История приёмных родителей и триллер о наследниках: главные фильмы марта

Глен Пауэлл будет бороться за деньги в комедии «Наследник», Карина Разумовская будет относиться «К себе нежно». Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов перевоплотятся в семейную пару в драмеди «Жемчуг». А Стивен Грэм и Андреа Райзборо будут пугать зрителей в мрачном психологическом триллере «На цепи». «Рамблер» рассказывает о самых интересных кинопремьерах марта.

© Faro Film

«Наследник»

Чёрная комедия с элементами триллера «Наследник», в которой главную роль сыграл Глен Пауэлл, расскажет об опасной битве за семейное наследство.

История вдохновлена фильмом «Добрые сердца и короны» 1948 года. Сюжет рассказывает о выходе из семьи магнатов по имени Бекет. Он считался наследником многомиллиардного состояния, но был изгнан из родного дома. Впрочем, шанс получить богатства своей фамилии у него есть: мужчина намерен устранить семерых родственников, которые претендуют на наследство. Только сделать это ему надо будет аккуратно, чтобы не попасть за решётку.

В картине также снялись Маргарет Куолли, Билл Кэмп, Зак Вудс и другие.

Фильм идёт в российском прокате.

«К себе нежно»

© Плюс Студия

Комедия «К себе нежно» — экранизация одноимённой книги Ольги Примаченко, которая четыре года подряд возглавляла Всероссийский книжный рейтинг. Она расскажет, как найти путь к внутренней гармонии и счастью.

Главная героиня истории Надя, сделавшая выдающуюся карьеру во врачебной сфере, осознала, что к своему четвёртому десятку мало что знает о себе. Несмотря на любимую работу, в личной жизни — настоящий штиль: она несколько лет назад рассталась с мужем (он не выдержал их скучной связи), свободное время занимает дочь, а решить квартирный вопрос у Нади нет времени. Поэтому она проживает на жилплощади свекрови.

Надя решает, что должна посмотреть на себя по-новому, раскрыть свой потенциал и стать успешной не только на работе, но и в любви — к себе, близким, окружающему миру.

Главные роли в фильме исполнили Карина Разумовская, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Леонид Бичевин и другие.

Фильм идёт в российском прокате.

«Жемчуг»

© Pan-Atlantic Studio

Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов сыграют семейную пару в драмеди «Жемчуг».

Главные герои — состоятельные жители столицы Роман и Елена, которые переживают кризис в семье. Чтобы спасти свои отношения, они решаются на непростой шаг: удочерить ребёнка из Ханты-Мансийска. Новая член семьи по имени Марта оказывается с непростым напористым характером.

Поначалу всё идёт не по плану: отношения между всеми новоиспечёнными родственниками, наоборот, только ухудшаются. Тогда герои и вовсе идут ва-банк: они собираются исполнить давнюю мечту Марты и отправляются в далекую Индию. Это путешествие изменит каждого из персонажей и станет поистине незабываемым.

Картину планируют выпустить в прокат 12 марта.

«На цепи»

© Recorded Picture Company

Провокационный психологический триллер «На цепи» со Стивеном Грэмом и Андреа Райзборо поразит своей неоднозначностью и чёрным юмором.

Хулиган по имени Томми проводит жизнь в кутежах и вечеринках. После очередной ночи, события которой он не помнит детально, он просыпается в подвале неизвестного коттеджа с цепью на шее. Мужчина быстро осознает, что его похитили, — причём намерения у злоумышленников не менее странные.

Они уверяют Томми, что хотят «просто» перевоспитать его. Чтобы попасть обратно на свободу, мужчине придётся выполнять все требования семейной пары. Он пройдёт через психологические игры, манипуляции и обман, а в итоге станет другим человеком.

Премьера картины прошла на 50-м Международном кинофестивале в Торонто в 2025 году, а рейтинг фильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 96%.

Фильм выйдет в прокат 19 марта.

«Картины дружеских связей»

© Stereotactic

Драматическая комедия «Картины дружеских связей» собрала в кадре внушительный актёрский состав: в ней снялись Александр Паль, Мария Карпова, Евгений Цыганов, Руслан Братов и другие.

В центре действия фильма — повзрослевшие бывшие однокурсники актёрской школы. Несмотря на бытовые вопросы и свою рутину, они стремятся на общую встречу, чтобы увидеться и проводить друга Сашу, который планирует надолго уехать из Москвы.

Чёрно-белая картина рассказывает о творческой жизни столицы и создаёт тёплую приятную атмосферу с естественными диалогами и уютными сценами.

Релиз фильма намечен на 19 марта.

