фильм рассказывает о старшине Николае Светлове, который вместе с другими сотрудниками зоопарка помогает выжить животным в блокадном Ленинграде. В фильме снялись Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков и Иван Добронравов.

Замыкает тройку лидеров киргизская драма «Рай под ногами матерей — 2: письмо матери», собравшая 47,7 миллиона рублей. Режиссёр Руслан Акун рассказывает историю двух знакомых, которые отправляются из Кыргызстана через всю Россию в Москву, попадая по пути в разные истории. В проекте заняты Эмиль Эсеналиев, Павел Майков и Алексей Щербаков.

Подведены итоги проекта «Зима в Москве»

© mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге подвёл итоги столичного фестиваля «Зима в Москве». По его сообщению, за три холодных месяца для горожан и туристов организовали более 57 тысяч событий: от благотворительных акций и спортивных состязаний до семейных праздников и детских программ. Их посетили около 32 миллионов человек, что на 7% превышает показатели предыдущего сезона, уточнил Собянин. События проходили на 400 площадках по всему городу, причём посещаемость окружных событий взлетела более чем на 50% в сравнении с прошлым годом.

Кроме того, хорошие показатели продемонстрировала экономика. В декабре 2025-го — январе 2026-го оборот столичных заведений общепита, а также организаций культуры и досуга достиг 235,3 миллиарда рублей. Это на 10,5% больше, чем в аналогичный период прошлого сезона. Рестораны и кафе нарастили выручку на 8,4%, спортивная индустрия прибавила 18,4%, а кинотеатры показали взрывной рост — 39,3%. Театры и концертные площадки увеличили сборы на 8,4%, а продажи сувенирной продукции подскочили на 18,2%.

Названа самая продаваемая книга в России в 2025 году

© «Эксмо»

Издательство «Эксмо» назвало книгу, которую россияне покупали чаще всего в 2025 году в сети «Читай-город — Буквоед». Абсолютным бестселлером во всех восьми федеральных округах стал роман японского автора Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Эксмо».

Произведение рассказывает об одиноком 30-летнем почтальоне по прозвищу Капуста, которому ставят страшный диагноз — опухоль головного мозга. Чтобы продлить себе жизнь, он заключает сделку с дьяволом: за каждый дополнительный день из мира исчезают привычные вещи, например часы, радио, телевидение, кошки. Но через некоторое время Капуста понимает, что жизнь без обыденных вещей уже не такая привлекательная.

Аналитики издательства также отметили заметные региональные различия во вкусах читателей. Жители Центрального и Северо-Западного округов отдают предпочтение классике: в топе у них Джордж Оруэлл, Достоевский и Булгаков, а также современная проза. На юге страны и Кавказе любят сентиментальные истории и классические детективы — там лидируют романы Николаса Спаркса («Спеши любить», «Дневник памяти») и Агаты Кристи. А на Урале, в Поволжье и Сибири наибольшим спросом пользуются книги по психологии и саморазвитию Игоря Рызова и Лорана Гунеля, а также российская романтика Анны Джейн («Твоё сердце будет разбито», «Восхитительная ведьма»).

Исторические резные двери Третьяковки полностью восстановят

© Владимир Вяткин/РИА Новости

Главный вход в здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке совсем скоро обретёт свой исторический облик. Специалисты восстанавливают знаменитые резные парадные дубовые двери, которые были созданы в 1904 году по эскизам художника Виктора Васнецова и напоминали своды терема. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru.

Во время масштабной реконструкции здания в 1980 году дверные проёмы были демонтированы и отправлены на хранение. Тогда же установили новые дверные полотна, но сейчас они пришли в негодность. Поэтому исторические элементы было решено вернуть на место.

Работы по реставрации стартовали в августе 2025 года. Сперва специалисты воссоздали дверные полотна на производстве, при этом максимально сохранили подлинные резные детали. Недостающие элементы изготовили заново по оригинальным образцам начала XX века. Также в порядок приведут подлинные кованые ручки. А в конце дерево обработают специальными материалами и вернут на прежнее место.

Завершить все работы планируется уже весной 2026 года.

«Ну, погоди!» стал самым любимым мультфильмом у россиян

© «Союзмультфильм»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса российских жителей о предпочтениях в анимационных проектах. Безусловным лидером народного рейтинга стал культовый мультфильм про Волка и Зайца «Ну, погоди!» — за него проголосовали 54% опрошенных. С заметным отрывом второе место заняло «Простоквашино» (15%), а замыкает тройку лидеров обаятельный «Винни-Пух» (12%). Данные приведены на официальном сайте ВЦИОМа.

Любопытно, что все три проекта снимала студия «Союзмультфильм». Согласно результатам опроса, в целом советская школа анимации лидирует с большим отрывом: 80% респондентов отдают предпочтение проектам студии «Союзмультфильм». Для сравнения: творческое объединение «Экран» набрало 13%, а признанный мировой гигант Walt Disney Pictures — только 11%.

Как признавались 48% участников опроса, они выбирают старые мультфильмы за душевность и жизненность: их описывают как «добрые», «настоящие», «живые». Еще 27% респондентов отмечают, что эти картины поучительные, несут мораль и транслируют правильные жизненные ценности.

